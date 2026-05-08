Arsenal'e "PSG'yi kimse durduramaz" uyarısı gelirken, Premier Lig efsanesi Mikel Arteta'nın Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Viktor Gyokeres'i kadro dışı bırakması gerektiğini açıkladı
Arsenal’in taktiksel ikilemi
Arsenal, Atlético Madrid'i zorlu bir yarı final mücadelesinin ardından mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ve ay sonunda Budapeşte'de Fransız deviyle finalde karşı karşıya gelecek. Gunners, Bayer Leverkusen ve Sporting CP'yi eledikten sonra Diego Simeone'nin takımını da mağlup ederek lig aşamasını kusursuz bir performansla tamamlamış olsa da, eski Manchester United orta saha oyuncusu Butt, Bayern Münih karşısında şaşırtıcı derecede sağlam bir görüntü sergileyen PSG'yi cezalandırmak için gerekli hıza sahip olmadıklarını düşünüyor.
Butt, Arsenal'in savunma yapısının güçlü olduğunu, ancak mevcut hücum düzeninin bu önemli maçta Fransız devini dengesiz yakalamak için yeterince hızlı geçiş yapmakta zorlanabileceğini savunuyor.
Butt'un Arteta'ya yaptığı uyarı
Paddy Power'a konuşan Butt, Luis Enrique'nin takımının Budapeşte'de kupayı kaldırmak için ezici bir favori olduğuna inandığını dile getirdi. Butt şöyle konuştu: "PSG'yi yenebilecek kimseyi görmüyorum. Arsenal'in kontratak tehdidi yok, bunu hızlı bir şekilde yapabilecek kimse yok.
"PSG'nin Bayern karşısında savunma sorunları yaşayacağını düşünmüştüm, özellikle Achraf Hakimi'nin yokluğunda ve Marquinhos'un yaşından dolayı hız konusunda zorlanırken. Ama çok sağlamdılar. Hücum oyuncuları ise tek kelimeyle muhteşem. Şampiyonluğun en büyük favorisi onlar ama tek maçlık bir karşılaşmada...
"PSG'yi büyük favori olarak görüyorum, 70-30. Formlarının zirvesindeyken kimse onları durduramaz. Arsenal'in oyun planını görebiliyorum - geride kalmak, sıkı oynamak, iyi savunma yapmak. Ama Leandro Trossard'ı oynatmak zorunda kalacaklar çünkü hızı olan tek oyuncu o. Viktor Gyokeres'i oynatırlarsa, o hiç kontratak yapamaz, bu yüzden zorlanacaklar.
"Duran toplar çok önemli olacak, PSG küçük bir takım olduğu için Bayern'in bu konuda daha iyi olacağını düşünmüştüm. Arsenal'i kesinlikle göz ardı etmem, kazanırlarsa şaşırmam. Ama PSG o maçta hızlı bir başlangıç yaparsa durdurulamazlar."
Arteta, 'olağanüstü' Gyokeres'i övdü
Arteta, Salı günü Atlético karşısında üstün bir performans sergileyerek yarı final zaferine yorulmak bilmez katkıda bulunan forvet Gyokeres'i övgüyle bahsetti. Arsenal teknik direktörü, İsveçli oyuncunun seyirci üzerindeki psikolojik etkisini ve takımın o geceki 1-0'lık galibiyetinde savunma düzenini sağlamadaki taktiksel disiplinini özellikle vurguladı; takım, toplamda 2-1'lik üstünlükle bir üst tura yükseldi.
İspanyol teknik adam şunları söyledi: "O muazzamdı. Topa her dokunduğunda seyircinin tepkisini görebilirsiniz. Çalışma temposu ve takıma kattıkları inanılmaz. Gyokeres'ten bahsettiğinizde, top bizde olmadığında takıma tonu, ritmi ve alışkanlıkları belirleyen ilk kişi odur ve bu bir takım çalışmasıdır."
Premier Lig şampiyonluk yarışı öncelikleri
Arsenal, dikkatini Budapeşte’ye çevirmeden önce, 2025-26 sezonunun son üç maçına girerken öncelikli hedefi Premier Lig şampiyonluğunu garantilemek. Kuzey Londra ekibi şu anda Manchester City’nin beş puan önünde lider konumda; Pep Guardiola’nın takımı bir maç eksiği olsa da, avantaj kesinlikle Arteta’nın oyuncularında. Teknik direktör, PSG'nin yüksek presine karşı Trossard'ın hızını kullanıp kullanmayacağına karar vermek zorunda, ancak takımı, İngiltere şampiyonu olarak Macaristan'a gidebilmek için önce ligdeki etkili performansını sürdürmek zorunda.