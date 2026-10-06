Gyokeres, uluslararası arenadaki müthiş gol serisini sürdürerek Avrupa'nın en ölümcül bitiricilerinden biri olduğunu pekiştirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, İsveç'in Romanya karşısında 1-0'lık dar bir galibiyet almasını sağlayan maçın tek golünü attı ve böylece Blagult, Uluslar Ligi grubunu kazanmak için güçlü bir konumda kalmayı sürdürdü. Bu gol ayrıca, forvetin üst üste yedinci Uluslar Ligi maçında da fileleri havalandırması açısından özel bir önem taşıdı.

Bükreş'teki gol yalnızca Uluslar Ligi rekoruyla ilgili değildi; aynı zamanda Gyokeres'in İsveç futbol tarihindeki bir başka önemli dönüm noktasına ulaşmasını da sağladı. Ağları sarsan Arsenal forveti, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Marcus Berg'i geride bıraktı. Milli takımda attığı gol sayısını 25'e çıkaran oyuncu, Premier League'e yaptığı son yüksek profilli transferi etrafındaki büyük heyecanı da daha fazla haklı çıkardı.