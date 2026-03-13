Arsenal, en önemli yıldızlarını kadroda tutma çabalarını sürdürürken, kilit orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Haberlere göre, mevcut sözleşmesinin haftalık değeri yaklaşık 240.000 sterlin, ancak BBC'ye göre yeni şartlarla kulübün en yüksek maaşlı oyuncularına yaklaşması bekleniyor. Bağlam olarak, takım arkadaşı Bukayo Saka kısa süre önce haftalık en az 300.000 sterlin değerinde dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulübün en iyi performans gösteren oyuncuları için bir referans noktası oluşturdu. Kulüp, rekabetçi bir maaş bütçesini korurken, aynı zamanda mükemmelliği ödüllendirmeyi de hedefliyor.

Kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasındaki görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve şu anda resmi bir duyuru için kesin bir zaman çizelgesi bulunmadığı belirtiliyor. Ancak, kuzey Londralıların niyeti açık: kilit oyuncularıyla ilgili herhangi bir belirsizliği önlemek istiyorlar.