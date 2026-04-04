Arsenal'den kiralık olarak gelen Ethan Nwaneri, Marsilya teknik direktörünün cezalı Mason Greenwood'un yerine onu oynatması konusunda uyarıda bulundu

Maç öncesi basın toplantısında basına konuşan Beye, Nwaneri’nin ilk 11’de yer alması için en güçlü aday olduğunu doğruladı. Marsilya teknik direktörü, Arsenal altyapısından yetişen bu oyuncuyu açıkça takdir etse de, 19 yaşındaki oyuncuya Fransız futbolunun fiziksel zorluklarının gençlik liglerine kıyasla çok daha yüksek bir seviye olduğunu hemen hatırlattı. Beye gazetecilere, "O, Ligue 1'in yoğunluğuna uyum sağlaması gereken büyük bir yetenek," dedi. "Mason'ın ideal yedeği gibi görünüyor ama seçebileceğimiz birçok kaliteli oyuncumuz var. Çok, çok üst düzey bir kulübe geldiğini anlaması gerekiyor."