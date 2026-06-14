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Arsenal, Faslı Dünya Kupası yıldızı Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katmak için çalışıyor; Lille ise 70 milyon avro transfer ücreti talep ediyor
Arsenal, Ligue 1'in genç yeteneğini transfer etmek için çabalarını artırıyor
Arsenal’in, dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden birini Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden önce kadrosuna katmak amacıyla Bouaddi’ye somut bir teklifte bulunduğu bildiriliyor. 18 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra kulübünün birincil hedefi haline geldi; son haberlere göre Premier Lig şampiyonu, transfer planlarını hızlandırmaya hazır.
Sky Sports Switzerland'e göre, Arsenal birkaç aydır Bouaddi'yi transfer etmek için aktif olarak çalışıyor ve Premier League şampiyonu, geçen yılın Ocak ayından bu yana orta saha oyuncusunun çevresiyle düzenli temas halinde. Genç oyuncu en büyük sahnede kendini kanıtlarken, uzun süredir devam eden gözlem çalışmaları artık resmi bir transfer girişimine dönüştü.
- Getty Images Sport
Arteta'nın Faslı milli oyuncuya yaptığı teklif
Arteta'nın, genç oyuncunun teknik özelliklerine ve orta sahadaki çok yönlülüğüne büyük hayranlık duyduğu söyleniyor. Haberde ayrıca Arsenal'in, Bouaddi ve menajerlerine, oyuncunun Arteta'nın kadrosunda hemen önemli bir yer alacağının açıkça belirtildiği de ekleniyor. A takımda forma giyme imkânı, oyuncunun karar verme sürecinde önemli bir etken olması bekleniyor.
Oyuncuyu hemen kadroya dahil etme stratejisi, müzakerelerin ilk aşamalarında meyvesini vermiş görünüyor. Arsenal'in mesajının Bouaddi'de "yankı bulduğu" söyleniyor ve Faslı milli oyuncu, Arsenal'e transfer olma ihtimaline ilgi duyduğunu ifade etti. Ancak, onun imzasını almak için mevcut kulübünün koyduğu önemli bir mali engeli aşmak gerekecek.
Lille, Dünya Kupası yıldızının transfer bedelini belirledi
Fas formasıyla sergilediği performanslar dünya çapında ilgi çekerken, Lille bu değerli oyuncusunu ucuza satmak için acele etmiyor. Arsenal ile Bouaddi arasında Dünya Kupası’nın ardından yeni görüşmelerin yapılması planlanırken, Lille orta saha oyuncusu için 70 milyon avro (60,4 milyon sterlin) transfer ücreti talep ediyor. Fransız kulüp, Kuzey Amerika’da devam eden turnuva boyunca oyuncunun değerinin artmaya devam edebileceğinin farkında.
Bouaddi, Fas'ın Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı açılış maçında en göze çarpan oyunculardan biriydi ve dünyanın en köklü orta saha oyuncularına karşı kendini kanıtladı. Sahadaki tüm orta saha oyuncuları arasında, Fas için topu kontrol etmede en olgun tavrı sergileyen isim Bouaddi oldu.
- AFP
Yarış kızışırken Paris'ten gelen rekabet
Bu yaz 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Arsenal değil. Paris Saint-Germain'in de bu transfer için ciddi bir rekabet içinde olduğu bildiriliyor; ancak Lille'in doğrudan bir rakibine oyuncu satmaya isteksiz olacağı düşünülürse, Paris Saint-Germain'in Ligue 1'de oynaması İngiliz kulübün lehine bir faktör olabilir. Öte yandan Chelsea de bu oyuncuyla adı anılan bir başka kulüp.