Arsenal'den kim ayrılacak? 2025'te 267 milyon sterlin harcayan Gunners yaz transfer dönemini planlıyor; Mikel Arteta ise kadroda büyük bir temizlik yapmaya hazırlanıyor

Sky Sports’a göre, Arsenal, Atlético Madrid’i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline kalmayı garantiledikten sonra muazzam bir mali duruma kavuştu. Bu zafer, kulübün bu sezonki toplam UEFA ödül parasını 122 milyon sterlin (166 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir rakama çıkardı; 30 Mayıs’ta kupayı kaldırmaları halinde ise 10 milyon sterlin daha kazanacaklar. Ancak, Kuzey Londra'nın dev kulübü, 2025 yaz transfer dönemindeki mali modelini tekrarlayamayacağını kabul ediyor. Geçen yıl, kulüp sekiz yeni transfer için 267 milyon sterlin (363 milyon dolar) harcadı ancak sadece 10 milyon sterlinlik satış geliri elde etti, bu da sürdürülebilirliğe yönelik stratejik bir dönüşüme yol açtı.