Arsenal, Faslı Dünya Kupası yıldızı Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katmak için çalışıyor; Lille ise 70 milyon avro transfer ücreti talep ediyor

Arteta'nın, genç oyuncunun teknik özelliklerine ve orta sahadaki çok yönlülüğüne büyük hayranlık duyduğu söyleniyor. Haberde ayrıca Arsenal'in, Bouaddi ve menajerlerine, oyuncunun Arteta'nın kadrosunda hemen önemli bir yer alacağının açıkça belirtildiği de ekleniyor. A takımda forma giyme imkânı, oyuncunun karar verme sürecinde önemli bir etken olması bekleniyor.

Oyuncuyu hemen kadroya dahil etme stratejisi, müzakerelerin ilk aşamalarında meyvesini vermiş görünüyor. Arsenal'in mesajının Bouaddi'de "yankı bulduğu" söyleniyor ve Faslı milli oyuncu, Arsenal'e transfer olma ihtimaline ilgi duyduğunu ifade etti. Ancak, onun imzasını almak için mevcut kulübünün koyduğu önemli bir mali engeli aşmak gerekecek.