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Arsenal efsanesi Thierry Henry, Gunners’ın yaz transfer döneminde neye ihtiyacı olduğunu açıklıyor – “kolay olmayacak” uyarısını ise 2026 Premier Lig şampiyonu “Invincibles” ekibinden geliyor
Plan tamamlandı: Henry, Arsenal’in zaferi hakkında
Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son verdi; bu başarı, taraftar kitlesini yeniden bir araya getirdi ve Emirates Stadyumu’ndaki uzun vadeli projenin doğruluğunu kanıtladı. Bu başarıyı değerlendiren Henry, sezon başlamadan önce bile takımın zihniyetinde bir değişim hissettiğini itiraf ederek, kadronun nihayet şampiyonluğa ulaşmak için gerekli unsurlara sahip olduğunu belirtti.
Mevcut kadro hakkındaki duygularını dile getiren Henry, Betway'e şunları söyledi: "Sezonun başında, ilk kez ligi kazanabileceğimizi gördüğümü söylemiştim ve kazanmamız gerektiğini söylerken tereddüt etmedim. Önceden eksik bir şeyler vardı, ama bu yıl bunu başardılar. Neden mi? Zaman, doğru yatırımlar ve nihayetinde takıma kendimi yakın hissedebiliyorum. Orada, kendinizi özdeşleştirebileceğiniz bir şey var: mücadele ruhu, büyük anlar."
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Kuzey Londra'da bir hanedanlık kurmak
Kuzey Londra’daki kutlamalar tarihi bir nitelik taşırken, Fransız teknik adam şimdiden bu seviyeyi korumak için nelerin gerekli olduğuna odaklanmış durumda. Henry için yaz transfer dönemi, kulüp yönetiminin kupayı kazandıran takım kimyasını bozmadan galibiyet formülünü nasıl geliştireceğine karar vermesi gereken kritik bir dönüm noktası niteliğinde.
Henry, zirvede kalmanın zorluğunu şöyle açıkladı: "Şimdi bunun üzerine inşa etmelisiniz. Rekabet gücünüzü korumak için neleri eklemeniz gerektiğini görmek çok önemli. Ayrıca, herkesin sizi yok etmek ve o unvanı elinizden almak istediği bir durum da var. İyi bir başlangıç yapmazsanız, insanlar tüm sezon boyunca yine aynı şeyleri sorgulayacaklar."
Doğru profili bulmanın zorluğu
Eski forvet, Manchester City’nin Marc Guehi ve Antoine Semenyo’yu kadrosuna katmasını, İngiliz futbolunun zorluklarını anlayan sezon ortası veya taktiksel takviyeler için en iyi örnek olarak gösterdi. Şampiyonluk kazanan bir takımı anında güçlendirebilecek oyuncular bulmanın Arteta ve Arsenal yönetimi için karmaşık bir görev olduğunu belirtti.
"Zirvede uyum sağlamak ve gelişmek çok önemli," dedi Henry. "Bu çok önemli bir yıl çünkü kimin geleceğini, kimin gitmesi gerektiğini bilmek ve doğru seçimleri yapmak gerekiyor. Oyuncuların gelip takımı daha iyi hale getireceğini düşünen takımlar gördük, ancak Premier Lig'e uyum sağlamak zaman alır. Peki Arsenal ne yapacak? Premier Lig'e hemen uyum sağlayabilecek ve ligi yeni kazanmış bir takımda anında etki yaratabilecek birini bulmak her zaman kolay değildir."
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Toplumla kurulan özel bir bağ
Taktikler ve transferlerin ötesinde, Henry şampiyonluk kutlamaları sırasında sergilenen coşkunun büyüklüğünden derinden etkilendi. Kulübün “Yenilmezler” döneminin kilit isimlerinden biri olarak, zirveye geri dönmenin dünya çapındaki Arsenal camiası için ne anlama geldiğini herkesten daha iyi anlıyor.
"Tek bildiğim, dünyanın dört bir yanında çok sayıda Arsenal taraftarı olduğu ve Arsenal ile kazandığınızda bunun etkisi farklı oluyor," diye konuştu Henry. "Bu özel bir kulüp, sonuçta halkın kulübü ve bunu gördünüz. Sokaklar buna karşılık verdi."
Henry şöyle devam etti: "Dürüst olalım, bu sadece 22 yıldır beklediğimiz tek bir şampiyonluktu. Ama sevgi ve şefkati gördüğünüzde, Londra'da ve dünyanın dört bir yanında insanların nasıl kutlama yaptığını gördüğünüzde, Arsenal Futbol Kulübü'nün etkisinin farkına varıyorsunuz. Bu çok güzeldi, bunu bekliyorduk ve Arsenal'in topluluk üzerindeki etkisini küçümsemeyin."