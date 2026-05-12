Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal için büyük darbe! Ben White, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalini kaçıracak; İngiltere'nin Dünya Kupası hayalleri de pamuk ipliğine bağlı

B. White
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Arsenal
Premier Lig
İngiltere
Dünya Kupası

Arsenal, Ben White'ın Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyemeyeceği haberinin ardından yıkıcı bir sakatlık darbesi aldı. Pazar günü West Ham'ı yendikleri maçta ciddi bir diz sakatlığı geçiren savunma oyuncusu, bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna yetişebilmek için de zamanla yarışıyor.

  • Arteta'nın kadro seçimi sorunu

    SunSport'a göre White, iç yan bağında (MCL) bir sakatlık geçirdiği şüphesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyemeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, Pazar günü West Ham'dan Crysencio Summerville ile ilk yarıda yaşadığı çarpışmanın ardından dizlik takarak London Stadium'dan ayrıldı. Onun yokluğu, Mikel Arteta'yı Budapeşte'deki final maçında uzman bir sağ bekten mahrum bırakabilir, zira Jurrien Timber, Mart ortasından beri devam eden ayak bileği sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    Arteta’nın taktiksel ikilemi

    Kulüp son tarama sonuçlarını beklerken, White’ın çok yönlülüğünün yitirilmesi, Arsenal’i sezonun son haftaları için acil çözümler aramaya zorladı. Arteta, Pazar günü Declan Rice’ı kısa bir süreliğine bek pozisyonunda denedi, ancak yaz transfer döneminde kadroya katılan Cristhian Mosquera, bu boşluğu doldurmak için en doğal alternatif olarak görülüyor. Bu sakatlık, önceki diz sorunlarını aşarak bu sezon 30 kez forma giyen ve Arsenal'in çifte kupa hedefinde hayati bir rol üstlenen White için özellikle acı bir durum.

  • Tuchel'in Dünya Kupası derdi

    Yurtiçindeki olumsuz etkilerin ötesinde, White’ın sakatlığı, tam da İngiltere kadrosuna başarılı bir şekilde yeniden entegre olmuşken uluslararası kariyerini tehlikeye atıyor. 2022 Dünya Kupası'ndan ani ayrılışının ardından, savunma oyuncusu Mart ayında Thomas Tuchel yönetiminde Uruguay ile oynanan hazırlık maçında gol atarak geri dönüş yaptı ve ardından Japonya maçında da forma giydi. İngiltere'nin 17 Haziran'da AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası açılış maçı yaklaşırken, Tuchel artık en formda savunma seçeneklerinden birini kullanamadan plan yapmak zorunda kalabilir.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Fitness yarışı

    İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer aldı; ancak White'ın rehabilitasyon sürecine başlamasıyla birlikte ABD'deki turnuvaya katılımı artık belirsizliğe düştü. Arsenal için ise odak noktası 30 Mayıs'ta Budapeşte'ye kayıyor. Burada, ilk tercih edilen sağ bekleri olmadan PSG'nin güçlü hücumunu durdurmanın bir yolunu bulmak zorundalar. Mosquera ya da geçici bir yedek bu boşluğu etkili bir şekilde dolduramazsa, Gunners'ın ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma umutları, son şampiyon karşısında ciddi şekilde tehlikeye girebilir.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS