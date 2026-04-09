Arsenal'e, Viktor Gyokeres yerine Bundesliga'dan bir forvet transfer etselerdi "Premier Lig'i çoktan kazanmış olabilecekleri" söylendi
Smicer, Arteta'nın hücum tercihini sorguluyor
Arsenal'in Gyokeres'e büyük bir yatırım yapma kararı, eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu Smicer tarafından sorgulanıyor. İsveçli milli oyuncu, 64 milyon sterlinlik yüksek profilli bir transferle Sporting CP'den Emirates'e geldi, ancak ilk sezonunda gol önündeki verimliliği konusunda yorumcular arasında tartışmalar başlattı.
Gyokeres sezonun ikinci yarısında daha istikrarlı bir performans sergilese de, sezonun başındaki zorlukları, Gunners'ın hücumunda etkili olamama algısına katkıda bulundu. Smicer, Bundesliga'dan farklı bir forvet profilinin Arteta'nın takımı için yapbozun son parçası olacağını savunuyor.
Birinci sınıf son işlemci
Liverpool ve Çek Cumhuriyeti milli takımında forma giyen Smicer, Bayer Leverkusen’den Schick’in Gyokeres’in ulaşamayacağı bir teknik kaliteye sahip olduğu konusunda ısrarcı. Schick’in kas sakatlıkları geçmişine rağmen, Smicer, Arsenal’in 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmayı tercih etseydi şampiyonluğu çoktan kazanmış olabileceğine inanıyor.
Smicer, BetVictor'a verdiği demeçte, "Patrik Schick klasik bir golcü," dedi. "Penaltı alanında çok, çok zeki ve her açıdan gol atabiliyor. Sol ayağı gerçekten çok iyi. Ne yazık ki, kas sakatlıklarından çok muzdarip. Schick, Viktor Gyokeres yerine Arsenal'e katılmış olsaydı, bence Premier Lig şampiyonluğunu çoktan kazanmış olurlardı."
"Çok daha iyi bir golcü"
Bu eleştiriler, Arsenal’in Premier Lig tablosunda dokuz puan farkla zirvede yer almasına rağmen dile getiriliyor. Gyokeres, tüm turnuvalarda 44 maçta 17 gol attı, ancak ilk altı ayında ligde sadece beş gol atması endişe yaratıyor. Öte yandan Schick, tüm turnuvalarda 35 maçta 16 gol attı.
Smicer, iki forvet hakkındaki değerlendirmesini yineleyerek, Schick'in doğal içgüdülerinin Arsenal'in yarattığı fırsatlardan daha yüksek bir verim sağlayacağını öne sürdü. "Aynı fırsatlarla çok daha fazla gol atardı," diye ekledi. "Bundan eminim çünkü o çok daha iyi bir golcü. Onu yine de Premier Lig'de görmek isterim."
Şimdi ne olacak?
Yurtiçi ligde dokuz puanlık bir farkla lider konumda olan ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Sporting CP'yi 1-0 mağlup eden Arteta'nın takımı, tarihi bir sezonun eşiğinde olsa da hücum seçenekleri hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Arsenal, önümüzdeki hafta Sporting ile rövanş maçına çıkmadan önce bu hafta sonu Bournemouth'u konuk edecek.