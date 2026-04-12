Arsenal efsanesi Tony Adams, bağımlılıkla mücadelesinde golf ikonu Tiger Woods’a yardım teklifinde bulundu

Adams, sporcu henüz bununla yüzleşmeye hazır olmasa da, kamuoyunun Woods’a yönelik endişesinin gerekli bir adım olduğuna inanıyor. Highbury’deki kendi serüvenini anlatan Adams, başlangıçta Arsenal’daki takım arkadaşlarının uyarılarını nasıl görmezden geldiğini hatırladı. “İnsanlar ‘Bak, burada bir sorunun var’ demeye başlıyor,” diye açıklayan Adams, inkâr döngüsünü kırmanın önemini vurguladı.

"Benim yaptığım şey, bana bunu söyleyen herkesten kaçınmaktı, anlıyor musun? Lee Dixon gibi insanlar bana 'Tone, ne halt ediyorsun?' diyorlardı. Ben de 'Sen biraz tuhafsın. Martin Keown da biraz garip' diyordum. İnsanları görmezden geliyorsun ya da onlardan kurtuluyorsun, çünkü kendine bakmak istemiyorsun. Yani o gerçekten bakmak istemiyor... ve biz de onlara bu imkanı veremeyiz," diye ekledi Adams.