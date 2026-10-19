Balogun, Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak ABD'de doğdu ancak Londra'da büyüdü. Sekiz yaşında ünlü Hale End akademisine katıldı ve altyapı kademelerini geçerek Arsenal formasıyla 10 resmî maça çıktı.

A takımda düzenli forma giyme yolu kalıcı olarak kapanınca ihtiyaç duyduğu maç süresini ve deneyimi iki kiralık döneminde edinmek zorunda kaldı. Bu dönemlerden biri olan Reims'deki performansıyla Fransa'da dikkat çekti.

Balogun'un 2023'te Monaco'ya kalıcı transferine onay verildi. 25 yaşındaki oyuncu, millî takım tercihini İngiltere'den ABD'ye çevirdi ve A millî takımda 31 kez forma giydi. Geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gol attı.

Avrupa genelinde transfer ekiplerinin radarına giren Balogun'un Monaco'ya transferinde Arsenal, sonraki satıştan yüzde 17,5 pay alma maddesi koymuştu. Arsenal olası bir satıştan kazanç sağlayacak, ancak tanıdık bir ismi yeniden kadrosuna katmayı da değerlendirebilir mi?