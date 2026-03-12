Getty Images Sport
Arsenal, Fransa milli takımını izlemek için scout gönderdi ve 60 milyon sterlinlik Bundesliga yıldızını transfer etmek için 'anlaşma üzerinde çalışıyor'
Gunners, Fransız yıldızına olan ilgisini artırıyor
Mikel Arteta, savunma konusunda mükemmelliği yakalamak için durmak bilmiyor ve RB Leipzig'in Castello Lukeba'yı Arsenal'in radarında tutuyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Bundesliga'nın en güvenilir oyuncularından biri haline geldi ve bu durumun, kuzey Londra kulübünü yaz transferi için görüşmelere başlamasına neden olduğu bildiriliyor.
Gunners henüz resmi bir açılış teklifi sunmamış olsa da, kulübün yönetimi gerekli özeni gösteriyor. L'Equipe, scoutların kısa süre önce Almanya'ya gönderilerek Leipzig'in Borussia Dortmund ile 2-2 beraberekaldığı maçta merkez savunmacıyı izlediklerini ve Lukeba'nın soğukkanlılığı ve toparlanma hızının temsilcileri etkilediğini bildirdi.
Transfer ücreti ve serbest kalma maddesi detayları
Lukeba'nın Red Bull Arena'daki mevcut sözleşmesi önemli bir serbest kalma maddesi içeriyor, ancak Leipzig daha düşük bir rakamla yetinmeye hazır olabilir. Serbest kalma maddesi 69 milyon sterlin olarak belirlenmiş olsa da, Bundesliga kulübünün oyuncunun yaklaşık 50 ila 60 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında ayrılmasına izin vereceği düşünülüyor. Bu potansiyel indirim, Avrupa'daki birçok büyük kulübü harekete geçirdi, ancak oyuncunun kendisi İngiltere veya İspanya'ya transfer olmayı tercih ettiği düşünülüyor.
Leipzig'in bu sezon iç sahada karışık bir performans sergilemesine rağmen, savunma oyuncusunun değeri artmaya devam ediyor. Fransa milli takımında zaten üst düzeyde tanınan Lukeba, yüksek bir çizgide oynayabilen modern bir stoper olarak görülüyor ve bu özelliği Arteta'nın taktiksel planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Arsenal'in transfer ekibi, önümüzdeki haftalarda somut bir teklifle ilgilerini resmileştirip resmileştirmeyeceklerini değerlendiriyor.
Lukeba'nın geleceği
Yakın zamanda verdiği bir röportajda, oyuncu gelecekteki adımları konusunda çekingen davrandı, ancak dünya futbolundaki en büyük ödüller için yarışma arzusunu gizlemedi. Bild gazetesine konuşan Lukeba, "Hedefim Leipzig ile Avrupa'ya geri dönmek, çünkü Şampiyonlar Ligi'ni sadece televizyondan izlemek çok acı verici. Bundan ötesini düşünmüyorum. Odaklanmamız gerekiyor. Sezon uzun. Geçen yıl da iyi başlamıştık, sonra büyük sorunlar yaşadık" dedi.
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Hayalim dünya şampiyonu olmak ya da bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Belirli bir kulüpte oynamayı hayal etmiyorum. Daha çok, şampiyonluklar kazanmayı hayal ediyorum, çünkü kariyerinin sonunda en çok hatırladığın şey budur."
Arteta'nın savunma evrimi devam ediyor
Arsenal, Lukeba'nın transferini gerçekleştirebilirse, Arteta'nın liderliğinde dönüşüm geçiren savunma hattına bir başka önemli yatırım yapmış olacak. Gunners, son yıllarda genç ve hava hakimiyeti yüksek savunma oyuncularına öncelik verdi ve Lukeba bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Çok yönlülüğü ve Avrupa'nın en iyi liglerindeki tecrübesi, onu William Saliba ve Gabriel Magalhaes gibi oyuncularla yüksek seviyede rekabet edebilecek ideal bir aday yapıyor.
Leipzig hala ilk dörtte bitirme ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı varken, Premier League şampiyonluğu mücadelesinin cazibesi, 23 yaşındaki oyuncuyu geleceğinin Bundesliga dışında olduğuna ikna etmek için yeterli olabilir.
