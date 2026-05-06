Arsenal'den kim ayrılacak? 2025'te 267 milyon sterlin harcayan Gunners yaz transfer dönemini planlıyor; Mikel Arteta ise kadroda büyük bir temizlik yapmaya hazırlanıyor
Rekor düzeydeki harcamaların ardından hesapların dengelenmesi
Sky Sports’a göre, Arsenal, Atlético Madrid’i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline kalmayı garantiledikten sonra muazzam bir mali duruma kavuştu. Bu zafer, kulübün bu sezonki toplam UEFA ödül parasını 122 milyon sterlin (166 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir rakama çıkardı; 30 Mayıs’ta kupayı kaldırmaları halinde ise 10 milyon sterlin daha kazanacaklar. Ancak, Kuzey Londra'nın dev kulübü, 2025 yaz transfer dönemindeki mali modelini tekrarlayamayacağını kabul ediyor. Geçen yıl, kulüp sekiz yeni transfer için 267 milyon sterlin (363 milyon dolar) harcadı ancak sadece 10 milyon sterlinlik satış geliri elde etti, bu da sürdürülebilirliğe yönelik stratejik bir dönüşüme yol açtı.
Büyük isimler ayrılık tehlikesiyle karşı karşıya
Kulüp, yeni transferler yapmadan önce acil bir satış baskısı altında olmasa da, kadrodaki bazı önemli yıldızlar için transfer pazarı oluşturmaya yönelik planlar hazırladı. Arteta kadrosunu yenilemeyi hedeflerken, Ben White, Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli potansiyel ayrılıklarla anılan öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri gibi altyapı mezunlarının satışı da gündemde; zira bu transferler hesaplarda “saf kâr” anlamına geliyor. Zaten kesinleşen bir ayrılık ise Jakub Kiwior'un transferi. Porto, 19 milyon sterlinlik (26 milyon dolar) bedel maddesini devreye sokarak, Piero Hincapie'nin 45 milyon sterlin (61 milyon dolar) karşılığında takıma katılmasının önünü açtı.
Seçkin birliklere takviye gönderilmesi
Giden oyunculara odaklanılmasına rağmen, Arsenal transfer piyasasında hâlâ hırslı ve hücum, orta saha ile bek pozisyonlarını güçlendirmeyi planlıyor. Söylentilere göre Gunners, Paris Saint-Germain’in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia ile Newcastle United’ın forveti Anthony Gordon’u takip ediyor. Ayrıca Atlético Madrid’in forveti Julian Alvarez’e de büyük ilgi var. Spor direktörü Andrea Berta, Arjantinli oyuncunun kalitesinin farkında. Ancak bu transferin kolay ya da ucuz olacağı söylenemez. Atletico, oyuncuyu satmaya isteksiz ve 130 milyon sterlin (177 milyon dolar) civarında bir ücret talep etmesi beklenirken, Barcelona ve PSG de durumu yakından takip ediyor.
Arsenal'i gelecekte neler bekliyor?
Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunun ve tarihi bir Şampiyonlar Ligi finali zaferinin peşindeyken, mali gücü de artmaya devam ediyor. Yaklaşan yaz transfer dönemi, Arteta’nın takımını geliştirme sürecinin bir sonraki aşamasını finanse etmek, ligde istikrarlı bir hakimiyet sağlamak ve Avrupa sahnesinde uzun soluklu bir başarıya ulaşmak açısından hayati önem taşıyacak.