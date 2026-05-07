Arsenal, dikkat et - Khvicha Kvaratskhelia durdurulamaz görünüyor! Hızla yükselen Gürcü oyuncu, PSG'yi bir başka Şampiyonlar Ligi finaline taşırken, Harry Kane ve Bayern Münih yıldızlarının Ballon d'Or hayallerine darbe vurdu; kazananlar ve kaybedenler

Münih'teki maçın sonunda, çoktan oyundan çıkmış olan Dembele'nin, saha kenarına yakın bir noktada bir takım arkadaşının topu kazanmasını coşkuyla kutladığı güzel bir an yaşandı. Bu, birkaç yıl önce bile bu Fransız oyuncudan bekleyebileceğimiz bir şey değildi.
Parc des Princes'teki ikinci sezonunda patlama yaşamadan önce, Dembele haklı olarak futbolun en büyük boşa harcanan yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Hatta kendisi de Barcelona'da beş yılını boşa harcadığını itiraf etmişti. Ancak PSG'de Luis Enrique'nin kendisine öğretmeye çalıştığı her şeyi benimsedi ve şimdi ikinci sezon üst üste Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.
İyi arkadaşı ve eski takım arkadaşı Kylian Mbappe de henüz bu iki ödülü kazanamadı ve her ikisini de kazanmak için Fransa'nın başkentinden ayrılalı iki yıl geçmesine rağmen bu hedefe hiç de yaklaşmış değil. Aslında, Mbappe'nin kariyeri şu anda çok endişe verici bir yöne doğru ilerliyor.
Kabul etmek gerekirse, Fransız forvet 2024'te Real Madrid'e geldiğinden beri bol bol gol attı, ancak Los Blancos ile henüz büyük bir başarıya imza atamadı. Tam tersine PSG, üst üste ikinci sezon Avrupa şampiyonu olmaktan sadece bir galibiyet uzakta.
Bu durum Mbappe için hiç de iyi görünmüyor. O, dünyadaki en değerli oyunculardan biri olabilir, ancak Madrid basını artık onun değerini, karakterini ve bağlılığını açıkça sorguluyor.
Sakatlanan forvetin, kulübünün zor bir dönemden geçtiği halde tatile çıkarak sadece kendini düşündüğü yönünde suçlandığı aynı hafta, PSG oyuncuları yeni buldukları birliktelik duygusuyla herkes tarafından övülüyor; bunun en iyi örneği belki de Dembele.
Bu nedenle, Luis Enrique'nin Mbappe olmadan PSG'nin daha iyi bir takım olacağını iddia etmesi şaşkınlık yaratmış olsa da, onun haklı olduğu çoktan kanıtlandı.