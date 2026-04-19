Arsenal'e karşı alınan büyük galibiyette orta saha oyuncusu sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalınca, Pep Guardiola'nın yaptığı açıklamayla Man City'de Rodri'nin sakatlığı konusunda büyük endişe yaşandı

Bu galibiyetle City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve hala bir maç eksiği var. Sonucun önemi konusunda teknik direktör ölçülü bir tavır sergiledi ve en önemli kazanımın, takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının artık garantilenmiş olması olduğunu belirtti. Guardiola şöyle konuştu: “O maç bize umut verdi, hepsi bu. Maçtan sonra onlara bu anın tadını çıkarmalarını ama şimdi konsantrasyonlarını kaybetmemelerini söyledim. Önümüzde dört uzun hafta var ve mesajın ne olacağını biliyorum. Hedefimize ulaştık. Gerçek şu ki, ligin zirvesinde kim var? Biz değiliz. Gol farkı açısından kim daha iyi? Onlar. Adım adım ilerleyeceğiz. Sonuna kadar mücadele etme şansımızı uzatma umudumuz var. Elbette [inancımız var]. Gelecek sezon kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız ve bu, bu kulüpler için en büyük kupa.”