Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Arsenal, en önemli yıldızlarını kadroda tutma çabalarını sürdürürken, kilit orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Premier Lig lideri Arsenal, kadrosunun çekirdek oyuncularının geleceğini güvence altına almak amacıyla Declan Rice ile yeni bir uzun vadeli sözleşme görüşmelerine başladı. 2023 yılında West Ham'dan 105 milyon sterlinlik (132 milyon dolar) dev transferle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, dünya futbolunun en eksiksiz orta saha oyuncularından biri haline geldi ve Mikel Arteta'nın takımının kalbini oluşturuyor.

  Önemli bir zam bekleniyor

    Haberlere göre, mevcut sözleşmesinin haftalık değeri yaklaşık 240.000 sterlin, ancak BBC'ye göre yeni şartlarla kulübün en yüksek maaşlı oyuncularına yaklaşması bekleniyor. Bağlam olarak, takım arkadaşı Bukayo Saka kısa süre önce haftalık en az 300.000 sterlin değerinde dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulübün en iyi performans gösteren oyuncuları için bir referans noktası oluşturdu. Kulüp, rekabetçi bir maaş bütçesini korurken, aynı zamanda mükemmelliği ödüllendirmeyi de hedefliyor.

    Kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasındaki görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve şu anda resmi bir duyuru için kesin bir zaman çizelgesi bulunmadığı belirtiliyor. Ancak, kuzey Londralıların niyeti açık: kilit oyuncularıyla ilgili herhangi bir belirsizliği önlemek istiyorlar.

    • Reklam
  Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rice’ın uzun vadeli geleceğinin güvence altına alınması

    İngiltere milli takım oyuncusunun mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl kalmış olsa da, kulübün 12 aylık uzatma opsiyonu da mevcut; ancak Emirates’teki yönetim, oyuncunun en verimli yıllarını Kuzey Londra’da geçirmesini sağlamaya kararlı.

    Rice, Arsenal formasıyla Premier League'de 102 maça çıktı ve Thomas Tuchel'in İngiltere milli takımında vazgeçilmez bir isim haline geldi; bugüne kadar 72 kez milli formayı giydi. Saha içindeki ve dışındaki etkisi, bu sözleşme yenilemesini sportif direktör Andrea Berta ve Arsenal yönetim ekibinin geri kalanı için bir öncelik haline getirdi.

  Bir hanedanlık kurmak

    Arsenal’in Rice’ı kadrosuna katma hamlesi, modern bir “Yenilmezler” hanedanlığı kurma yönündeki daha geniş kapsamlı stratejinin temel taşıdır. Saka, William Saliba ve Gabriel gibi yıldızların yanı sıra Max Dowman gibi yükselen yeteneklerin sözleşmelerini proaktif bir şekilde uzatarak, kulüp şu anda Premier Lig’de yedi puan farkla liderlik koltuğunda oturmasını sağlayan istikrarlı bir temel oluşturmuştur.

    Ana kadrodan gelen bu uzun vadeli bağlılık, Manchester City'ye şampiyonluk için meydan okumak için gereken morali ve istikrarı sağlamıştır.

  arteta rice(C)Getty images

    Arsenal'in yeni çekirdeği

    Taktik açıdan Rice, Arteta yönetiminde defansif bir dayanak noktasından dinamik bir "box-to-box" oyuncusuna dönüştü. Oyunun temposunu belirleme ve rakibin ataklarını kesme yeteneği, bu sezon Arsenal'in hakimiyet kuran futbol stilinin arkasındaki itici güç oldu. Rice gibi dünya çapında bir yeteneği kadrosuna katarak Arsenal, Avrupa'nın seçkin kulüplerine meydan okuyan bir mesaj gönderiyor: Emirates artık dünyanın en iyileri için bir basamak değil, nihai varış noktası.

