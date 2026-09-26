AFP
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Arsenal golcüsü Viktor Gyokeres, İsveç formasıyla bu sezonki ilk golünü attıktan sonra eleştirileri umursamadı ve Mikel Arteta'nın mesajını açıkladı
Gol orucu milli takım görevinde sona erdi
Gyokeres bu sezon sonunda golle tanıştı ve İsveç'in Romanya'yı 2-1 yendiği maçta bitiriciliğini zamanında hatırlattı. Arsenal forveti, Emirates Stadyumu'nda büyük ölçüde Kai Havertz'in arkasında kaldığı iç saha sezonunun başlangıcında hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçirmişti. Ancak Solna'da ülkesini temsil etmek, son kulüp sıkıntılarına karşı onun için adeta mükemmel bir ilaç oldu; seken topu iyi takip ederek Graham Potter'ın takımına sonunda galibiyeti getirecek golü attı.
Bu gol ayrıca özel bir önem taşıyordu, çünkü yaz aylarında Tunus'a karşı oynanan Dünya Kupası açılış maçından bu yana resmi maçlardaki ilk golüydü. Gyokeres, Fotbollskanalen'in aktardığına göre, "Gol atmak her zaman güzeldir" dedi. "Lucas'tan (Bergvall) iyi bir vuruş geldi ve ben de arka direkte iyi bir pozisyondaydım. Top bana geldi, ben de içeri gönderdim, bu yüzden güzeldi. Oynamak güzeldi ve sahada olmak keyifliydi."
- Getty Images Sport
Britanya medyasının baskısıyla başa çıkmak
Arsenal her maçta mercek altındayken, geçen sezonki en golcü oyuncusundan gelen gol eksikliği doğal olarak olumsuz manşetleri beraberinde getirdi. İngiliz basını, Gyokeres'in yüksek performans seviyesini sürdürüp sürdüremeyeceğini ya da sadece Arteta'nın gelişen taktik sisteminin bir kurbanı olup olmadığını sorgulamakta gecikmedi. Ancak İsveçli oyuncu, dışarıdan gelen gürültü hakkında konuşurken dikkat çekici şekilde sakin kalıyor ve İngiltere'nin en üst düzey ligine taşındığından beri kalın bir deri geliştirdiğini ve sektörün doğasını anladığını ima ediyor.
"Eğer çok fazla (eleştiri) varsa ve siz de bunu okuyorsanız, elbette etkilenebilirsiniz ama benim yaptığım bir şey bu değil. İyi oynarsanız övgü alırsınız ve eğer bir forvet olarak gol atmaz, onların beklediği gibi oynamazsanız eleştiri olur. Bütün futbolcular için durum böyle. İnişli çıkışlıdır. Bu normal," dedi Gyokeres.
Arteta'nın açık talepleri ortaya çıktı
Gyokeres'in Arsenal'de yeniden birinci tercih haline gelebilmesi için İspanyol teknik direktörünün yüksek standartlarını karşılaması gerekiyor. Mikel Arteta, gol atmanın yanı sıra hücum oyuncularından yüksek tempolu pres ve taktik disiplin talep etmesiyle tanınıyor. İsveçli forvet, ilk 11'e dönüş yoluyla ilgili teknik ekipten aldığı geri bildirimlere şimdi açıklık getirdi ve kulübeden gelen talimatların son derece net olduğunu ima etti.
Arteta'nın, Arsenal kadrosunda yeniden düzenli bir yer kazanabilmesi için kendisinden tam olarak neler istediği sorulduğunda Gyokeres, durumla ilgili oldukça dürüst bir değerlendirmede bulundu. "Açıkçası daha iyi olmam gerekiyor ve evet, bunu yapmak istiyorum, dolayısıyla bu bir sorun değil. İyi gidiyor (Arteta ile diyalog). Sadece fırsat bulduğumda iyi oynamaya ve gol atmaya çalışıyorum" dedi.
- AFP
Emirates yönetimine sesleniyor
Arteta yönetiminde istikrarlı şekilde ilk 11'de başlayamaması, özellikle Gyokeres'in önceki performansı göz önüne alındığında, İngiltere'nin başkentinde konuşulan konulardan biri oldu. İsveçli milli oyuncu birçok maçta süre almış olsa da, merkezde Havertz'in tercih edilmesi, eski Coventry City oyuncusunu sınırlı oyun süresi için mücadele etmek zorunda bıraktı.
Gyokeres, Arsenal'ın şampiyonluk yarışının ilk aşamalarında kenardan izlemek zorunda kaldığında karşılaştığı zorluklar hakkında açık konuştu. "Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak istersiniz, durum bu. Çok fazla oynamadım ama birkaç maçta süre aldım. O zaman iyi hissettirdi ama futbol oynamak istediğiniz ve mümkün olduğunca çok oynamak istediğiniz açık. Konsantre olursam bu da gelecektir," dedi Gyokeres.
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