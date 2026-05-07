Bayern PSG W+Ls
Arsenal, dikkat et - Khvicha Kvaratskhelia durdurulamaz görünüyor! Hızla yükselen Gürcü oyuncu, PSG'yi bir başka Şampiyonlar Ligi finaline taşırken, Harry Kane ve Bayern Münih yıldızlarının Ballon d'Or hayallerine darbe vurdu; kazananlar ve kaybedenler

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, Avrupa Kupası’nı nihayet kaldırmadan önce ıstırap dolu bir bekleyiş yaşadı; ancak ilk şampiyonluğunu kazanmasından 12 ay sonra, nefes kesici bir yarı final mücadelesinde Bayern Münih’i toplamda 6-5 yenerek ikinci şampiyonluğunu kazanma yolunda muhteşem bir fırsat yakaladı. Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanan rövanş maçı, geçen hafta Parc des Princes'te oynanan ve 9 golün atıldığı heyecan verici maç kadar kaotik geçmemiş olabilir, ancak Luis Enrique, takımının performansından aynı derecede memnun kaldı.

PSG, 3. dakikada Ousmane Dembélé'nin muhteşem bir golle açılışını yaptığı kontratakta bir kez daha parlaklığını sergiledi. Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia'nın ceza sahası içinde kendisine attığı pası net bir vuruşla gole çevirdi. Ancak maçın geri kalanında PSG, İngiltere kaptanı Harry Kane'in uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında golü bulana kadar rakibini uzak tutarak savunma yapabildiğini de kanıtladı.

Sonuç olarak, son şampiyon, ay sonunda Budapeşte'de Arsenal ile karşılaşacak ve bu maç, iki takımın farklı oyun tarzlarının çarpıcı bir kontrastını ortaya koyacak. Peki, Münih'teki maçın en büyük kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? GOAL, tüm detayları aşağıda sizler için derledi...

    KAZANAN: Khvicha Kvaratskhelia

    Khvicha Kvaratskhelia, PSG’nin üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin başlıca nedenlerinden biri. Gürcü oyuncu, geçen sezonun ortasında Napoli’den transfer olduğunda Luis Enrique’nin takımında köklü bir değişim yarattı ve bu sezon oyununu bir üst seviyeye taşımayı başardı.

    Bavyera'da Fabian Ruiz ile orta sahada harika bir paslaşmanın ardından Dembele'ye gol pasını veren Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi tarihinde arka arkaya yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu olağanüstü rekor, 25 yaşındaki oyuncunun sadece olağanüstü bir driplingci olmadığını, aynı zamanda son vuruş yeteneğine de sahip olduğunu kanıtlıyor.

    Ancak Kvaratskhelia hakkında gerçekten inanılmaz olan şey, etkili olduğu kadar çalışkan olmasıdır. Münih'te takım arkadaşları için çalışmayı hiç bırakmadı ve topu geri kazanmak ya da basitçe uzaklaştırmak için defalarca kendi sahasına girdi. Kısacası, Napoli taraftarlarının "Kvaradona" lakabını taktığı bu oyuncu, rakiplerini geçemediğinde sürekli olarak onlara baskı uyguluyor ve bu da onu, karşılaştığı her takım için 90 dakika boyunca bir kabusa dönüştürüyor.

    Elbette Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi savunmasına sahip olarak Budapeşte'ye gidecek olmasının rahatlığını yaşayacak, ancak Kvaratskhelia'yı durdurmak, şimdiye kadarki en zorlu sınavları olacak. O, neredeyse mükemmel bir kanat oyuncusu.

    MAĞLUP: Michael Olise

    Michael Olise de son derece yetenekli bir kanat oyuncusu. Bayern Münih’in yıldızı bunu Parc des Princes’te kanıtladı; orada Nuno Mendes’i sıradan bir bek gibi göstererek gerçekten hayret verici bir performans sergiledi. Olise, Paris’te Portekizli oyuncuyu defalarca kolayca geçti; Münih’teki rövanş maçının henüz sekizinci dakikasında bunu tekrar yaptığında ise Mendes çaresizce onu düşürdü ve kaçınılmaz bir sarı kartla sonuçlandı. 

    Ancak, savunma oyuncusu daha sonra bariz bir el faulü nedeniyle ikinci sarı karttan kurtuldu (hakem, hepimizin gözden kaçırdığı Konrad Laimer'in daha önceki bir el faulünü görmüştü!), Mendes ise aslında sallantılı başlangıcından sonra toparlanmayı başardı ve Olise ile olan son derece etkili ikili mücadelesini kazandı.

