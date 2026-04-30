Arsenal'den Declan Rice, Atletico Madrid taraftarlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki penaltı kararının bozulmasına "kışkırttığını" iddia ettiği için UEFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya

Arsenal'in yıldız oyuncusu, takımının Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaki hakem performansına ilişkin açık sözlü değerlendirmelerinin ardından UEFA soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. Orta saha oyuncusu, hakem Danny Makkelie'nin Eberechi Eze'nin dahil olduğu bir pozisyonda ilk olarak verdiği penaltı kararını geri almasının ardından hayal kırıklığını dile getirmişti; Mikel Arteta ise bu anın "maçın ve serinin gidişatını değiştirdiğini" iddia etmişti.

The Times'a göre, yönetim organı, Rice'ın sözlerinin maç hakemlerinin dürüstlüğünü sorgulayıp sorgulamadığını belirlemek için inceleme yapacak. Eski West Ham kaptanının önümüzdeki Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında forma giymesi bekleniyor, ancak herhangi bir disiplin cezası, Gunners'ın finale yükselmesi durumunda Arteta'nın orta sahasında önemli bir boşluk yaratabilir.







