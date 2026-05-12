Arsenal için büyük darbe! Ben White, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalini kaçıracak; İngiltere'nin Dünya Kupası hayalleri de pamuk ipliğine bağlı
Arteta'nın kadro seçimi sorunu
SunSport'a göre White, iç yan bağında (MCL) bir sakatlık geçirdiği şüphesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyemeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, Pazar günü West Ham'dan Crysencio Summerville ile ilk yarıda yaşadığı çarpışmanın ardından dizlik takarak London Stadium'dan ayrıldı. Onun yokluğu, Mikel Arteta'yı Budapeşte'deki final maçında uzman bir sağ bekten mahrum bırakabilir, zira Jurrien Timber, Mart ortasından beri devam eden ayak bileği sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.
Arteta’nın taktiksel ikilemi
Kulüp son tarama sonuçlarını beklerken, White’ın çok yönlülüğünün yitirilmesi, Arsenal’i sezonun son haftaları için acil çözümler aramaya zorladı. Arteta, Pazar günü Declan Rice’ı kısa bir süreliğine bek pozisyonunda denedi, ancak yaz transfer döneminde kadroya katılan Cristhian Mosquera, bu boşluğu doldurmak için en doğal alternatif olarak görülüyor. Bu sakatlık, önceki diz sorunlarını aşarak bu sezon 30 kez forma giyen ve Arsenal'in çifte kupa hedefinde hayati bir rol üstlenen White için özellikle acı bir durum.
Tuchel'in Dünya Kupası derdi
Yurtiçindeki olumsuz etkilerin ötesinde, White’ın sakatlığı, tam da İngiltere kadrosuna başarılı bir şekilde yeniden entegre olmuşken uluslararası kariyerini tehlikeye atıyor. 2022 Dünya Kupası'ndan ani ayrılışının ardından, savunma oyuncusu Mart ayında Thomas Tuchel yönetiminde Uruguay ile oynanan hazırlık maçında gol atarak geri dönüş yaptı ve ardından Japonya maçında da forma giydi. İngiltere'nin 17 Haziran'da AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası açılış maçı yaklaşırken, Tuchel artık en formda savunma seçeneklerinden birini kullanamadan plan yapmak zorunda kalabilir.
Fitness yarışı
İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer aldı; ancak White'ın rehabilitasyon sürecine başlamasıyla birlikte ABD'deki turnuvaya katılımı artık belirsizliğe düştü. Arsenal için ise odak noktası 30 Mayıs'ta Budapeşte'ye kayıyor. Burada, ilk tercih edilen sağ bekleri olmadan PSG'nin güçlü hücumunu durdurmanın bir yolunu bulmak zorundalar. Mosquera ya da geçici bir yedek bu boşluğu etkili bir şekilde dolduramazsa, Gunners'ın ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma umutları, son şampiyon karşısında ciddi şekilde tehlikeye girebilir.