    Fransız milli oyuncu, sahadaki diğer tüm oyunculardan daha fazla topa dokundu (92), ancak bununla yeterince verimli olamadı. Olise birkaç fırsat yarattı ve dört kez kaleyi denedi, ancak hiçbir zaman gerçekten gol atacak gibi görünmedi; ayrıca 10 driplinginden sadece üçünü tamamlayabildi ve 21 ikiliden 13'ünü kaybetti (bunların çoğu Mendes'e karşıydı). En kötüsü de, maçın en fazla top kaybı yapan oyuncusu olarak 29 kez topu rakibe kaptırdı.

    Elbette Olise gibi oyuncular risk alan oyunculardır, bu yüzden her zaman hata yaparlar, ancak maçın sonunda başını ellerinin arasına alan bu potansiyel maç kazananı için bu gecenin son derece hayal kırıklığı yaratan bir gece olduğu gerçeğini gizlemek mümkün değil. Kariyerinin şimdiye kadarki en önemli maçı, şaşırtıcı bir şekilde elinden kaçtı.

    KAZANAN: Luis Enrique

    Bayern Münih'i yenmek, Cuma günü 56. yaşını kutlayacak olan Luis Enrique için ideal bir doğum günü hediyesiydi. İspanyol teknik adam, PSG'nin bugüne kadar karşılaştığı "şüphesiz en güçlü takım" olarak Bayern Münih'i nitelendirmiş ve bu nedenle Allianz Arena'da elenme riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtmişti. Ancak Luis Enrique, maçı bundan daha iyi yönetemezdi.

    Sakatlanan sağ bek Achraf Hakimi'nin yerine orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery'yi oyuna sokma konusundaki cesur kararı, Luis Diaz'ı harika bir şekilde durdurarak genç oyuncunun haklı olduğunu kanıtladı. Ayrıca, Fabian Ruiz'i ilk 11'e geri döndürmesi de harika sonuç verdi; İspanyol oyuncu, Kvaratskhelia'yı serbest bırakarak fantastik bir ilk vuruş pasıyla ilk golü hazırladı.

    Daha da önemlisi, takımı kontratakta sürekli bir tehdit oluştururken, maçın neredeyse tamamında (ilk maçın aksine) muhteşem bir savunma sergiledi.

    Sonuçta, PSG, Kane'in uzatma dakikalarında attığı golle galibiyetten mahrum kaldı, ancak bu, Luis Enrique'nin PSG'nin bu ayın sonunda Budapeşte'de kıtasal tacını koruyabileceğine olan inancını daha da güçlendirecek türden eksiksiz bir performanstı. Kendisinin de söylediği gibi, "Bayern gibi bir takıma karşı gösterdiğimiz karakter çok olumlu."

    Gerçekten de PSG, bugüne kadarki en zorlu rakibine karşı hem stil hem de özüne sahip olduğunu kanıtladı ve bu da onları, Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Pep Guardiola'nın üç Avrupa Kupası zaferine ulaşma şansını hak eden, iki kez üçlü kupayı kazanan teknik direktörlerinin bir nevi aynası haline getirdi.

    MAĞLUP: Harry Kane

    Kane, Şampiyonlar Ligi’nde sadece 70 maçta 54 gol attı. Bu kadar maçta daha fazla gol atan sadece Erling Haaland ve Ruud van Nistelrooy var. Çarşamba günü attığı son dakika golüyle Kane, Cristiano Ronaldo’nun altı ardışık eleme maçında gol atma rekoruna da ulaştı.

    Ancak bu etkileyici rakamların hiçbiri, Bayern'in acı verici bir şekilde turnuvadan elenmesinin ardından Manuel Neuer tarafından teselli edilmesi gereken İngiltere milli takım oyuncusuna bir teselli sağlamadı.

    Kane, açıkça hala inanılmaz derecede yüksek bir performans sergiliyor ve Münih'e transfer olduktan sonra kupa hasretine de son verdi, ancak Şampiyonlar Ligi'nin - en azından kulüp düzeyinde - her şeyden çok arzuladığı kupa olduğunu gizlemiyor ve Temmuz ayında 33 yaşına girecek bir oyuncunun bu kupayı kaldırmak için daha iyi fırsatlar bulacağına dair bir garanti yok.

