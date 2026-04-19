Arsenal'e karşı alınan büyük galibiyette orta saha oyuncusu sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalınca, Pep Guardiola'nın yaptığı açıklamayla Man City'de Rodri'nin sakatlığı konusunda büyük endişe yaşandı

Manchester City, yıldız orta saha oyuncusu Rodri’nin sağlık durumuyla ilgili endişeli bir bekleyişin içine girdi. Rodri, Pazar günü Arsenal’e karşı alınan 2-1’lik kritik Premier Lig galibiyetinde kasık sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Pep Guardiola, kulübün tıbbi test sonuçlarını beklediğini doğruladı; bu durum, şampiyonluk yarışındaki dengeleri kökünden değiştiren bu büyük galibiyetin üzerine bir gölge düşürdü.

    City, lig lideriyle yaşanan yoğun ve zorlu fiziksel ve zihinsel mücadelenin ardından Rodri’nin sağlık durumu konusunda endişeli. Gunners'a karşı elde edilen bu büyük galibiyetin tek olumsuz yanı, orta saha oyuncusunun Pazar günkü maçın sonlarına doğru sahadan çıkmak zorunda kalmasıydı. Bu aksilik, tekrarlayan hamstring ve diz sorunları nedeniyle bu sezon şimdiden 11 lig maçını kaçıran İspanyol milli oyuncunun hayal kırıklığı dolu sezonuna bir yenisini daha ekledi. Sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmesine rağmen, tüm turnuvalarda toplam 31 maça çıkmayı başardı.

    Maçın ardından basına açıklamalarda bulunan Guardiola, sorunun ciddiyeti konusunda emin olmadığını itiraf etti. Durumla ilgili son bilgileri paylaşan İspanyol teknik adam, ilk teşhisi açıkladı ancak daha ayrıntılı tıbbi değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Guardiola şöyle konuştu: “Rodri’nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyorum. Sanırım doktor kasık bölgesinden bahsetti ama göreceğiz. Bu akşam ya da yarın bir test yaptıracağız.”

    Bu galibiyetle City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve hala bir maç eksiği var. Sonucun önemi konusunda teknik direktör ölçülü bir tavır sergiledi ve en önemli kazanımın, takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının artık garantilenmiş olması olduğunu belirtti. Guardiola şöyle konuştu: “O maç bize umut verdi, hepsi bu. Maçtan sonra onlara bu anın tadını çıkarmalarını ama şimdi konsantrasyonlarını kaybetmemelerini söyledim. Önümüzde dört uzun hafta var ve mesajın ne olacağını biliyorum. Hedefimize ulaştık. Gerçek şu ki, ligin zirvesinde kim var? Biz değiliz. Gol farkı açısından kim daha iyi? Onlar. Adım adım ilerleyeceğiz. Sonuna kadar mücadele etme şansımızı uzatma umudumuz var. Elbette [inancımız var]. Gelecek sezon kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız ve bu, bu kulüpler için en büyük kupa.”

    City, Çarşamba akşamı Burnley deplasmanında oynayacağı maçta, elindeki bu hayati avantajı değerlendirip bir galibiyet daha alarak resmi olarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Bu kritik lig karşılaşmasının ardından, tüm dikkatleri hemen önümüzdeki Cumartesi günü Southampton ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen FA Cup yarı final maçına yönelecek. Rodri’nin bu iki maçtan herhangi birinde forma giyip giymeyeceği ise henüz belli değil.

