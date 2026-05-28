Getty/GOAL
Çeviri:
"Arsenal'i mahvedecekler" - Patrice Evra, Mikel Arteta'yı sert bir şekilde uyardı: "Gunners daha iyi futbol oynamazsa, tam kadro PSG Şampiyonlar Ligi finalinde BEŞ gol atacak"
Arsenal, 2006'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Gunners, 2006'dan bu yana ilk kez bir Avrupa Kupası finaline kadar yenilgisiz bir seriyle ulaştı; Mikel Arteta, kulüpler arası en prestijli kupanın Macaristan topraklarında kazanılacağı Budapeşte'de takımının tarih yazmasını umuyor.
PSG ise bu kutlamayı bozmak niyetinde. Zinedine Zidane'ın 2015-2018 yılları arasında kurduğu efsanevi Real Madrid takımlarının başarısını taklit etmek isteyen PSG, modern çağda Şampiyonlar Ligi kupasını başarıyla savunan ikinci takım olmak istiyor.
PSG, korkutucu bir hücum hattına sahip
Ligue 1'in devleri, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ve Khvicha Kvaratskhelia'dan oluşan korkutucu hücum üçlüsüyle elinde bolca gol gücü bulundururken, 2025-26 Premier Lig sezonunda sadece 27 gol yiyen Arsenal'in, unutulmaz bir çifte kupayı kazanma şansını sürdürebilmesi için savunmasının sağlam durması gerekiyor.
2008 ile 2011 yılları arasında dört yıl içinde Manchester United'ın üç kez finale yükselmesine yardımcı olan (birini kazanıp ikisini kaybeden) Patrice Evra, birkaç kez Lionel Messi ve Barcelona'nın gücüne karşı oynadığı için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ne kadar zor olduğunu deneyimlerinden biliyor.
Arsenal, PSG'yi durdurabilecek kadar iyi mi?
Eski Fransa milli futbolcusu, memleketinden bir takımın Arsenal için fazla güçlü olabileceğinden endişe duyuyor. Stake ile yaptığı röportajda GOAL’a, “Gunners”ın son dönemdeki performanslarının gösterdiği kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Hayır, hayır, hayır, hayır, belki, belki de çok erken konuştum, ama bu sefer mesele Arsenal değil, PSG ile ilgili.
"Bence PSG futbol dünyasına hakim ve umarım Arsenal açık bir oyun sergiler çünkü eskisi gibi defansif bir oyun sergilerse, PSG finalde Inter'e yaptığı gibi onlara beş gol atar. Şok olmuştum çünkü onlar Catenaccio'nun ustaları. İtalya'da doğar doğmaz sana Catenaccio öğretilir.
"Ama hayır, PSG'nin elinde tüm bu oyuncular varsa - Ousmane Dembele ve diğerleri hazırsa, Arsenal'i mahvedecekler. Ama bunu asla bilemeyiz. Şimdi Premier Lig'i kazandılar. Dürüst olmak gerekirse, Arsenal taraftarları için bile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir bonus olacak.
"Arsenal bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsa ağlayacaklarını veya hayal kırıklığına uğrayacaklarını sanmıyorum çünkü işlerini zaten yaptılar ve o da Premier Lig'di. 22 yıl beklediler. Bu en büyük başarı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlarsa, bu pastanın üzerindeki kiraz olacak.
"Ancak PSG'ye gelince, yaptıkları şeyleri ve Bayern Münih'e karşı oynadıkları yarı finali, Arsenal ve Atletico'ya karşı oynadıkları yarı finallerle karşılaştırdığınızda, yanlış anlamayın, bu tek bir maç. Finalde tek bir maç. Her şey olabilir. Ancak oyun tarzı ve PSG'yi gördüğüm kadarıyla, Inter'i yendikleri şekle bakılırsa, Mikel Arteta daha iyi futbol oynamak için bir plan yapmazsa, hiç şansları olmayacak. Eğer defansif bir oyun sergilemek isterlerse, maçı kazanma şansları olmayacak.
"Ama her şey olabilir. Bu maçtaki favorim, Arsenal'e olan tüm saygım ve sevgimle, PSG olacak. Ama yine de PSG, Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea'ye yenildi. Dediğim gibi, tek bir maçta her şey olabilir."
Arsenal'in PSG ile oynadığı son maçlardaki performansı
Arsenal, geçen sezon PSG karşısında yarı finalde büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve iki maçlı seride toplamda 3-1 mağlup olmuştu. Ancak Avrupa kupalarının grup aşamasında Emirates Stadyumu’nda Luis Enrique’nin takımını 2-0 yenmişlerdi.
Bu, Arteta'nın bu işin en iyilerini yenmek için bir formüle sahip olduğunu kanıtlıyor. İspanyol teknik adamın görevi, Dembele ve arkadaşlarını sessiz tutarken, Bukayo Saka ve Martin Odegaard gibi oyuncuların sahanın diğer ucunda parlamasını sağlayacak başka bir plan bulmak.