    Hem Kane hem de Bayern muhteşem bir formdaydı, ancak yine de yetmedi. Sonuç olarak, bu Avrupa'dan elenme oldukça uzun bir süre acıtacak.

    KAZANAN: Ballon d'Or yarışı

    Bayern'in en azından Şampiyonlar Ligi finaline kalamaması, Kane'in Ballon d'Or yarışındaki şansına da bir darbe vurdu. Çarşamba günü Bavyera'da yaşanan dramatik olaydan önce, İngiltere kaptanının bu yılki yarışta başı çektiği yaygın bir kanıydı; ancak Dembele, PSG'nin Budapeşte'ye gitmesini kesinleştiren golü atarak, 2025'te kazandığı ödülü elinde tutma umutlarını şüphesiz artırdı.

    Elbette, Kvaratskhelia da şu anda çok güçlü bir aday, zira muhtemelen sadece bir dinamik performans daha sergilemesi yeterli olacak ki bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilsin. Ancak bu bir Dünya Kupası yılı ve Gürcistan'ın elenmesi, Lamine Yamal, Olise, Dembele ve Kane gibi isimler futbolun en büyük sahnesinde jüriyi etkileme şansı bulmadan önce Kvaratskhelia'nın yapabileceği çok fazla şey olmadığı anlamına geliyor.

    Bununla birlikte, Declan Rice'ı da gözden kaçırmamak gerekir, zira bu yorulmak bilmeyen orta saha oyuncusu, Arsenal ile hem Premier Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yolunda mükemmel bir konumda bulunuyor ve ardından İngiltere'nin 1966'dan bu yana ilk büyük zaferini kazanmasına yardımcı olmaya çalışacak.

    Sezonun bu geç aşamasında bile pek çok değişken var ve bu da 2026 Ballon d'Or yarışının favorisini belirlemeyi alışılmadık derecede zorlaştırıyor. Ancak bu, futbolun en prestijli bireysel ödülü için heyecan duyanlar için kesinlikle kötü bir şey değil.


    MAĞLUP: Kylian Mbappé

    Münih'teki maçın sonunda, çoktan oyundan çıkmış olan Dembele'nin, saha kenarına yakın bir noktada bir takım arkadaşının topu kazanmasını coşkuyla kutladığı güzel bir an yaşandı. Bu, birkaç yıl önce bile bu Fransız oyuncudan bekleyebileceğimiz bir şey değildi.

    Parc des Princes'teki ikinci sezonunda patlama yaşamadan önce, Dembele haklı olarak futbolun en büyük boşa harcanan yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Hatta kendisi de Barcelona'da beş yılını boşa harcadığını itiraf etmişti. Ancak PSG'de Luis Enrique'nin kendisine öğretmeye çalıştığı her şeyi benimsedi ve şimdi ikinci sezon üst üste Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.

    İyi arkadaşı ve eski takım arkadaşı Kylian Mbappe de henüz bu iki ödülü kazanamadı ve her ikisini de kazanmak için Fransa'nın başkentinden ayrılalı iki yıl geçmesine rağmen bu hedefe hiç de yaklaşmış değil. Aslında, Mbappe'nin kariyeri şu anda çok endişe verici bir yöne doğru ilerliyor.

    Kabul etmek gerekirse, Fransız forvet 2024'te Real Madrid'e geldiğinden beri bol bol gol attı, ancak Los Blancos ile henüz büyük bir başarıya imza atamadı. Tam tersine PSG, üst üste ikinci sezon Avrupa şampiyonu olmaktan sadece bir galibiyet uzakta.

    Bu durum Mbappe için hiç de iyi görünmüyor. O, dünyadaki en değerli oyunculardan biri olabilir, ancak Madrid basını artık onun değerini, karakterini ve bağlılığını açıkça sorguluyor.

    Sakatlanan forvetin, kulübünün zor bir dönemden geçtiği halde tatile çıkarak sadece kendini düşündüğü yönünde suçlandığı aynı hafta, PSG oyuncuları yeni buldukları birliktelik duygusuyla herkes tarafından övülüyor; bunun en iyi örneği belki de Dembele.

    Bu nedenle, Luis Enrique'nin Mbappe olmadan PSG'nin daha iyi bir takım olacağını iddia etmesi şaşkınlık yaratmış olsa da, onun haklı olduğu çoktan kanıtlandı.

