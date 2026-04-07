Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal'i FA Cup'ta eleyen oyuncu, Manchester United'ın en yeni transfer hedefi oldu; Southampton ise yıldız orta saha oyuncusu için fiyat belirledi
Kırmızı Şeytanlar, Charles'ın peşine düştü
Manchester United, kritik öneme sahip yaz transfer dönemi öncesinde orta sahasını yeniden şekillendirmek amacıyla Southampton'ın orta saha oyuncusu Charles'ı yakından takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu Arsenal'i 2-1 mağlup ederek FA Cup çeyrek finalinde galibiyeti getiren golü atarak, hızla yükselen ününü daha da pekiştirdi.
Daily Mail'e göre, Southampton, geleneksel "Büyük Altı" dışında en çok konuşulan yeteneklerden biri haline gelen genç oyuncuya 20 milyon sterlinlik bir değer biçti. Son dönemdeki performansları birçok kulübün ilgisini çeken oyuncuya, Premier League'den en çok United ve Everton ilgi gösteriyor. İki kulüp de eski Manchester City akademisi yıldızını kadrolarına katmak için seçeneklerini değerlendiriyor.
- Getty Images Sport
Bu ilginin ardında tanıdık bir yüz
Manchester United yönetim kadrosunda Jason Wilcox'un bulunması, Old Trafford ile olan bağlantıya ayrı bir önem katıyor. Wilcox, kulüp 2023 yılında Charles'ı City'den 11 milyon sterlinlik bir bedelle transfer ettiğinde Southampton'ın futbol direktörüydü ve oyuncunun teknik yeteneği ile çok yönlülüğüne hâlâ büyük hayranlık duyuyor. Oyuncu, Romeo Lavia'nın Chelsea'ye yüksek bir bedelle transfer olmasının ardından, onun yerine St Mary's'e getirilmişti. Başlangıçta Russell Martin yönetiminde düzenli olarak forma giymekte zorlansa da, Sheffield Wednesday'de geçirdiği başarılı kiralık dönem, orta saha oyuncusunun gelişiminde belirleyici oldu.
Manchester United’ın orta saha revizyon planları
Manchester United için Charles'ı kadroya katma çabası, transfer politikasında taktiksel bir dönüşü temsil ediyor; kulüp, kendini kanıtlamış yıldızların yanı sıra gelecek vaat eden yerli yeteneklere de odaklanıyor. Kırmızı Şeytanlar şu anda tecrübeli Casemiro'nun yerine geçebilecek potansiyel isimler arıyor; Newcastle'dan Sandro Tonali ve Nottingham Forest'tan Elliot Anderson da radarlarında yer alıyor. Ancak Charles, özellikle United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda, bütçe ölçeğinin diğer ucunda uygun maliyetli bir seçenek olarak görülüyor. Manuel Ugarte'nin Juventus, Napoli ve Ajax gibi kulüplerin yoğun ilgisini çekmesi nedeniyle, Saints'in yıldızı bu yaz Red Devils'ın ilk takım planlarına hızla dahil olabilir.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Sezonun sona ermesine az bir zaman kala, United resmi görüşmelere başlamadan önce Charles'ın Southampton'daki durumunu ve gelişimini takip etmeye devam edecek. Carrick'in takımı şu anda 55 puanla Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece bir puan önünde bulunuyor; bu nedenle kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemeye odaklanmaya devam edecek. Takım, 13 Nisan'da Leeds United ile karşılaşacak.
Bu arada Charles, Southampton'ın Championship playofflarına kalmasına yardımcı olmaya odaklanacak. Özellikle sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona ereceği için, bu yaz herhangi bir kulüp Saints'in istediği bedeli karşılamaya hazır olursa, Charles'ın takımdan ayrılması çok muhtemel.