Arteta’nın kadro seçimi konusunda en büyük baş ağrısı, kasık sakatlığı nedeniyle Mart ayından beri sahalardan uzak kalan Jurrien Timber ile ilgili. Hollandalı oyuncu, PSG maçında forma giymeyi çok istiyor; özellikle de bu sezon Fransız devleri adına turnuvada 10 gol ve 6 asistle yıkıcı bir form sergileyen Khvicha Kvaratskhelia’nın tehdidiyle başa çıkmak için.

Keown, "[Timber] belki de futbol dünyasında onunla başa çıkabilecek tek oyuncudur," diye açıkladı. "Bu nedenle ona biraz daha zaman tanınacak. Normalde bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalan birine 'Tamam, artık çok geç' dersiniz. Çünkü o, 10 ya da 11 maç mı oynadı? Ama o oldukça eşsiz bir oyuncu. Hareket kabiliyeti, topu kapma yeteneği, agresifliği ve fiziksel temasa dayalı savunma tarzı var. PSG'nin kanat oyuncuları size karşı oynarken gerçekten agresifler ve siz de buna ayak uydurabilmelisiniz."