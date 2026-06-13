Arsenal harcama yapmaya hazır! Premier Lig şampiyonu, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı transfer etme planlarını etkilemeyecek 34,5 milyon sterlinlik bir kanat oyuncusu transferi için harekete geçti

Bu kanat oyuncusu, Club Brugge formasıyla iki sezonda toplam 43 gol atarak Belçika'nın en verimli hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Bundan önce ise Fortuna Düsseldorf formasıyla 2023-24 sezonunda Almanya'nın ikinci liginde 22 gol atarak oldukça verimli bir performans sergilemişti.

Tzolis, 2025 yılında Club Brugge ile 2029 yılına kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzaladı, ancak Arsenal bu yaz onu Kuzey Londra'ya transfer etme olasılığını hâlâ değerlendiriyor. Mikel Arteta, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e yenilmesinin ardından hücum seçeneklerini güçlendirmeye kararlı. Kulübün transfer ekibi, ligdeki başarıların ardından yerinde saymak yerine kadronun gelişmeye devam etmesini sağlamaya odaklanmış durumda.