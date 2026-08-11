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Arsenal efsanesi, Manchester United yıldızı Marcus Rashford için gündem yaratacak takas anlaşmasına destek verdi
Dixon sürpriz bir takas anlaşması önerdi
Eski İngiltere ve Arsenal savunmacısı Dixon, Rashford ile Lewis-Skelly'yi içeren bir oyuncu takasının reddedilemeyecek kadar mantıklı olduğuna inanıyor. İddialı anlaşma, United forvetinin Kuzey Londra'ya gitmesini, Arsenal'in genç oyuncusunun ise ters yönde Old Trafford'a yönelmesini öngörüyor. Dixon, bu transferin her iki tarafa da fayda sağlayabileceğini, Lewis-Skelly'ye kritik ilk takım futbolu sunarken Arteta'nın kadrosuna da tecrübeli kalite katacağını düşünüyor.
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Arteta, Rashford için ideal teknik direktör olarak övüldü
Takasın onaylanıp onaylanmayacağı sorulduğunda Dixon, bu hamlenin iki oyuncu için de olumlu bir adım olacağını belirterek destek verdi. Rashford'dan en iyi verimi almanın kilit unsurunun Arteta'nın oyuncu yönetimi olduğunu vurguladı.
"Onları takas eder miydim (Myles Lewis Skelly ve Marcus Rashford)? Biliyor musunuz, muhtemelen ederdim" diyen Dixon, BestBettingSites'a konuştu. "Bu, Myles Lewis-Skelly'e karşı bir şey değil; mesele ona gidip oyununu başka bir yerde geliştirme özgürlüğü vermek.
"Marcus Rashford ise omzuna kol atılmasına ihtiyaç duyan bir oyuncu ve Arteta bu konuda onun için harika olurdu. Ona bu sevgiyi verin, sol tarafta oynama özgürlüğünü verin, evet, onu Arsenal formasıyla görmek isterim. Onun istikrarlı şekilde üst düzey bir oyuncu olup olmadığı konusunda çekincelerim var ama Arsenal'ın şu anda kadroda sahip olduklarına bakınca iyi bir takviye olurdu."
Rashford'un Old Trafford'daki uzun yokluğu
Forvet oyuncusu, United'da uzun süren bir sakatlık dönemi geçirdi. Rashford, United formasıyla çıktığı 426 maçın sonuncusunu 12 Aralık 2024'te Viktoria Plzen ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında oynadı. O ayın başlarında ise Everton karşısında iki gol atarak Manchester United adına gol sayısını 138'e çıkardı.
18 aydır gözlerden uzak olan Rashford, Old Trafford çevresinde hâlâ önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Manchester United teknik direktörü Michael Carrick onu yeniden formuna kavuşturabilirse, kulüp için yeni bir transfer gibi hissedilecektir.
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Her iki kulübü gelecekte nelerin beklediği
United, yurt içinde ve Avrupa'da büyük kupalar için yeniden iddialı konuma gelmekte kararlılığını koruyor. Rashford'u yeniden en iyi formuna kavuşturmak, bu hedeflerin merkezinde yer alıyor. Bu arada Arsenal, Arteta yönetiminde kaydettiği son ilerlemenin üzerine koymayı hedeflerken kadro derinliğini değerlendirmeyi sürdürüyor.
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