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Arsenal'e dönüşü ihtimal dışı kalan ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un Premier League'e transferine, Arsenal ve Monaco formaları giymiş şampiyonluk yaşamış eski yıldızdan destek
Arsenal, altyapısından yetişen oyuncuyu 2023'te Monaco'ya sattı
Balogun, Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak ABD'de doğdu ancak Londra'da büyüdü. Sekiz yaşında ünlü Hale End akademisine katıldı ve altyapı kademelerini geçerek Arsenal formasıyla 10 resmî maça çıktı.
A takımda düzenli forma giyme yolu kalıcı olarak kapanınca ihtiyaç duyduğu maç süresini ve deneyimi iki kiralık döneminde edinmek zorunda kaldı. Bu dönemlerden biri olan Reims'deki performansıyla Fransa'da dikkat çekti.
Balogun'un 2023'te Monaco'ya kalıcı transferine onay verildi. 25 yaşındaki oyuncu, millî takım tercihini İngiltere'den ABD'ye çevirdi ve A millî takımda 31 kez forma giydi. Geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gol attı.
Avrupa genelinde transfer ekiplerinin radarına giren Balogun'un Monaco'ya transferinde Arsenal, sonraki satıştan yüzde 17,5 pay alma maddesi koymuştu. Arsenal olası bir satıştan kazanç sağlayacak, ancak tanıdık bir ismi yeniden kadrosuna katmayı da değerlendirebilir mi?
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Balogun neden Emirates Stadyumu'na dönmeyecek?
Arsenal hâlâ bol gol atan bir 9 numaraya ihtiyaç duyuyor ancak Premier League'de iki kez şampiyonluk yaşayan Grimandi, kulübün altyapısından yetişen bir oyuncunun Emirates Stadyumu'nda gereken seviyede olduğuna ikna olmuş değil. Futbolculuk döneminde Monaco'da da oynayan ve talkSPORT Bet Online Slots adına konuşan Fransız eski futbolcu, Balogun hakkındaki değerlendirmesi sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “İyi bir oyuncu, Ligue 1'de iyi bir oyuncu.”
“Arsenal'a dönebileceğini sanmıyorum. Bu oldukça karmaşık; takımda zaten [Kai] Havertz ve [Viktor] Gyokeres var. Dolayısıyla üst düzey oyuncular için bile Arsenal'da bu pozisyonda iyi performans göstermek zor.
“Balogun'un, Arteta'nın şu anda elindekilerden daha fazlasını katabileceğini sanmıyorum. Bu oyuncular için bile işler hâlâ zor. Ama o iyi bir oyuncu. Geçen sezon iyi iş çıkardı, iyi futbol oynadı, boş alanları değerlendirebiliyor ve tekniği iyi. Yine de şu anda Arsenal'da sahip olduklarımızdan daha fazlasını katacağından emin değilim.”
Merseyside'a gitmeye yaklaşan Balogun'un İngiltere'de başka bir takımda daha fazla etki yaratıp yaratamayacağı sorulduğunda Grimandi şunları ekledi: “Belki. Bence Everton için onu kadrosuna katmak iyi bir tercih olur.
“Elbette Premier League'de oynayabilir ama Arsenal'ın şu anki seviyesi o kadar yüksek ki takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağından emin değilim.”
ABD Milli Takımı'nın yıldızı, Premier League'e transfer ihtimaline kapıyı açık bıraktı
Balogun'un 40 milyon sterlin (53 milyon dolar) karşılığında Everton'a transferi, 2026 yazında, evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'yla sergilediği performansın ardından kararlaştırıldı. Balogun, sağlık kontrolü sürecinde sorunlar ortaya çıkınca görüşmeleri sonlandırdı.
Bir gün köklerine dönme fikrine hâlâ açık. talkSPORT tarafından Premier League'de oynayıp oynayamayacağı sorulan çalışkan forvet, “Evet, olabilir. Dünya Kupası'ndan sonra gördüğümüz gibi futbolda birçok beklenmedik gelişme yaşanıyor. Bir transfere yakındım, gerçekleşmedi ama bu kesinlikle bir seçenek” dedi.
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Kendini kanıtlamış golcü Balogun 2027'de transfer olacak mı?
Hafif bir diz sorununu atlatan Balogun, bu sezon Monaco formasıyla şu ana kadar yalnızca üç kez sonradan oyuna girdi ve 2026-27 sezonundaki ilk golünü hâlâ atamadı. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Yeniden ritmini bulabilirse, yeni yılın başında daha fazla transfer söylentisi gündeme gelebilir. Premier League'de kendini kanıtlamış bir 9 numarayı kadrosuna katmak isteyecek birkaç takım hâlâ var.
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