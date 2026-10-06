AFP
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Arsenal forveti Viktor Gyokeres, İsveç'i Romanya karşısında zafere taşımasının ardından Uluslar Ligi'ndeki inanılmaz gol serisinin keyfini çıkarıyor
Gyokeres için rekorların kırıldığı gece
Gyokeres, uluslararası arenadaki müthiş gol serisini sürdürerek Avrupa'nın en ölümcül bitiricilerinden biri olduğunu pekiştirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, İsveç'in Romanya karşısında 1-0'lık dar bir galibiyet almasını sağlayan maçın tek golünü attı ve böylece Blagult, Uluslar Ligi grubunu kazanmak için güçlü bir konumda kalmayı sürdürdü. Bu gol ayrıca, forvetin üst üste yedinci Uluslar Ligi maçında da fileleri havalandırması açısından özel bir önem taşıdı.
Bükreş'teki gol yalnızca Uluslar Ligi rekoruyla ilgili değildi; aynı zamanda Gyokeres'in İsveç futbol tarihindeki bir başka önemli dönüm noktasına ulaşmasını da sağladı. Ağları sarsan Arsenal forveti, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Marcus Berg'i geride bıraktı. Milli takımda attığı gol sayısını 25'e çıkaran oyuncu, Premier League'e yaptığı son yüksek profilli transferi etrafındaki büyük heyecanı da daha fazla haklı çıkardı.
Formda olan Gyokeres daha yüksek standartlar talep ediyor
Karşılaşmanın belirleyici anı 13. dakikada geldi; Sebastian Nanasi'nin vuruşu direkten döndükten sonra topu ağlara gönderen Gyokeres, en hızlı reaksiyonu gösterdi. Bu son gol, daha önce Aleksandar Mitrovic ve Benjamin Sesko ile üst üste beş maçta gol atma rekorunu paylaşan forveti kendi başına ayrı bir seviyeye taşıdı. Üst üste yedi maçta gol atarak turnuva tarihindeki yeni ölçütü belirledi.
Mevcut form grafiğini değerlendiren forvet, gol önündeki etkinliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Güzel hissettiriyor. İyi fırsatlar yakalıyormuşsunuz ve sonra gol atıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ama muhtemelen ilk yarıda daha fazlasını yapıp maçı bitirebilirdik. Onların oynamasına izin verdik ve ikinci yarıda önde baskıda yeterince iyi değildik, bu yüzden işi kendimiz için zorlaştırdık" dedi Gyokeres, Viaplay'e, Fotbolldirekt'in aktardığına göre.
- AFP
Savunmadaki direnç karşılığını veriyor
Buna karşın forvet oyuncusu, takımın ortaya koyduğu savunma direncinden cesaret aldı. Teknik ekibin önceliklerinden biri gol yememekti ve Gyokeres, bazen kötü oynayarak kazanmanın grubun gelişimi adına gerekli bir adım olduğunu belirtti. Her şeyin tam olarak planlandığı gibi gitmediği bir maçı takım olarak atlatmanın önemli olduğunu vurgulayan oyuncu, gol yemeden tamamlanan karşılaşmayı takımın ileriye dönük yolculuğu açısından çok büyük bir artı olarak tanımladı.
"Her şeyin tam olarak istediğimiz gibi gitmeyebileceği böyle maçlar oynamak takım için önemli. Gol yemeden maçı tamamlamayı başardık, bunun üzerinden epey zaman geçmişti, bu yüzden bu çok olumlu. Sonrasında ise maçı biraz daha fazla kontrol etmemiz gerektiği açık," dedi.
- AFP
Kasım ayı öncesinde ivme kazanıyor
İsveç, kritik bir galibiyetin ardından grubunun zirvesinde Bosna'nın iki puan önüne geçti. Bu galibiyet, takım kasımdaki milli maçlar öncesinde güçlü bir konum elde ederken, turnuvada ilerleyen süreç için de önemli bir ivme kazanmasını sağladı.
"Çok güzel. Bu maçtan önce durumu biliyorduk, bu yüzden üç puan almamız ve kasımda gruba iyi bir konumda dönmemiz önemliydi. Bu yüzden çok olumlu hissettiriyor," dedi Gyokeres, Sportbladet'e.
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