AFP
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Arsenal forveti Viktor Gyokeres, kusursuz İsveç'in Polonya'yı mağlup ettiği maçta gol atmanın keyfini çıkardı
İsveç, Uluslar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü
Potter'ın İsveç milli takım teknik direktörü olarak görev süresi, ekibinin Uluslar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini almasıyla ivme kazanmaya devam ediyor. İsveç, Romanya karşısındaki açılış galibiyetinin ardından Polonya'ya karşı da baskın bir performans sergileyerek puan durumunun zirvesindeki yerini korudu. Polonya ilk yarıda sert bir direnç gösterse de, İsveç'in hücumdaki üstün kalitesi sonunda coşkulu iç saha taraftarı önünde kendini gösterdi.
Ev sahibi ekip, Benjamin Nygren'in mücadelenin henüz sekizinci dakikasında Victor Lindelof'un bir kornerde topu oyunda tutmasının ardından yaptığı kafa vuruşuyla skoru açmasıyla otoritesini ortaya koymakta fazla vakit kaybetmedi. Polonya karşılık verdi ve Nicola Zalewski'nin kanattaki mükemmel oyununu iyi değerlendiren Sebastian Szymanski'nin golüyle devre arasından hemen önce skora dengeyi getirdi. Ancak İsveç, aradan sonra kontrolü yeniden ele aldı; Yasin Ayari takımı yeniden öne geçirirken, durdurulamayan Gyokeres de klas bir vuruşla üç puanı perçinledi.
- AFP
Gol atma üzerine düşünceler
Gyokeres, İsveç adına sadece üç gün içinde ikinci kez gol atarak milli takım sahnesinde durdurulamaz görünüyor. Takımın ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldığını ve hak edilmiş bir galibiyet aldığını belirten oyuncu, sahada kendisini çok iyi hissettiğini ve bir kez daha gol atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alexander Isak'ın sakatlık nedeniyle forma giyememesiyle birlikte Gyokeres, bu milli takım kampı boyunca İsveç'te hızla merkezi bir role yerleşti. Üst üste maçlarda gol atması ve uzayan süreleri, kadro içindeki artan önemini ortaya koyuyor. Takımın önündeki sonraki iki maçta da hücumda büyük bir yük taşıması bekleniyor.
"İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elimize alıyoruz ve hak ederek kazanıyoruz. Ben de biraz maçın gidişatı gibiydim. İkinci yarıda kendimi çok iyi hissettim ve gol atmak güzeldi," dedi, Aftonbladet'in aktardığına göre.
Gyokeres acı eşiğini zorlayarak mücadele ediyor
Galibiyet, İsveç’in yıldız ismi Gyokeres’in maruz kaldığı fiziksel yıpranmanın gölgesinde biraz geri planda kaldı. Son düdüğün ardından golcünün çoraplarıyla yürüdüğü görüldü; beyaz çoraplarının her iki başparmağı üzerinde iki büyük kan lekesi dikkat çekti. Görünen yaralar ve bunların iki kez ayağına basılmasının sonucu olup olmadığı sorulduğunda, forvet dikkat çekici şekilde sakin kaldı ve yalnızca şunları söyledi: "Evet... bazen böyle olabiliyor. Ama şimdi kazandık ve ben de gol attım, o yüzden bunun üzerinde durmam gerekmiyor."
- AFP
Bosna deplasmanı öncesi iyileşmeye odaklanıyor
Hanesine şimdiden altı puan yazdıran İsveç, yükselmeyi garantilemek için son derece güçlü bir konumda. Nygren ve Ayari gibi genç yeteneklerin, kendini kanıtlamış yıldızlarla birlikte takıma entegre edilmesi, Potter'a hem topa sahipken hem de top rakipteyken maçları kontrol edebilecek dengeli bir kadro kazandırdı. Gyokeres ise şimdiden bir sonraki sınamaya odaklanmış durumda ve kadro Bosna-Hersek deplasmanına gitmeden önce önceliğin toparlanmak olduğunu vurguladı. Sözlerini, "Elbette (maç takvimi) sıkışık. Ama toparlanmak ve bir sonraki maça hazırlanmak önemli. Maçlar eğlenceli, bu yüzden şikayet edecek bir şey yok" diyerek tamamladı.
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