Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son verdi; bu başarı, taraftar kitlesini yeniden bir araya getirdi ve Emirates Stadyumu’ndaki uzun vadeli projenin doğruluğunu kanıtladı. Bu başarıyı değerlendiren Henry, sezon başlamadan önce bile takımın zihniyetinde bir değişim hissettiğini itiraf ederek, kadronun nihayet şampiyonluğa ulaşmak için gerekli unsurlara sahip olduğunu belirtti.

Mevcut kadro hakkındaki duygularını dile getiren Henry, Betway'e şunları söyledi: "Sezonun başında, ilk kez ligi kazanabileceğimizi gördüğümü söylemiştim ve kazanmamız gerektiğini söylerken tereddüt etmedim. Önceden eksik bir şeyler vardı, ama bu yıl bunu başardılar. Neden mi? Zaman, doğru yatırımlar ve nihayetinde takıma kendimi yakın hissedebiliyorum. Orada, kendinizi özdeşleştirebileceğiniz bir şey var: mücadele ruhu, büyük anlar."



