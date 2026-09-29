Potter'ın İsveç milli takım teknik direktörü olarak görev süresi, ekibinin Uluslar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini almasıyla ivme kazanmaya devam ediyor. İsveç, Romanya karşısındaki açılış galibiyetinin ardından Polonya'ya karşı da baskın bir performans sergileyerek puan durumunun zirvesindeki yerini korudu. Polonya ilk yarıda sert bir direnç gösterse de, İsveç'in hücumdaki üstün kalitesi sonunda coşkulu iç saha taraftarı önünde kendini gösterdi.

Ev sahibi ekip, Benjamin Nygren'in mücadelenin henüz sekizinci dakikasında Victor Lindelof'un bir kornerde topu oyunda tutmasının ardından yaptığı kafa vuruşuyla skoru açmasıyla otoritesini ortaya koymakta fazla vakit kaybetmedi. Polonya karşılık verdi ve Nicola Zalewski'nin kanattaki mükemmel oyununu iyi değerlendiren Sebastian Szymanski'nin golüyle devre arasından hemen önce skora dengeyi getirdi. Ancak İsveç, aradan sonra kontrolü yeniden ele aldı; Yasin Ayari takımı yeniden öne geçirirken, durdurulamayan Gyokeres de klas bir vuruşla üç puanı perçinledi.