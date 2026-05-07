Arsenal, dikkat et - Khvicha Kvaratskhelia durdurulamaz görünüyor! Hızla yükselen Gürcü oyuncu, PSG'yi bir başka Şampiyonlar Ligi finaline taşırken, Harry Kane ve Bayern Münih yıldızlarının Ballon d'Or hayallerine darbe vurdu; kazananlar ve kaybedenler

Khvicha Kvaratskhelia, PSG’nin üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin başlıca nedenlerinden biri. Gürcü oyuncu, geçen sezonun ortasında Napoli’den transfer olduğunda Luis Enrique’nin takımında köklü bir değişim yarattı ve bu sezon oyununu bir üst seviyeye taşımayı başardı.

Bavyera'da Fabian Ruiz ile orta sahada harika bir paslaşmanın ardından Dembele'ye gol pasını veren Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi tarihinde arka arkaya yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu olağanüstü rekor, 25 yaşındaki oyuncunun sadece olağanüstü bir driplingci olmadığını, aynı zamanda son vuruş yeteneğine de sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Kvaratskhelia hakkında gerçekten inanılmaz olan şey, etkili olduğu kadar çalışkan olmasıdır. Münih'te takım arkadaşları için çalışmayı hiç bırakmadı ve topu geri kazanmak ya da basitçe uzaklaştırmak için defalarca kendi sahasına girdi. Kısacası, Napoli taraftarlarının "Kvaradona" lakabını taktığı bu oyuncu, rakiplerini geçemediğinde sürekli olarak onlara baskı uyguluyor ve bu da onu, karşılaştığı her takım için 90 dakika boyunca bir kabusa dönüştürüyor.

Elbette Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi savunmasına sahip olarak Budapeşte'ye gidecek olmasının rahatlığını yaşayacak, ancak Kvaratskhelia'yı durdurmak, şimdiye kadarki en zorlu sınavları olacak. O, neredeyse mükemmel bir kanat oyuncusu.