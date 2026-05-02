Bukayo Saka Arsenal Fulham GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Arsenal-Fulham maçı oyuncu değerlendirmeleri: Bukayo Saka geri döndü! Emirates'teki rahat galibiyetle 6 puan fark açan ve gol farkını artıran Gunners'ta 'Starboy' en çok parlayan isim oldu

B. Saka
V. Gyoekeres
M. Arteta
Arsenal - Fulham
Fulham

Bukayo Saka, Cumartesi akşamı Emirates Stadyumu'nda Mikel Arteta'nın takımının Fulham'ı 3-0 mağlup ettiği maçta, Mart ayından bu yana Arsenal formasıyla ilk kez Premier Lig'de ilk 11'de yer aldı ve bir gol bir asistle sahneye çıktı. Bu galibiyetle Arsenal, ligin zirvesinde Manchester City'nin 6 puan önüne geçti. Gunners'ın "Starboy"u, hafta ortasında Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Aşil tendonu sakatlığından dönmüştü ancak takımı için kazanılması gereken bu maçta paslanma belirtisi göstermedi.

Nitekim Saka, ilk yarıda sergilediği muhteşem performansla Antonee Robinson'ı adeta çileye çevirdi; sağ kanattan Raul Jimenez'i geçtikten sonra Viktor Gyokeres'e boş kaleye topu gönderme fırsatı yarattı ve ardından İsveçli takım arkadaşının pasıyla kaleye doğru ilerleyip yakın direğe muhteşem bir vuruşla Arsenal'in üstünlüğünü ikiye katladı.

Gyokeres, devre bitmeden hemen önce Leandro Trossard'ın ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi ve maçın galibi belli olduktan sonra Arteta, Saka'yı Salı günü Atletico ile oynanacak rövanş maçına yüzde 100 hazır olması için akıllıca oyundan aldı.

GOAL, Kuzey Londra'da sahaya çıkan tüm Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

  Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (6/10):

    Zayıf bir Fulham karşısında neredeyse hiçbir şey yapmadı.

    Ben White (5/10):

    Arsenal'in dörtlü savunmasındaki zayıf halka. Fırsat buldukça ileriye çıkmaya çalıştı ancak pas dağıtımı zayıftı.

    William Saliba (7/10):

    Savunmada yapacak işi olmayan Fransız oyuncu, zaman zaman ileriye çıkabildi ve arka direğe attığı güzel bir pasla, stoper partneri Gabriel'e gol fırsatı yaratmaya çok yaklaştı.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Raul Jimenez ile fiziksel mücadelede beklendiği gibi galip geldi ve her zamanki gibi duran toplarda kaos yarattı.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Sol bek pozisyonuna geri dönen İtalyan oyuncu, güzel bir kafa vuruşunun (haklı olarak) ofsayt nedeniyle iptal edilmesi ve bir diğerinin de direkten dönmesi nedeniyle şanssız olsa da, sol kanatta mükemmel bir çıkış noktası olduğunu kanıtladı. Ayrıca ilk yarıda Jimenez'i durdurmak için çok önemli bir blok yaptı.

    Orta saha

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Tercih ettiği orta saha pozisyonunda sahaya çıkan Lewis-Skelly, sayısız ikili mücadeleden galip çıkarak ve neredeyse hiç pas hatası yapmayarak Arsenal'in maçı domine etmesinde büyük rol oynadı. Atletico maçında yorgun düşen Martin Zubimendi'nin yerine ilk 11'de yer alabilir mi acaba?...

    Declan Rice (7/10):

    Arsenal orta sahasının en gerisinde rahat bir maç geçirdi ancak isabetli paslarıyla oyunun akışını iyi bir şekilde sürdürdü. Maçın 60. dakikasında hak ettiği bir dinlenme fırsatı buldu.

    Eberechi Eze (6/10):

    Kaptan Martin Odegaard'ın sakatlığı nedeniyle 10 numara rolünü üstlendi ve Gyokeres'e attığı güzel pasla Arsenal'in ikinci golünde kilit rol oynadı. Ancak Arsenal gibi, ikinci yarıda da yoğunluk ve keskinlikten yoksundu.

    Saldırı

    Bukayo Saka (8/10):

    Gyokeres'e yaptığı muhteşem asistle uzun zamandır beklenen ilk 11'e dönüşünü ilan etti ve ardından İsveçli oyuncuyla yine iyi bir paslaşmanın ardından etkili bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Atletico maçı göz önünde bulundurularak, beklendiği gibi devre arasında oyundan alındı.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Takıma kazandırılma amacına uygun bir golle skoru açtı ve ardından Saka'nın Arsenal'in ikinci golünü atmasını sağladı. Ancak en iyisi henüz gelmemişti; İsveçli oyuncu, Trossard'ın havadan attığı ortayı ağlara göndermek için olağanüstü bir iş çıkardı. Tek olumsuzluk, Gyokeres'in ikinci yarının başında kendisine yapılan pası gole çevirememesi oldu.

    Leandro Trossard (7/10):

    Belçikalı oyuncu canlı bir performans sergiledi. Calafiori, onun ortasını kafayla ağlara gönderdiğinde ofsayt pozisyonundaydı ve bu nedenle bir asistinin geçersiz sayılmasına neden oldu. Ancak sol kanattan yaptığı muhteşem bir atak sonrasında Gyokeres sayesinde hak ettiği ödülü aldı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Noni Madueke (6/10):

    İkinci yarıda Saka'nın yerine oyuna girdi ve Robinson'a da sorunlar çıkardı.

    Martin Zubimendi (6/10):

    İkinci yarının ortasında Rice'ın yerine orta sahada görevi devraldı ve oyunun akışını sürdürdü.

    Gabriel Jesus (6/10):

    64. dakikada Gyokeres'in yerine forvette oyuna girdi ancak sadece birkaç yarı şans yakaladı.

    Max Dowman (N/A):

    Sadece son 13 dakikada oyuna girdi, ancak muhteşem dripling yeteneğini bir kez sergiledi.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Maçın sonlarında White'ın yerine oyuna girdi.

    Mikel Arteta (8/10):

    İspanyol teknik adam için akşam daha iyi geçemezdi. Saka muhteşemdi, Gyokeres iki gol daha attı ve maçın kaderi ilk yarıda belli oldu, bu da onun iki golcüyü ve Rice'ı erken oyundan alabilmesini sağladı. Arsenal şu anda hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir konumda bulunuyor.

