Arsenal'e acımasızca "yeterince özel oyuncunuz yok" denilirken, Jamie Carragher Gunners'a Viktor Gyokeres'in yerine başka bir oyuncu almalarını tavsiye etti
Arsenal'in hücum hattı eleştirilerin hedefinde
Arsenal, Premier Lig puan tablosunun zirvesinde yer alsa da, Wembley'de kupa kazanamamasının ardından mevcut hücum üçlüsünün sınırları konusunda soru işaretleri ortaya çıktı. Gunners, Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu; Nico O'Reilly'nin attığı iki gol, Pep Guardiola'nın bir kupa daha kazanmasını sağlarken, Arsenal'in dörtlü kupayı kazanma hayalleri suya düştü.
The Overlap programında konuşan Carragher, önemli anlarda maçı kazandıracak gerçek bir oyuncunun eksikliği konusunda endişelerini dile getirdi. Eski defans oyuncusu, "Arsenal'in ligde çok büyük bir farkı olduğu için bunun ligi etkileyeceğini sanmıyorum" dedi. "Ama şu anda Arsenal ile ilgili benim düşüncem – ve bunu muhtemelen Premier Lig'deki her takım için söyleyebilirsiniz – yeterince özel oyuncu olmadığı yönünde."
Gyokere'nin ikilemi
Eleştirilerin önemli bir kısmı İsveçli milli oyuncu Gyokeres'e yöneldi. Bu forvet, geçen yaz Sporting'den 64 milyon sterlin (85 milyon dolar) karşılığında transfer edildiğinden beri güvenilir bir gol kaynağı olsa da, Carragher onun Avrupa'yı fethetmek için gereken üst düzey kaliteyi sunduğuna hâlâ ikna olmuş değil.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Arsenal'de çift haneli gol sayısına ulaşan tek oyuncu olmasına rağmen, Carragher "Hala bir santrfor almanız gerekiyor" diye ısrar etti. İsveçli oyuncu 42 maçta 16 gol attı, ancak Wembley'de paslar kesildiğinde maça etki edememesi, yeni bir "yıldız" oyuncuya olan talebi artırdı. "Yıldız oyuncu yok ve bazen kupa finalinde olduğu gibi iyi oynamadığınızda o oyuncuya ihtiyacınız oluyor," diye ekledi Carragher. "Arsenal'in hücumda yeterince özel oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ve bu durum Şampiyonlar Ligi açısından beni biraz endişelendiriyor."
'Özel' bir yedek aranıyor
Kuzey Londra kulübü, eksik olan o üst düzey kaliteyi takıma kazandırmak için şimdiden büyük çaplı transferlerle anılıyor. Haberlere göre Arsenal, Paris Saint-Germain’in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia için devasa bir transferi değerlendiriyor; bu hamle, kanatlarda önemli bir güç artışı sağlayacaktır. Gürcü kanat oyuncusu gibi kendini kanıtlamış bir oyun değiştiriciyi hedeflemek, Arsenal'in mevcut hücum liderlerinin beklenmedik bir şekilde durgunlaşmak yerine, gerçek anlamda dünya klasına sıçramayı başaramadıkları yönündeki Carragher'ın gözlemiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor.
"İki yıl önce [Bukayo] Saka ve [Martin] Odegaard'ın gerçek birer yıldız olacağını ve [Mohamed] Salah ve [Kevin] De Bruyne gibi olacaklarını düşünmüştüm," dedi. "Neredeyse oradaydılar. Arsenal muhtemelen ligi kazanacak ama kazanırlarsa, hücum oyuncularından hiçbirinin harika bir sezon geçirdiğini düşüneceğini sanmıyorum. Bir türlü uyum sağlayamadılar."
Alternatif hedefler ve Alvarez faktörü
Kanatların ötesinde, daha golcü bir santrfor arayışı devam ediyor. Arsenal’in adı Atlético Madrid’den Julian Alvarez ile anılıyor olsa da, Diego Simeone Arjantinli oyuncuyu İspanya’da tutmak istediğini açıkça dile getiriyor. Alvarez ise geleceği konusunda çekingen davranıyor ve son zamanlarda şöyle diyor: “Bilmiyorum. Belki evet, belki hayır, kim bilir. Burada çok mutluyum. Günlük yaşamımı düşünüyorum.”
Carragher, dünya klasında bireysel kalitenin eksikliğinin Şampiyonlar Ligi'nde takımın başına bela olabileceği uyarısında bulunurken, Arteta ve Andrea Berta üzerinde önemli bir transfer gerçekleştirme baskısı var.