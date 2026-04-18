Arsenal efsanesi, “beceriksiz” iddialarını sert bir şekilde yalanladı ve Mikel Arteta’nın takımının Manchester City ile oynayacağı kritik maç öncesinde “The Invincibles”ın başarısının ardındaki sırrı açıkladı

Arsenal’in Manchester City ile oynayacağı maç öncesinde Silva, “Yenilmezler”in 2003-04 sezonunu anımsadı. O yenilgisiz serinin (26 galibiyet, 12 beraberlik) kilit isimlerinden biri olan Silva, 73 gol atıp sadece 26 gol yiyerek elde ettikleri bu tarihi başarıyı, yenilgiyi kabul etmeme konusundaki ortak kararlılıklarına bağlıyor.

"Kimse yenilgiyi kabul etmiyordu, hele ki aptalca bir şekilde yenilgiyi hiç. Yenilgiye kolayca tahammül edilmiyordu. Rakip takım bizi yenmek istiyorsa, olağanüstü yüksek bir performans sergilemesi gerekiyordu. Geriye düştüğümüz birçok maçta, oyuncular bunu doğal bir şey olarak kabul etmediler,” diye açıkladı Silva, ESPN ile yaptığı röportajda. Bu çelik gibi kararlılık, Thierry Henry ve Patrick Vieira gibi isimlerin yer aldığı kadronun ayırt edici özelliğiydi, dedi ve ekledi: “Son ana kadar inandık ve durumu tersine çevirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık.”