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Arsenal harcama yapmaya hazır! Premier Lig şampiyonu, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı transfer etme planlarını etkilemeyecek 34,5 milyon sterlinlik bir kanat oyuncusu transferi için harekete geçti
Arsenal, hücum hattına takviye arayışını hızlandırdı
The Athletic'in haberine göre, Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunun ardından kadrosuna daha fazla hücum gücü katmak amacıyla Brugge'nin kanat oyuncusu Tzolis'i transfer etmeyi düşünüyor. 24 yaşındaki Yunan milli oyuncunun transfer bedelinin yaklaşık 40 milyon avro (34,5 milyon sterlin/46,3 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor. Gunners, bu transferi ayrı bir fırsat olarak görüyor ve bu durum, Villa'nın forveti Rogers'a veya diğer forvet hedeflerine olan ilgilerini etkilemeyecek.
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Tzolis'in istatistikleri Arsenal'in dikkatini çekti
Bu kanat oyuncusu, Club Brugge formasıyla iki sezonda toplam 43 gol atarak Belçika'nın en verimli hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Bundan önce ise Fortuna Düsseldorf formasıyla 2023-24 sezonunda Almanya'nın ikinci liginde 22 gol atarak oldukça verimli bir performans sergilemişti.
Tzolis, 2025 yılında Club Brugge ile 2029 yılına kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzaladı, ancak Arsenal bu yaz onu Kuzey Londra'ya transfer etme olasılığını hâlâ değerlendiriyor. Mikel Arteta, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e yenilmesinin ardından hücum seçeneklerini güçlendirmeye kararlı. Kulübün transfer ekibi, ligdeki başarıların ardından yerinde saymak yerine kadronun gelişmeye devam etmesini sağlamaya odaklanmış durumda.
Arsenal neden Tzolis'i cazip bir seçenek olarak görüyor?
Tzolis, İngiliz futboluna yabancı bir isim değil. 2021 yılında Norwich City’ye katılmış ve Premier Lig’de 14 maça çıkmış olsa da, düzenli bir forma şansı bulmakta zorlanmış; ardından FC Twente ve Brugge’de geçirdiği dönemlerle kariyerini yeniden inşa etmişti.
Arsenal'in ilgisi, Juventus'un kanat oyuncusu Kenan Yıldız için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ortaya çıktı. İtalyan kulübü, Türkiye milli takım oyuncusunun transfer için uygun olmadığını açıkça belirtmişti. Tzolis, sol kanattan gol ve asist üretebilecek alternatif bir seçenek olarak gündeme geldi.
Yunan kanat oyuncusu geçen sezon ligde 17 gol ve 23 asist kaydetti ve forvet hattının her yerinde oynayabiliyor. Çok yönlülüğü, verimliliği ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi, Arsenal'in hücum rotasyonunu yenileme yollarını değerlendirirken cazibesini artırdı.
- AFP
Arsenal, birçok hücum oyuncusu için çalışmalarına devam ediyor
Arsenal'in Tzolis için bir transfer anlaşması üzerinde çalışmaya devam etmesi ve aynı zamanda Rogers da dahil olmak üzere diğer hücum takviyelerini de takip etmesi bekleniyor. Yaz transfer dönemi ilerledikçe, Gunners, Premier Lig şampiyonluğunu korumaya hazırlanırken son üçte bir sahada rekabeti artırmayı ve verimliliği yükseltmeyi hedefleyecek.