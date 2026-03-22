Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
Moataz Elgammal

Arsenal efsanesi, Max Dowman'ın nasıl tavsiye istediğini ve kendi performanslarından nasıl şikayet ettiğini anlatıyor

Premier Lig tarihinin en genç golcüsü olmasına rağmen, Arsenal’in genç yıldızı Max Dowman hâlâ kendine karşı en sert eleştiren kişi olmaya devam ediyor. 16 yaşındaki bu yetenekli oyuncu, profesyonel futbolun getirdiği büyük baskıyla başa çıkmaya çalışırken ve Mikel Arteta yönetiminde tarihi başarılara imza atmaya çalışırken, performanslarından şikayet etmek ve tavsiye almak için eski mentoru Jack Wilshere ile iletişimini sürdürüyor.

  • Yükselen bir yıldızın fikirlerini paylaşabileceği bir platform

    Dowman, 13 yaşındayken genç oyuncuyu U18 takımında ilk kez sahaya çıkaran Wilshere ile sık sık iletişim kuruyor. Şu anda Luton Town’ın teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki teknik adam, forvet oyuncusu için hâlâ yakın bir dost ve sırdaşı olmaya devam ediyor. FA Cup'ta Mansfield Town karşısında maçın en iyi oyuncusu seçilmesine rağmen, genç oyuncu hayal kırıklığına uğradı. Wilshere, The Sun'a şunları söyledi: "Max'le konuşuyoruz. Onunla en son Mansfield maçından sonra konuştum ve performansından memnun değildi. Memnun olmayacağını biliyordum, çünkü o böyle biridir."

    • Reklam
    "Gerçekten ferahlatıcı" - Wilshire, Dowman'ın zihniyetine hayran

    Bu durmak bilmeyen azim, bu genç oyuncuyu akranlarından ayıran en önemli özellik. Yakın zamanda geçirdiği ayak bileği sakatlığından kurtulup Arsenal forması giymeye hazırlanırken, kendini geliştirme konusundaki hırsı hala açıkça görülüyor. Luton menajeri bu ferahlatıcı tavrını vurgulayarak şöyle dedi: "Şu anda oyunculara çok fazla özen gösteriliyor. Ancak Max her zaman zorlanmak istiyor. Bu gerçekten ferahlatıcı bir durum. Neyde iyi olduğunu duymak istemedi — bunu zaten biliyordu. Nasıl gelişebileceğini bilmek istiyordu." Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosunda yer almayı hedefleyen genç oyuncu için bu zihniyet hayati öneme sahip olabilir.

  • Talep konusunda içeriden bilgi

    Wilshere, Arsenal'de genç yaşta kendini kanıtlamanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir oyuncu ve Dowman'a nasıl yardım etmeye çalıştığını anlattı. Şöyle açıkladı: "Genç yaşta takıma girip forma giyme deneyimimle ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca Mikel Arteta'nın ne istediği konusunda ona yardımcı olmaya çalışıyorum, bu da ona biraz avantaj sağlıyor. Yine de başını eğip sıkı çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Gelişime açık alanlar var ve Max bunu ilk kabul eden kişi olacaktır."

    Dowman'ın bundan sonraki adımları ne olacak?

    Dowman, geçtiğimiz günlerde uzatma dakikalarında kaleci Jordan Pickford'u geçerek Everton'a karşı 2-0'lık galibiyeti garantiledi ve 16 yaş 73 gün gibi genç bir yaşla turnuva tarihinin en genç golcüsü oldu. Peki, bu genç oyuncuyu bundan sonra neler bekliyor? Şu anda bir başka tarihi dönüm noktasının eşiğinde. Carabao Cup finalinde Manchester City karşısında Wembley sahasına çıkarsa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük bir ulusal finalde forma giyen en genç oyuncu olacak.

