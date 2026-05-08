Arsenal'e "PSG'yi kimse durduramaz" uyarısı gelirken, Premier Lig efsanesi Mikel Arteta'nın Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Viktor Gyokeres'i kadro dışı bırakması gerektiğini açıkladı

Paddy Power'a konuşan Butt, Luis Enrique'nin takımının Budapeşte'de kupayı kaldırmak için ezici bir favori olduğuna inandığını dile getirdi. Butt şöyle konuştu: "PSG'yi yenebilecek kimseyi görmüyorum. Arsenal'in kontratak tehdidi yok, bunu hızlı bir şekilde yapabilecek kimse yok.

"PSG'nin Bayern karşısında savunma sorunları yaşayacağını düşünmüştüm, özellikle Achraf Hakimi'nin yokluğunda ve Marquinhos'un yaşından dolayı hız konusunda zorlanırken. Ama çok sağlamdılar. Hücum oyuncuları ise tek kelimeyle muhteşem. Şampiyonluğun en büyük favorisi onlar ama tek maçlık bir karşılaşmada...

"PSG'yi büyük favori olarak görüyorum, 70-30. Formlarının zirvesindeyken kimse onları durduramaz. Arsenal'in oyun planını görebiliyorum - geride kalmak, sıkı oynamak, iyi savunma yapmak. Ama Leandro Trossard'ı oynatmak zorunda kalacaklar çünkü hızı olan tek oyuncu o. Viktor Gyokeres'i oynatırlarsa, o hiç kontratak yapamaz, bu yüzden zorlanacaklar.

"Duran toplar çok önemli olacak, PSG küçük bir takım olduğu için Bayern'in bu konuda daha iyi olacağını düşünmüştüm. Arsenal'i kesinlikle göz ardı etmem, kazanırlarsa şaşırmam. Ama PSG o maçta hızlı bir başlangıç yaparsa durdurulamazlar."