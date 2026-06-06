Arsenal için büyük transfer darbesi: Julian Alvarez, "Londra'ya gitmek istemediği" için Gunners'ı reddetmeye hazırlanıyor

Atlético, dışarıdan gelen spekülasyonlardan hiç etkilenmiyor ve geçen sezon 20 golle yaptığı etkileyici katkıların ardından, gelecek sezon planlarını bu çok yönlü forvetin etrafında aktif bir şekilde şekillendiriyor. İspanyol kulüp bunun yerine savunma ve orta saha takviyelerine öncelik veriyor; Chelsea’nin bek oyuncusu Marc Cucurella’yı takip ediyor ve Bernardo Silva’nın durumunu yakından izliyor. Bu iddialı transfer hamlesi, Haziran 2030’a kadar süren sözleşmesiyle uzun vadeli bağlılığı garanti altına alınmış Alvarez gibi kilit oyuncuların kulüpte kalmasına bağlı.