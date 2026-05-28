Arsenal efsanesi, tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferiyle "Unforgettables"ın nasıl "Invincibles"ı geride bırakabileceğini açıklıyor – ilham kaynağı ise Queen'in efsanevi şarkısı
"Yenilmezler"in mirasını aşmak
Keown, Cumartesi günkü bu önemli maçın mevcut kadroyu 2003-04 sezonundaki takımın üstüne çıkaracağına inanıyor. Arsène Wenger’in “Yenilmezler”i ligde bir sezon boyunca yenilmez kalmış olsa da, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başaramamış ve 2006 finalinde Barcelona’ya yenilmişlerdi.
Evening Standard'ın aktardığına göre Keown, "Onlar kazanan olacak, işte böyle olacaklar ve bu benim için yeterli," dedi. "Ve onlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk kazananları olacaklar. Bu yüzden benim için onlar 'Bir Numaralar'. Onlar sadece 'Unutulmazlar' ya da 'Yenilmezler' değiller. Onlar ‘Bir Numaralar’. Bu onları bir numara yapıyor, çünkü başka kimse kazanmadı. Avrupa’da hayal kırıklığı yaşadık. Elimizden kaçan bir Kupa Galipleri Kupası vardı. UEFA Kupası da öyle, Galatasaray penaltılarda bizi yendi. Yani kulübün artık Avrupa’da büyük bir şey yapması gerekiyor.”
Kraliçe'den ilham ve zihinsel dönüşüm
Gunners, uzun süren ulusal şampiyonluk hasretine son verdikten sonra yenilenmiş bir özgüvenle finale çıkıyor. Keown, şampiyon olmanın verdiği hissin takımın DNA’sını değiştirdiğini öne sürüyor ve son Premier Lig zaferiyle özdeşleşen müziğin bile takımın gelişiminde psikolojik bir rol oynadığını belirtiyor.
Keown, "Fark ettiğim bir şey var, o müziği, Queen'in müziğini duyduğunuzda - bilirsiniz, We Are The Champions. Bu size bir şeyler hissettiriyor," dedi. "Her şeyi başarabileceğinize inanmaya başlıyorsunuz. Sınır yok. Bu, kulüp için bir platform oluşturuyor. Bu, onlara gerçekten çok özel bir şey yapmak için kanat verecektir."
Tekrar savaş moduna geçmek
Manchester City’nin Bournemouth ile berabere kalmasının ardından kesinleşen şampiyonluk zaferinin ardından yapılan coşkulu kutlamalar ve Selhurst Park’ta düzenlenen kupa töreninin ardından Arteta, takımın yeniden konsantre olmasını istedi. Takım Perşembe günü Budapeşte’ye uçtu; Keown ise kutlamalar sona erdiğinde oyuncuların rekabetçi ruhlarını bir an önce yeniden kazanmaları gerektiğini vurguladı.
Keown, hazırlık süresiyle ilgili olarak, "Ne kadar uzun sürerse o kadar iyi" diye ekledi. "Umarım sizi bambaşka birine dönüştüren o kutlamadan sonra yeterli bir ara olur. Tekrar öfkelenmelisiniz, kazanmak için öfkelenmelisiniz. Ama eminim ki şu anda bunu yaşıyorlardır."
Timber Fitness'ın riski
Arteta’nın kadro seçimi konusunda en büyük baş ağrısı, kasık sakatlığı nedeniyle Mart ayından beri sahalardan uzak kalan Jurrien Timber ile ilgili. Hollandalı oyuncu, PSG maçında forma giymeyi çok istiyor; özellikle de bu sezon Fransız devleri adına turnuvada 10 gol ve 6 asistle yıkıcı bir form sergileyen Khvicha Kvaratskhelia’nın tehdidiyle başa çıkmak için.
Keown, "[Timber] belki de futbol dünyasında onunla başa çıkabilecek tek oyuncudur," diye açıkladı. "Bu nedenle ona biraz daha zaman tanınacak. Normalde bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalan birine 'Tamam, artık çok geç' dersiniz. Çünkü o, 10 ya da 11 maç mı oynadı? Ama o oldukça eşsiz bir oyuncu. Hareket kabiliyeti, topu kapma yeteneği, agresifliği ve fiziksel temasa dayalı savunma tarzı var. PSG'nin kanat oyuncuları size karşı oynarken gerçekten agresifler ve siz de buna ayak uydurabilmelisiniz."