Arsenal, eski Leeds kalecisi Illan Meslier’i bedelsiz transferle kadrosuna kattığını duyurdu

Eski Lorient altyapısı mezunu, Kuzey Londra’ya transferini resmen tamamladıktan sonra büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Meslier, hızlı bir şekilde uyum sağlama ve yeni takımının ulusal ligdeki üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı olma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Son derece mutluyum. Şampiyon takıma katıldığım için bugün benim için harika bir gün. Benim için Arsenal, İngiltere'nin en büyük kulübü. Arsenal'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Bu armaya duyduğum sevgiyi göstermek için sabırsızlanıyorum ve bu takımla kupa kazanmak için sabırsızlanıyorum, çünkü bu kulübün tekrar tekrar kupa kaldırması gerekiyor."