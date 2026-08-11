Takasın onaylanıp onaylanmayacağı sorulduğunda Dixon, bu hamlenin iki oyuncu için de olumlu bir adım olacağını belirterek destek verdi. Rashford'dan en iyi verimi almanın kilit unsurunun Arteta'nın oyuncu yönetimi olduğunu vurguladı.

"Onları takas eder miydim (Myles Lewis Skelly ve Marcus Rashford)? Biliyor musunuz, muhtemelen ederdim" diyen Dixon, BestBettingSites'a konuştu. "Bu, Myles Lewis-Skelly'e karşı bir şey değil; mesele ona gidip oyununu başka bir yerde geliştirme özgürlüğü vermek.

"Marcus Rashford ise omzuna kol atılmasına ihtiyaç duyan bir oyuncu ve Arteta bu konuda onun için harika olurdu. Ona bu sevgiyi verin, sol tarafta oynama özgürlüğünü verin, evet, onu Arsenal formasıyla görmek isterim. Onun istikrarlı şekilde üst düzey bir oyuncu olup olmadığı konusunda çekincelerim var ama Arsenal'ın şu anda kadroda sahip olduklarına bakınca iyi bir takviye olurdu."