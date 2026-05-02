Bukayo Saka (8/10):

Gyokeres'e yaptığı muhteşem asistle uzun zamandır beklenen ilk 11'e dönüşünü ilan etti ve ardından İsveçli oyuncuyla yine iyi bir paslaşmanın ardından etkili bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Saka'nın Arsenal için önemi abartılamayacağı için devre arasında oyundan çıkarılması şaşırtıcı değildi. O takımda olduğunda, Arsenal yine potansiyel şampiyon gibi görünüyor!

Viktor Gyokeres (8/10):

Takıma gol atması için transfer edildiği türden bir golle skoru açtı ve ardından Saka'nın Arsenal'in ikinci golünü atmasını sağladı. Ancak en iyisi henüz gelmemişti; İsveçli oyuncu, Trossard'ın havadan ortasını ağlara göndermek için olağanüstü bir iş çıkardı. Tek olumsuzluk, Gyokeres'in ikinci yarının başında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hat-trick'i tamamlayamamasıydı, ancak bu, Emirates'e geldiğinden beri sergilediği en eksiksiz performans olduğu söylenebilir.

Leandro Trossard (7/10):

Belçikalı oyuncu canlı bir performans sergiledi. Calafiori, onun ortasını kafayla ağlara gönderdiğinde ofsayt pozisyonundaydı ve bu nedenle bir asistinin geçersiz sayılmasına neden oldu, ancak sol kanattan yaptığı muhteşem bir atak sonrasında Gyokeres sayesinde hak ettiği ödülü aldı.