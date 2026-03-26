Arsenal'e acımasızca "yeterince özel oyuncunuz yok" denilirken, Jamie Carragher Gunners'a Viktor Gyokeres'in yerine başka bir oyuncu almalarını tavsiye etti

Eleştirilerin önemli bir kısmı İsveçli milli oyuncu Gyokeres'e yöneldi. Bu forvet, geçen yaz Sporting'den 64 milyon sterlin (85 milyon dolar) karşılığında transfer edildiğinden beri güvenilir bir gol kaynağı olsa da, Carragher onun Avrupa'yı fethetmek için gereken üst düzey kaliteyi sunduğuna hâlâ ikna olmuş değil.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Arsenal'de çift haneli gol sayısına ulaşan tek oyuncu olmasına rağmen, Carragher "Hala bir santrfor almanız gerekiyor" diye ısrar etti. İsveçli oyuncu 42 maçta 16 gol attı, ancak Wembley'de paslar kesildiğinde maça etki edememesi, yeni bir "yıldız" oyuncuya olan talebi artırdı. "Yıldız oyuncu yok ve bazen kupa finalinde olduğu gibi iyi oynamadığınızda o oyuncuya ihtiyacınız oluyor," diye ekledi Carragher. "Arsenal'in hücumda yeterince özel oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ve bu durum Şampiyonlar Ligi açısından beni biraz endişelendiriyor."