Çeviri:
Arsenal efsanesi, “beceriksiz” iddialarını sert bir şekilde yalanladı ve Mikel Arteta’nın takımının Manchester City ile oynayacağı kritik maç öncesinde “The Invincibles”ın başarısının ardındaki sırrı açıkladı
"Yenilmezler"in zihniyeti
Arsenal’in Manchester City ile oynayacağı maç öncesinde Silva, “Yenilmezler”in 2003-04 sezonunu anımsadı. O yenilgisiz serinin (26 galibiyet, 12 beraberlik) kilit isimlerinden biri olan Silva, 73 gol atıp sadece 26 gol yiyerek elde ettikleri bu tarihi başarıyı, yenilgiyi kabul etmeme konusundaki ortak kararlılıklarına bağlıyor.
"Kimse yenilgiyi kabul etmiyordu, hele ki aptalca bir şekilde yenilgiyi hiç. Yenilgiye kolayca tahammül edilmiyordu. Rakip takım bizi yenmek istiyorsa, olağanüstü yüksek bir performans sergilemesi gerekiyordu. Geriye düştüğümüz birçok maçta, oyuncular bunu doğal bir şey olarak kabul etmediler,” diye açıkladı Silva, ESPN ile yaptığı röportajda. Bu çelik gibi kararlılık, Thierry Henry ve Patrick Vieira gibi isimlerin yer aldığı kadronun ayırt edici özelliğiydi, dedi ve ekledi: “Son ana kadar inandık ve durumu tersine çevirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık.”
Arsène Wenger'in dehası
Bazı teknik direktörler saha kenarındaki abartılı hareketlere başvururken, Silva o tarihi sezonun mimarı Arsène Wenger’in sakin ama taviz vermeyen bir otoriteyle hareket ettiğini ortaya koydu. Arsenal’in başında geçirdiği sekizinci sezonda Wenger, Londra kulübüyle üçüncü İngiltere Şampiyonluğu’nu kazanarak takımın tarihindeki 13. lig şampiyonluğuna imza attı. Dünya çapında egolara sahip bir kadroyu yönetme becerisi, Invincibles'ın 26 galibiyetlik kampanyası boyunca muazzam baskı altında başarılı olmasını sağlayan "gizli formül"dü.
"[Wenger] sakindi. Sonuç talep ederken çok daha heyecanlı olan teknik direktörlerle çalıştım. Ancak o grubu yönetmeyi biliyordu; gerektiğinde her oyuncu için, ister bireysel ister toplu olsun, 'doğru düğmeye' basmayı biliyordu," dedi Silva.
Ayrıca, Fransız teknik adamın sakin dış görünüşünün arkasında net bir liyakat sisteminin yattığını belirterek, “Fikirlerini açık ve basit bir şekilde aktarır, anlaşılması kolay hale getirirdi, ancak herkesin rolünü yerine getirmesini isterdi. Sonuçta, işini yapmazsan takımdan çıkarılırdın - bu kadar basitti. Başka birini oyuna sokardı ve buna itiraz edilmezdi” dedi.
Şişeleyici etiketini kaldırma
Arteta’nın kaydettiği ilerlemeye rağmen, Bournemouth’a karşı evinde alınan mağlubiyet, Carabao Kupası finalindeki yenilgi ve Southampton’a karşı FA Kupası’ndan elenme gibi son dönemdeki aksilikler, “beceriksiz” yaftasının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak Silva, kulübün geçmiş sezonlara kıyasla genel olarak yeniden yükselişe geçtiğine işaret ederek bunu haksız buluyor.
"Arsenal'in 'bottler' olduğu yönündeki söylemlerin, son yıllarda takımın başına gelenleri yakından takip etmeyen kişilerden geldiğini düşünüyorum. Arsenal, Wenger sonrası zorlu bir dönemden geçti ve büyük Avrupa kupalarına katılamadı. Ancak son yıllarda önemli bir yeniden yapılanma yaşandı," diye konuştu Silva. O, sürekli olarak zirveye oynamanın zayıflık değil, gücün bir göstergesi olduğuna inanıyor.
Emirates taraftarlarına bir çağrı
Yirmi yılı aşkın süredir şampiyonluk hasreti çeken takımda, mevcut yıldızlar üzerinde nihayet 2004 yılının kahramanlarını taklit etme baskısı giderek artıyor. Silva, eleştirileri susturmak ve takımın Pep Guardiola’nın Manchester City devine karşı verdiği mücadelede zafere ulaşmasına yardımcı olmak için taraftarların hayati bir rol oynayacağı konusunda ısrarcı.
“Üç yıl üst üste şampiyonluk mücadelesi vermek kolay değil. Elbette bu durum, özellikle çok talepkar ama aynı zamanda çok destekleyici olan taraftarlar için hayal kırıklığı yaratıyor,” dedi Brezilyalı efsane. Tribünler ve saha arasındaki birlikteliğin, bu bekleyişi sona erdirmenin anahtarı olduğuna inanıyor: "Doğal olarak, kaybettiğinizde her zaman hayal kırıklığı olur, ancak bundan sonra, 20 yılı aşkın süredir beklenen bu şampiyonluğun nihayet gerçekleşmesi, kıtlığın sona ermesi ve 'dedikoduları' susturmak için taraftarların desteği hayati önem taşıyacak."