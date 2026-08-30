Shearer'ın değerlendirmesinde zirvede Arsenal yer alsa da, yorumcu Stamford Bridge'de yaşanan dönüşümden de aynı derecede etkilendi. Xabi Alonso yönetiminde Chelsea, yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve son olarak Brighton'ı 4-3'lük heyecan dolu bir galibiyetle geçti.

Chelsea, yeniden kazanılmış bir bitiricilik keskinliği ve taktik disiplin ortaya koydu. Shearer'a göre bu özellikler, gerçek bir şampiyonluk yarışını sürdürebilmelerini sağlayacak.

Chelsea'nin sezona yaptığı etkileyici başlangıcı değerlendiren Shearer, Betfair'e şu ifadeleri ekledi: "Chelsea için top daha oyuna girmeden önce bile onları ikinci sıraya koymuştum. Avrupa'da oynamayacak olmaları, oyuncuları hazır tutma ve hafta içinde bu kadar çok maça çıkmama açısından onlar için bir avantaj olacak. Bu yüzden bana göre evet, Chelsea, Arsenal'a en yakın rakip olacak."