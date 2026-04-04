Arsenal'den kiralık olarak gelen Ethan Nwaneri, Marsilya teknik direktörünün cezalı Mason Greenwood'un yerine onu oynatması konusunda uyarıda bulundu
Zorlu bir görev
Greenwood, 2024 yılında Manchester United'dan transfer olduğundan bu yana Marsilya hücumunun tartışmasız lideri konumuna yükseldi. Ligue 1'de 26 maçta 15 gol ve 4 asist kaydeden İngiliz oyuncu, gol krallığı sıralamasında sadece Strazburg'dan Joaquin Panichelli'nin gerisinde yer alıyor. Ancak Greenwood'un cezası ve sakatlığı, teknik direktör Habib Beye'yi taktiksel açıdan zor durumda bıraktı. Bu üretken kanat oyuncusunun yokluğu, Marsilya'nın ivmesine önemli bir darbe vurdu ve teknik direktörü, Avrupa'daki mücadelesini sürdürmek için geçici bir çözüm bulmak üzere genç yedek kulübesine yönelmeye zorladı.
Beye, Nwaneri'ye uyarıda bulundu
Maç öncesi basın toplantısında basına konuşan Beye, Nwaneri’nin ilk 11’de yer alması için en güçlü aday olduğunu doğruladı. Marsilya teknik direktörü, Arsenal altyapısından yetişen bu oyuncuyu açıkça takdir etse de, 19 yaşındaki oyuncuya Fransız futbolunun fiziksel zorluklarının gençlik liglerine kıyasla çok daha yüksek bir seviye olduğunu hemen hatırlattı. Beye gazetecilere, "O, Ligue 1'in yoğunluğuna uyum sağlaması gereken büyük bir yetenek," dedi. "Mason'ın ideal yedeği gibi görünüyor ama seçebileceğimiz birçok kaliteli oyuncumuz var. Çok, çok üst düzey bir kulübe geldiğini anlaması gerekiyor."
Garantisi olmayan pahalı bir yatırım
Nwaneri sahada takımın kısa vadeli geleceğini temsil etse de, sözleşme durumu kulislerde soru işaretleri yaratıyor. Oyun kurucu, satın alma opsiyonu olmaksızın kış transfer döneminde Arsenal'den doğrudan kiralık olarak geldi; bu da Marsilya'nın mevcut sezonun ardından oyuncunun geleceği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı anlamına geliyor. L'Équipe'e göre, sözleşme konusunun ötesinde, bu transferin maliyeti de oldukça yüksek. Kulüp, Nwaneri'nin aylık brüt 300.000 avro olan maaşının tamamını karşılamayı kabul etti.
Marsilya'nın kötü gidişatı nedeniyle baskı artıyor
Greenwood’un sakatlığı, son dönemde istikrarlı bir performans sergileyemeyen Marsilya için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Ligue 1’deki kötü gidişat ve Avrupa kupalarından hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenme, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı ve ilk 11’de sahaya çıkan her oyuncuya büyük bir baskı yükledi. İstikrarsız performanslar sergilediği yönündeki eleştiriler sürerken, Nwaneri bu maçta forma giyerse yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaktır.