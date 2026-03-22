Arsenal efsanesi, Max Dowman'ın nasıl tavsiye istediğini ve kendi performanslarından nasıl şikayet ettiğini anlatıyor

Wilshere, Arsenal'de genç yaşta kendini kanıtlamanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir oyuncu ve Dowman'a nasıl yardım etmeye çalıştığını anlattı. Şöyle açıkladı: "Genç yaşta takıma girip forma giyme deneyimimle ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca Mikel Arteta'nın ne istediği konusunda ona yardımcı olmaya çalışıyorum, bu da ona biraz avantaj sağlıyor. Yine de başını eğip sıkı çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Gelişime açık alanlar var ve Max bunu ilk kabul eden kişi olacaktır."