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Arsenal için büyük transfer darbesi: Julian Alvarez, "Londra'ya gitmek istemediği" için Gunners'ı reddetmeye hazırlanıyor
Gunners, yaşam tarzı tercihleri yüzünden engellendi
Bu yaz Atlético forveti Alvarez’e somut bir teklif sunmaya hazır tek gerçekçi kulüp olarak Arsenal öne çıktı. Ancak, SER Deportivos'tan Pedro Fullana'nın haberine göre, 26 yaşındaki forvet, İngiliz başkentinde yaşamaya karşı kesin bir isteksizliği nedeniyle Emirates Stadyumu'na transfer olmayı düşünmüyor. Barcelona'nın rekabetçi mali teklifinin şu anda çıkmaza girmesiyle, Dünya Kupası şampiyonu, zorla ayrılmak yerine Diego Simeone yönetiminde İspanya'da kalmaktan memnun görünüyor.
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İspanyol basın organları transfer konusunda çıkmaza girildiğini doğruladı
Forvet oyuncusu etrafında süren transfer serüveni bir çıkmaza girdi; alternatif talipler de anlamlı bir ilerleme kaydetmekte zorlanıyor. Transfer piyasasındaki mevcut tıkanıklığı değerlendiren Fullana, SER Deportivos'ta yaptığı yayında, birçok kulübün dahil olduğu bu transfer sürecinin "tamamen durma noktasına geldiğini" belirtti. Ayrıca, kuzey Londra ekibinin hâlâ somut bir çözüm yolu sunan tek takım olmasına rağmen, oyuncunun transferi düşünmeyi reddetmesi nedeniyle yaz transferinin karmaşık bir hal alacağını da ekledi.
Yeniden yapılanma sürecine ilişkin Metropolitano yönetimi planı
Atlético, dışarıdan gelen spekülasyonlardan hiç etkilenmiyor ve geçen sezon 20 golle yaptığı etkileyici katkıların ardından, gelecek sezon planlarını bu çok yönlü forvetin etrafında aktif bir şekilde şekillendiriyor. İspanyol kulüp bunun yerine savunma ve orta saha takviyelerine öncelik veriyor; Chelsea’nin bek oyuncusu Marc Cucurella’yı takip ediyor ve Bernardo Silva’nın durumunu yakından izliyor. Bu iddialı transfer hamlesi, Haziran 2030’a kadar süren sözleşmesiyle uzun vadeli bağlılığı garanti altına alınmış Alvarez gibi kilit oyuncuların kulüpte kalmasına bağlı.
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Dünya Kupası'ndaki savunma, kulüp kararını erteledi
Bu üretken forvet, bu ay Kuzey Amerika'da Arjantin'in dünya şampiyonluğu unvanını savunacağı turnuvaya öncülük edeceği için, kulüp transferiyle ilgili tüm görüşmeleri tamamen askıya alacak. Son dünya şampiyonu, J Grubu'nun en gözde takımı olarak turnuvaya 16 Haziran'da Kansas City'de Cezayir ile oynayacağı maçla başlayacak. Alvarez, uzun vadeli kulüp geleceğini netleştirmek üzere geri dönmeden önce, Güney Amerika devi bu grubun Avusturya ve Ürdün ile oynayacağı maçlara çıkacak.