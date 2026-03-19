Arsenal, genç yeteneğin muhteşem performanslarının ardından Max Dowman'a olan talebi karşılamak için acele ediyor

Muhteşem solo golü ve sahadaki her yönlü katkıları sayesinde, Lionel Messi ve Kaka gibi futbol efsaneleriyle karşılaştırılıyor. Kulüp kaynaklarından biri The Sun gazetesine şunları söyledi: "Max'in formasına olan ani talep karşısında şaşkına döndük; bu kadar çok taraftarın formalarında onun adını görmek istemesi harika bir şey." Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, dörtlü kupayı tamamlamak isteyen takımın Pazar günü Wembley'de Manchester City ile oynayacağı Carabao Kupası finalinde Dowman'ı yedek kulübesinde bırakması bekleniyor.

Arteta, Dauman'ın Everton maçındaki katkısının "olağanüstü" olduğunu vurguladı ve stadyumdaki taraftarların tanık oldukları anı asla unutmayacaklarını ekledi. Arteta, "Önümüzdeki uzun yıllar boyunca, bugün stadyumda bulunanlar şöyle diyecek: 'O gün stadyumdaydım, Emirates'teydim, 16 yaşındaki bu delikanlı sezonun o kadar önemli bir anında o golü attığında oradaydım'" dedi. Dünya Kupası kadrosuna girme şansı hâlâ zayıf olan Dowman, bugün hangi İngiltere takımına seçileceğini öğrenecek.