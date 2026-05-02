Arsenal-Fulham maçı oyuncu değerlendirmeleri: Bukayo Saka geri döndü! Emirates'teki rahat galibiyetle 6 puan fark açan ve gol farkını artıran Gunners'ta 'Starboy' en çok parlayan isim oldu

Bukayo Saka (8/10):

Gyokeres'e yaptığı muhteşem asistle uzun zamandır beklenen ilk 11'e dönüşünü ilan etti ve ardından İsveçli oyuncuyla yine iyi bir paslaşmanın ardından etkili bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Atletico maçı göz önünde bulundurularak, beklendiği gibi devre arasında oyundan alındı.

Viktor Gyokeres (8/10):

Takıma kazandırılma amacına uygun bir golle skoru açtı ve ardından Saka'nın Arsenal'in ikinci golünü atmasını sağladı. Ancak en iyisi henüz gelmemişti; İsveçli oyuncu, Trossard'ın havadan attığı ortayı ağlara göndermek için olağanüstü bir iş çıkardı. Tek olumsuzluk, Gyokeres'in ikinci yarının başında kendisine yapılan pası gole çevirememesi oldu.

Leandro Trossard (7/10):

Belçikalı oyuncu canlı bir performans sergiledi. Calafiori, onun ortasını kafayla ağlara gönderdiğinde ofsayt pozisyonundaydı ve bu nedenle bir asistinin geçersiz sayılmasına neden oldu. Ancak sol kanattan yaptığı muhteşem bir atak sonrasında Gyokeres sayesinde hak ettiği ödülü aldı.