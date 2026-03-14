17. dakikada Dwight McNeil sağ kanattan içeriye doğru kesip kaleye müthiş bir şut çekti, ancak vuruşu direkten döndü; bu olaydan sadece birkaç saniye önce Riccardo Calafiori, ceza sahası içinde kanat oyuncusunun şutunu muhteşem bir müdahaleyle engellemişti.

23. dakikada Kai Havertz, Michael Keane'in müdahalesinin ardından ceza sahasında yere yığıldı, ancak penaltı kararı verilmedi. Tekrarlar, Havertz'in ayağına bir şeyin değdiğini gösterdi, ancak düşüşünün dramatik bir şekilde abartılması, penaltı kararının verilmemesinde kesinlikle etkili oldu.

Mikel Arteta ve Arsenal'in zirveye yükselme umutları için bir darbe olarak, Jurrien Timber, görünürde bir kas sakatlığı nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan çıktı.

Raya, ikinci yarıda Beto'nun ceza sahasında dönüp düşük bir şut çektiğinde muhteşem bir kurtarış yaptı ve İspanyol kaleci ayağını uzatarak golü engelledi.

İkinci yarının son dakikalarında, Arsenal galibiyet golünü bulmak için çaresizce çabalarken, Arteta daha önce Havertz'in yerine Viktor Gyokeres'i oyuna sokmuş, ardından Max Dowman'ı da oyuna dahil etti.

Dowman, Arsenal'in ilk golünde kilit rol oynadı; ceza sahasına müthiş bir orta gönderdi ve top Gyokeres'e çarparak ağlara gitti. Ardından maçın son dakikalarında muhteşem bir solo gol attı. Ne etki ama!

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...