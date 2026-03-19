AFP
Çeviri:
Arsenal, genç yeteneğin muhteşem performanslarının ardından Max Dowman'a olan talebi karşılamak için acele ediyor
Emirates'te benzeri görülmemiş bir talep
The Sun’ın haberine göre, en iyi oyuncuların isimleri formaların üzerine ısı baskısı yapılmak üzere önceden hazırlanmışken, mağaza çalışanları Dowman’ın ismini kişiselleştirme için kullanılan tek tek harflerle oluşturmak zorunda kaldı. Çalışanlar, talebi karşılayabilmek için her gün Dowman'ın ismini gruplar halinde hazırlıyor. Forvetin formasına olan talep tavan yapmış durumda ve birçok kişi Cumartesi günü maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz mağazaya akın ediyor. Dowman'ın ismi, Emirates'teki Arsenal'in "Armoury" mağazasındaki oyuncu isimleri duvarında bir seçenek olarak bile listelenmiyor. Ancak Dowman'ın hızla ün kazanmasının ardından bu durum yakında değişecek.
Arteta, 'olağanüstü' genç oyuncuyu övdü
Muhteşem solo golü ve sahadaki her yönlü katkıları sayesinde, Lionel Messi ve Kaka gibi futbol efsaneleriyle karşılaştırılıyor. Kulüp kaynaklarından biri The Sun gazetesine şunları söyledi: "Max'in formasına olan ani talep karşısında şaşkına döndük; bu kadar çok taraftarın formalarında onun adını görmek istemesi harika bir şey." Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, dörtlü kupayı tamamlamak isteyen takımın Pazar günü Wembley'de Manchester City ile oynayacağı Carabao Kupası finalinde Dowman'ı yedek kulübesinde bırakması bekleniyor.
Arteta, Dauman'ın Everton maçındaki katkısının "olağanüstü" olduğunu vurguladı ve stadyumdaki taraftarların tanık oldukları anı asla unutmayacaklarını ekledi. Arteta, "Önümüzdeki uzun yıllar boyunca, bugün stadyumda bulunanlar şöyle diyecek: 'O gün stadyumdaydım, Emirates'teydim, 16 yaşındaki bu delikanlı sezonun o kadar önemli bir anında o golü attığında oradaydım'" dedi. Dünya Kupası kadrosuna girme şansı hâlâ zayıf olan Dowman, bugün hangi İngiltere takımına seçileceğini öğrenecek.
Kuzey Londra'da tanıdık yüzler görüldü
Brentford'un forveti Dango Ouattara, Salı gecesi Emirates Stadyumu'ndaki seyirciler arasındaydı. 24 yaşındaki Ouattara, Arsenal'in Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği maçta üst tribünde Arsenal taraftarlarının arasında yer aldı. Burkina Faso milli takımında forma giyen çok yönlü kanat oyuncusunun kulübün konuğu olduğu düşünülmüyordu. Oyuncuların kendi istekleriyle stadyuma gidip Arsenal'i izlemesi ilk kez olan bir durum değil. 2024 yılında Riccardo Calafiori, kulübe transferini kesinleştirmeden yedi ay önce bir taraftar olarak Emirates'i ziyaret etmişti.
Colney'deki efsaneler ve kutlamalar
Geçtiğimiz hafta Arsenal, futbol dünyasının efsanelerinden birinin ziyaretiyle onurlandırıldı. Brezilya’nın efsane ismi Romario, geçen Cuma günü Gabriel Jesus ile röportaj çekmek üzere kulübün antrenman sahasına geldi. Eski forvet, ekibiyle birlikte kahve almak için basın toplantı odasına hiç beklemedik bir şekilde girerek medyadan birçok kişiyi şaşırttı. Romario, 500.000'den fazla abonesi olan YouTube kanalı adına oradaydı ve Eberechi Eze, onunla tanışma fırsatını değerlendiren Arsenal oyuncularından biriydi. Geçtiğimiz hafta ortalıkta görülen tek ünlü isim Romario değildi; İtalya'nın efsane oyuncusu Leonardo Bonucci de Salı günü Bayer Leverkusen'e karşı kazanılan maçta oradaydı.
