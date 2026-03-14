Dowman Gyokeres Arteta Arsenal GFXGetty/GOAL
Arsenal-Everton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Max Dowman, sen bir süperstarsın! Genç yeteneğin inanılmaz etkisi, Gunners'ı Toffees karşısında hayati bir galibiyete taşıdı ve şampiyonluk yarışında büyük bir ivme kazandırdı

Arsenal, Cumartesi günü maçın son dakikalarında sergilediği performans ve 16 yaşındaki Max Dowman'ın inanılmaz katkısı sayesinde Everton'ı 2-0 mağlup etti. Genç oyuncu, Viktor Gyokeres'in açılış golü için oyuna girerek ortayı yaptı ve ardından Kuzey Londra'da yaşanan gerçekten inanılmaz anlarda ikinci golü kendisi attı.

17. dakikada Dwight McNeil sağ kanattan içeriye doğru kesip kaleye müthiş bir şut çekti, ancak vuruşu direkten döndü; bu olaydan sadece birkaç saniye önce Riccardo Calafiori, ceza sahası içinde kanat oyuncusunun şutunu muhteşem bir müdahaleyle engellemişti.

23. dakikada Kai Havertz, Michael Keane'in müdahalesinin ardından ceza sahasında yere yığıldı, ancak penaltı kararı verilmedi. Tekrarlar, Havertz'in ayağına bir şeyin değdiğini gösterdi, ancak düşüşünün dramatik bir şekilde abartılması, penaltı kararının verilmemesinde kesinlikle etkili oldu. 

Mikel Arteta ve Arsenal'in zirveye yükselme umutları için bir darbe olarak, Jurrien Timber, görünürde bir kas sakatlığı nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan çıktı.

Raya, ikinci yarıda Beto'nun ceza sahasında dönüp düşük bir şut çektiğinde muhteşem bir kurtarış yaptı ve İspanyol kaleci ayağını uzatarak golü engelledi.

İkinci yarının son dakikalarında, Arsenal galibiyet golünü bulmak için çaresizce çabalarken, Arteta, Havertz'in yerine Viktor Gyokeres'i oyuna soktuktan sonra Max Dowman'ı da oyuna dahil etti. 

Dowman, Arsenal'in ilk golünde kilit rol oynadı; ceza sahasına müthiş bir orta gönderdi, top ceza sahası içinde sekti ve Gyokeres golü attı. Ardından maçın son dakikalarında muhteşem bir solo gol attı. Ne etki ama! 

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (7/10):

    Maçın başında direklerin yardımıyla kurtuldu. İlk yarıda birkaç önemli kurtarış yaptıktan sonra, Beto'nun şutunu muhteşem bir refleksle engelledi. Bu gol yememeyi hak etti.

    Jurrien Timber (6/10):

    36. dakikada kas sakatlığı geçirdiği anlaşılan Timber, teknik direktör Mikel Arteta için büyük bir darbe oldu.

    William Saliba (7/10):

    Mümkün olduğunda savunmadan çıkmaya çalıştı ancak Everton bu durumu iyi idare etti. Everton'ın fiziksel oyununa iyi direndi.

    Gabriel (6/10):

    Top kapma konusunda güçlüydü. Topla birkaç gergin an yaşadı, ancak bu konuda yalnız değildi.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Maçın başında McNeil'i durdurmak için olağanüstü bir blok yaptı. Topa birkaç kez sert dokundu ama iyi mücadele etti. Hincapie ile değiştirildi.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (6/10):

    Saha içinde çok geniş bir alanı kapsıyor. Tekniği bazen onu hayal kırıklığına uğratabilir, ancak çalışkanlığı sayesinde takımda yer alıyor. Arteta risk alarak Dowman'ın yerine oyuna girdi.

    Declan Rice (7/10):

    Acı verici görünen bir mücadeleden sonra ilk 20 saniyede kramponunu kaybetti. Topla iyi oynadı; McNeil'in direğe çarpan şutunda yanından geçmesine izin verdi, ancak savunmada iyi toparlandı.

    Eberechi Eze (6/10):

    Ritmini bulmakta zorlandı. İkinci yarıda Pickford'u zorlayan mükemmel bir şut attı ve ardından bir kurtarışa zorladı. Bir şeyler yapma konusundaki çaresizliği, pek işe yaramasa da Arsenal'in endişelerini yansıtıyordu.

    Saldırı

    Bukayo Saka (6/10):

    Elinden geldiğince Everton'a yüklendi ve ikinci yarı boyunca biraz hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. 

    Kai Havertz (5/10):

    Penaltı verilmeyince öfkelendi. Maç boyunca topa sahip olmakta zorlandı ve 60. dakikada oyundan alındı. Onun günü değildi.

    Noni Madueke (5/10):

    Garner'ı geçemedi. Bir kez kanat değiştirip hızlı bir koşu yaptı; sağ kanatta çok daha etkili. Bu solo koşunun hemen ardından oyundan alındı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Christhian Mosquera (5/10):

    Sakatlanan Timber'ın yerine oyuna girdi. Everton'ın yarı sahasında çok zaman geçirdi ancak bir şeyler yaratmakta zorlandı. Neredeyse kendi kalesine gol atacaktı, ancak garip bir şekilde bu pozisyon kale vuruşu olarak değerlendirildi. 

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Havertz'in yerine oyuna girdi. Galibiyet golünü atana kadar pek fazla pas almadı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    60. dakikada Madueke'nin yerine oyuna girdi. Pickford'dan geç bir kurtarış koparana kadar o da zorlandı.

    Piero Hincapie (6/10):

    Calafiori'nin yerine oyuna girdi. Sorunsuz bir şekilde savunmaya uyum sağladı ve Gyokeres'in galibiyet golü için topu ona aktardı. 

    Max Dowman (9/10):

    Erken olgunlaşan genç oyuncu, Zubimendi'nin yerine oyuna girdi ve hemen etkili oldu. Harika ortası Gyokeres'in galibiyet golüne yol açtı ve ardından ikinci golü kendisi attı. Henüz ortaokul diplomasını bile almadı! 

    Mikel Arteta (5/10):

    Arsenal hala rakip savunmaları aşmakta zorlanıyor ve Arteta'nın kadro seçimi hızlı bir başlangıca izin vermedi. Everton'ın zaman kazanma taktiklerine yönelik ikinci yarıdaki şikayetleri, Gunners'ın bu sezonki performansını göz önüne alındığında oldukça ironikti, ancak Gunners yine işini yaptı. Şansınız yaver gittiğinde... 

