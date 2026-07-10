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Sheffield United FC v Leeds United FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal, eski Leeds kalecisi Illan Meslier’i bedelsiz transferle kadrosuna kattığını duyurdu

I. Meslier
Transfers
Arsenal
Premier Lig
Leeds United

Arsenal, eski Leeds United kalecisi Illan Meslier’i bedelsiz transferle kadrosuna katarak sürpriz bir hamle yaptı ve Fransız oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, Yorkshire’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kuzey Londra’ya transfer oldu ve bu hamle, Premier Lig’in son şampiyonu olan takıma kaleci kadrosunda deneyimli bir yedek sağladı.

  • Gunners, serbest oyuncuyu kadrosuna kattı

    Arsenal, Meslier’in Leeds ile olan sözleşmesinin bu yaz sona ermesinin ardından, oyuncuyu bedelsiz transfer yoluyla resmi olarak kadrosuna kattı. Fransız kaleci, Emirates Stadyumu’nda iki yıllık bir sözleşme imzaladı; sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Arsenal yönetimi, yeni sezon öncesinde savunma seçeneklerini güçlendirmek amacıyla, İngiliz futbolunda toplam 215 maça çıkan bu kalecinin hizmetlerini güvence altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti.


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    Meslier, kupa zaferini hedefliyor

    Eski Lorient altyapısı mezunu, Kuzey Londra’ya transferini resmen tamamladıktan sonra büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Meslier, hızlı bir şekilde uyum sağlama ve yeni takımının ulusal ligdeki üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı olma konusundaki kararlılığını vurguladı.

    Kulübün resmi internet sitesine konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Son derece mutluyum. Şampiyon takıma katıldığım için bugün benim için harika bir gün. Benim için Arsenal, İngiltere'nin en büyük kulübü. Arsenal'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Bu armaya duyduğum sevgiyi göstermek için sabırsızlanıyorum ve bu takımla kupa kazanmak için sabırsızlanıyorum, çünkü bu kulübün tekrar tekrar kupa kaldırması gerekiyor."

  • Arteta yedek oyuncu arayışında

    Meslier, başlangıçta Premier Lig Altın Eldiven ödülü sahibi David Raya ve Kepa Arrizabalaga’nın ardından üçüncü kaleci olarak gösterilmişti. Ancak Kepa’nın Mikel Arteta’nın kadrosundaki geleceğine dair belirsizlik, ikinci kaleci rolünün eski Leeds’in bir numaralı kalecisine geçebileceği anlamına geliyor.

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  • Leeds United v Valencia - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Fransız oyuncuyu sezon öncesi hazırlık dönemi bekliyor

    Meslier’in hemen 30 numaralı formayı giymesi ve Sobha Realty Antrenman Merkezi’ndeki sezon öncesi antrenmanlara tam olarak katılması planlanıyor. BBC Sport’unhaberine göre, deneyimli kalecinin takıma katılması, 20 yaşındaki kaleci Tommy Setford’un düzenli olarak forma giyebilmek amacıyla kiralık olarak ayrılmasına yol açan bir domino etkisi yarattı. Yurtiçi turnuvalar ve Şampiyonlar Ligi’nde yoğun bir fikstürle karşı karşıya olan Arteta, önümüzdeki sezonu atlatmak için artık daha sağlam bir savunma kadrosuna sahip.

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