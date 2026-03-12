Arsenal, Fransa milli takımını izlemek için scout gönderdi ve 60 milyon sterlinlik Bundesliga yıldızını transfer etmek için 'anlaşma üzerinde çalışıyor'

Mikel Arteta, savunma konusunda mükemmelliği yakalamak için durmak bilmiyor ve RB Leipzig'in Castello Lukeba'yı Arsenal'in radarında tutuyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Bundesliga'nın en güvenilir oyuncularından biri haline geldi ve bu durumun, kuzey Londra kulübünü yaz transferi için görüşmelere başlamasına neden olduğu bildiriliyor.

Gunners henüz resmi bir açılış teklifi sunmamış olsa da, kulübün yönetimi gerekli özeni gösteriyor. L'Equipe, scoutların kısa süre önce Almanya'ya gönderilerek Leipzig'in Borussia Dortmund ile 2-2 beraberekaldığı maçta merkez savunmacıyı izlediklerini ve Lukeba'nın soğukkanlılığı ve toparlanma hızının temsilcileri etkilediğini bildirdi.