Çeviri:
Arsenal efsanesi Tony Adams, bağımlılıkla mücadelesinde golf ikonu Tiger Woods’a yardım teklifinde bulundu
Golf süperstarı hakkında artan endişeler
Bu teklif, kısa süre önce korkunç bir kazada arabasını takla attıran Woods için zorlu bir dönemin ardından geldi. Olay yerinden gelen haberlere göre, polis memurları Woods’un üzerinde reçeteli ilaçlar buldu; Woods, alkollü araç kullandığını reddetse de, sağlığına odaklanmak için spordan resmi olarak uzaklaştı. Efsane isim, beş kez kazandığı Masters turnuvasından bu hafta çekilmek zorunda kaldı. Polis raporlarındaki ayrıntılara göre, müdahale sırasında Woods'un gözleri kan çanağına dönmüştü ve göz bebekleri "aşırı derecede genişlemişti". Bu gelişmeler, golf dünyasının en büyük isimlerini bile konuşmaya sevk etti. Jack Nicklaus, "Bazen o kadar ileri gidersin ki, sana yardım edecek birine ihtiyaç duyarsın" uyarısında bulundu.
Adams, zor günler geçiren bir simgeye el uzatıyor
Woods'un son araba kazası ve ardından gelen hukuki sorunların ardından Adams, ünlü kliniğinin 15 kez majör şampiyonu olan sporcunun ihtiyaç duyduğu sığınağı sağlayabileceğini öne sürdü. Aktif sporculuk günlerinde alkolizmle mücadele etmesiyle tanınan Adams, otuz yıldır alkolden uzak duruyor ve sporculuk kariyerinin sonrasını sporcuların bağımlılığın tuzaklarından kurtulmalarına yardımcı olmaya adadı.
Woods'un şu anki durumuyla ilgili olarak Adams, The Sun gazetesine şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, ben onda bir bağımlı görüyorum. Eğer benim rehabilitasyon merkezime gelmek isterse, odada ona yer var. Eğer değişmek istiyorsa, bir değişiklik yapsın."
Geçmişteki bir mücadelenin yansıması
Adams, sporcu henüz bununla yüzleşmeye hazır olmasa da, kamuoyunun Woods’a yönelik endişesinin gerekli bir adım olduğuna inanıyor. Highbury’deki kendi serüvenini anlatan Adams, başlangıçta Arsenal’daki takım arkadaşlarının uyarılarını nasıl görmezden geldiğini hatırladı. “İnsanlar ‘Bak, burada bir sorunun var’ demeye başlıyor,” diye açıklayan Adams, inkâr döngüsünü kırmanın önemini vurguladı.
"Benim yaptığım şey, bana bunu söyleyen herkesten kaçınmaktı, anlıyor musun? Lee Dixon gibi insanlar bana 'Tone, ne halt ediyorsun?' diyorlardı. Ben de 'Sen biraz tuhafsın. Martin Keown da biraz garip' diyordum. İnsanları görmezden geliyorsun ya da onlardan kurtuluyorsun, çünkü kendine bakmak istemiyorsun. Yani o gerçekten bakmak istemiyor... ve biz de onlara bu imkanı veremeyiz," diye ekledi Adams.
Sporting Chance’te iyileşmenin mirası
Adams, 26 yıl önce Sporting Chance'i kurduğundan bu yana sayısız profesyonel spor yıldızının kliniğinin kapısından içeri girdiğini gördü. Tecrübesi ona şunu söylüyor: Woods, içinde bulunduğu durumun gerçekliğiyle yüzleşmeye hazır olana kadar iyileşme yolu tıkalı kalacaktır. Arsenal'in efsane ismi, ona özel bir "yer" sunarak, tarihte kendi şöhretiyle boy ölçüşebilecek az sayıdaki sporcudan birine doğrudan bir can simidi uzatıyor.