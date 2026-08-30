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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

"Arsenal geçilmesi gereken takım" - Alan Shearer, Premier League şampiyonluğu için Arsenal'i destekledi; Chelsea'nin de yarışa ortak olması bekleniyor

Arsenal
Premier Lig
Chelsea
A. Shearer
C. Palmer

Premier League efsanesi Alan Shearer, yaz dönemindeki etkileyici transfer hamlelerinin ardından Arsenal'i bu sezon lig şampiyonluğunun açık favorisi olarak gösterdi. Arsenal'in "yenilmesi gereken takım" konumunda olmasına rağmen, eski Newcastle forveti, Xabi Alonso yönetiminde yeniden yükselişe geçen Chelsea'nin onların en büyük tehdidi olacağına inanıyor.

  • Alan Shearer Mikel Arteta ArsenalGetty/GOAL

    Shearer, ölçü olarak Arsenal'ı gösterdi

    Shearer, Arsenal'ın Mikel Arteta yönetiminde gösterdiği istikrarlı gelişimin ardından kendisini Premier League şampiyonluğu için tartışmasız en güçlü favori konumuna getirdiğine inanıyor.

    Ligin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Shearer, Kuzey Londra ekibinin zirvedeki hakimiyetini sürdürmek için doğru formülü bulduğuna emin.

    The Rest is Football'da konuşan Shearer, mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde son derece netti. "Arsenal harika bir yaz geçirdi ve bu sezon çok etkileyici olacaklar" diyen Shearer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç şüphe yok ki Premier League'de yine yenilmesi gereken takım onlar."

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Chelsea, şampiyonluk yarışındaki başlıca rakip olarak öne çıktı

    Shearer'ın değerlendirmesinde zirvede Arsenal yer alsa da, yorumcu Stamford Bridge'de yaşanan dönüşümden de aynı derecede etkilendi. Xabi Alonso yönetiminde Chelsea, yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve son olarak Brighton'ı 4-3'lük heyecan dolu bir galibiyetle geçti.

    Chelsea, yeniden kazanılmış bir bitiricilik keskinliği ve taktik disiplin ortaya koydu. Shearer'a göre bu özellikler, gerçek bir şampiyonluk yarışını sürdürebilmelerini sağlayacak.

    Chelsea'nin sezona yaptığı etkileyici başlangıcı değerlendiren Shearer, Betfair'e şu ifadeleri ekledi: "Chelsea için top daha oyuna girmeden önce bile onları ikinci sıraya koymuştum. Avrupa'da oynamayacak olmaları, oyuncuları hazır tutma ve hafta içinde bu kadar çok maça çıkmama açısından onlar için bir avantaj olacak. Bu yüzden bana göre evet, Chelsea, Arsenal'a en yakın rakip olacak."

  • Palmer'ın elektrik etkisi

    Chelsea'nın yeniden yükselişinin merkezinde, performansları Shearer'ın "elektrik verici" olarak tanımladığı Cole Palmer yer alıyor.

    Shearer, Palmer'ın topla rahatlığını ve maçların temposunu belirleme becerisini, Chelsea'nın artık Arsenal'ın tacı için gerçek bir tehdit olarak görülmesinin başlıca nedeni olarak gösterdi.

    Şunları ekledi: "Palmer, Chelsea'nın açılış maçında kesinlikle olağanüstüydü. Hepimiz onun sahip olduğu yeteneği biliyorduk ama bunu geçen sezon, sakatlıklar ya da her neyse, çok fazla kez görmedik. Sezona başlangıcı ve performansı elektrik vericiydi. Topu alış şekli, bunu ne kadar kolay gösterdiği, topla ne kadar rahat olduğu."

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  • Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty

    Stamford Bridge'de müthiş bir hücum üçlüsü

    Palmer'ın bireysel parlaklığının ötesinde, Shearer'ı heyecanlandıran bir diğer unsur da Chelsea'nin hücum yıldızları arasında giderek gelişen uyum. Palmer, Morgan Rogers ve Joao Pedro arasındaki ortaklık, anında senkronize olabileceklerine dair işaretler verdi; eski İngiltere kaptanı da bunun nadir görülen ve son derece değerli bir özellik olduğunu biliyor.

    Bu yeni görünümlü hücum hattının potansiyelini değerlendiren Shearer şöyle dedi: "Chelsea iyi bir sezon geçirecekse, özellikle onun bunda kilit isim olacağına hiç şüphe yok. Ayrıca yanında iyi arkadaşı Morgan Rogers'ın olduğunu düşünüyorum, Joao Pedro'da da inanılmaz bir yetenek var. Eğer bu üçlü birbirini tamamlayabilirse, ligin geri kalanı için ciddi sorunlar yaratırlar."

    "Kendi deneyimimden biliyorum, birlikte oynadığım en iyi ortaklıklar her zaman böyle kendiliğinden oluştu, çalışmaya gerek kalmadı. Teddy Sheringham, Les Ferdinand ya da Chris Sutton olsun, bunlar hep böyle gelişti.

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