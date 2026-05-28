Eski Fransa milli futbolcusu, memleketinden bir takımın Arsenal için fazla güçlü olabileceğinden endişe duyuyor. Stake ile yaptığı röportajda GOAL’a, “Gunners”ın son dönemdeki performanslarının gösterdiği kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Hayır, hayır, hayır, hayır, belki, belki de çok erken konuştum, ama bu sefer mesele Arsenal değil, PSG ile ilgili.

"Bence PSG futbol dünyasına hakim ve umarım Arsenal açık bir oyun sergiler çünkü eskisi gibi defansif bir oyun sergilerse, PSG finalde Inter'e yaptığı gibi onlara beş gol atar. Şok olmuştum çünkü onlar Catenaccio'nun ustaları. İtalya'da doğar doğmaz sana Catenaccio öğretilir.

"Ama hayır, PSG'nin elinde tüm bu oyuncular varsa - Ousmane Dembele ve diğerleri hazırsa, Arsenal'i mahvedecekler. Ama bunu asla bilemeyiz. Şimdi Premier Lig'i kazandılar. Dürüst olmak gerekirse, Arsenal taraftarları için bile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir bonus olacak.

"Arsenal bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsa ağlayacaklarını veya hayal kırıklığına uğrayacaklarını sanmıyorum çünkü işlerini zaten yaptılar ve o da Premier Lig'di. 22 yıl beklediler. Bu en büyük başarı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlarsa, bu pastanın üzerindeki kiraz olacak.

"Ancak PSG'ye gelince, yaptıkları şeyleri ve Bayern Münih'e karşı oynadıkları yarı finali, Arsenal ve Atletico'ya karşı oynadıkları yarı finallerle karşılaştırdığınızda, yanlış anlamayın, bu tek bir maç. Finalde tek bir maç. Her şey olabilir. Ancak oyun tarzı ve PSG'yi gördüğüm kadarıyla, Inter'i yendikleri şekle bakılırsa, Mikel Arteta daha iyi futbol oynamak için bir plan yapmazsa, hiç şansları olmayacak. Eğer defansif bir oyun sergilemek isterlerse, maçı kazanma şansları olmayacak.

"Ama her şey olabilir. Bu maçtaki favorim, Arsenal'e olan tüm saygım ve sevgimle, PSG olacak. Ama yine de PSG, Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea'ye yenildi. Dediğim gibi, tek bir maçta her şey olabilir."