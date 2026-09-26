Gyokeres bu sezon sonunda golle tanıştı ve İsveç'in Romanya'yı 2-1 yendiği maçta bitiriciliğini zamanında hatırlattı. Arsenal forveti, Emirates Stadyumu'nda büyük ölçüde Kai Havertz'in arkasında kaldığı iç saha sezonunun başlangıcında hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçirmişti. Ancak Solna'da ülkesini temsil etmek, son kulüp sıkıntılarına karşı onun için adeta mükemmel bir ilaç oldu; seken topu iyi takip ederek Graham Potter'ın takımına sonunda galibiyeti getirecek golü attı.

Bu gol ayrıca özel bir önem taşıyordu, çünkü yaz aylarında Tunus'a karşı oynanan Dünya Kupası açılış maçından bu yana resmi maçlardaki ilk golüydü. Gyokeres, Fotbollskanalen'in aktardığına göre, "Gol atmak her zaman güzeldir" dedi. "Lucas'tan (Bergvall) iyi bir vuruş geldi ve ben de arka direkte iyi bir pozisyondaydım. Top bana geldi, ben de içeri gönderdim, bu yüzden güzeldi. Oynamak güzeldi ve sahada olmak keyifliydi."