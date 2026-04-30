Arsenal'den Declan Rice, Atletico Madrid taraftarlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki penaltı kararının bozulmasına "kışkırttığını" iddia ettiği için UEFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya
UEFA, Rice'ın sansasyonel açıklamalarını inceleyecek
Arsenal'in yıldız oyuncusu, takımının Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaki hakem performansına ilişkin açık sözlü değerlendirmelerinin ardından UEFA soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. Orta saha oyuncusu, hakem Danny Makkelie'nin Eberechi Eze'nin dahil olduğu bir pozisyonda ilk olarak verdiği penaltı kararını geri almasının ardından hayal kırıklığını dile getirmişti; Mikel Arteta ise bu anın "maçın ve serinin gidişatını değiştirdiğini" iddia etmişti.
The Times'a göre, yönetim organı, Rice'ın sözlerinin maç hakemlerinin dürüstlüğünü sorgulayıp sorgulamadığını belirlemek için inceleme yapacak. Eski West Ham kaptanının önümüzdeki Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında forma giymesi bekleniyor, ancak herhangi bir disiplin cezası, Gunners'ın finale yükselmesi durumunda Arteta'nın orta sahasında önemli bir boşluk yaratabilir.
Taraftarlar, kritik penaltı kararının geri alınmasına neden oldu
Rice, maçın dönüm noktası olan anı değerlendirirken sözünü sakınmadı ve ev sahibi seyircilerin baskısının hakemin kararını değiştirmesine neden olduğunu ima etti. Stan Sport’a konuşan Rice şöyle açıkladı: "UEFA tamamen farklı. Her iki ceza sahasında da çok dikkatli olmak zorundasınız çünkü her şeye izin veriyorlar. İkincisi, Ebs’e (Eberechi Eze) yapılan faul, açık bir penaltıydı. Bunun nasıl verilmediğini anlamıyorum. Bence taraftarlar bu kararı kışkırttı ve hakemin fikrini değiştirdi."
İngiltere milli takım oyuncusu ayrıca, yerel ve kıtasal hakemlik arasında algıladığı eşitsizliği de vurguladı. "Şampiyonlar Ligi'nde hakemler kararlarını çok hızlı veriyor ve düdüğü çalıyor, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Avrupa kupalarında daha fazla cezalandırıldığınızı hissediyorum," diye ekledi.
Arteta ve yorumcular hakemlik standartlarını sert bir şekilde eleştirdi
Arteta, uzun süredir Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi arasındaki hakemlik uygulamalarındaki farklılıkları yüksek sesle eleştiriyordu; ancak Atlético maçının yarattığı yankı, kulüp içindeki öfkenin doruğa ulaşmasına neden oldu. Steve McManaman ve Martin Keown gibi yorumcular da bu eleştiriye katıldı; ancak onlar öfkelerini VAR incelemesi sırasındaki Diego Simeone’nin tavırlarına yönelterek, Atlético teknik direktörünün davranışını “korkunç” olarak nitelendirdiler.
Arsenal kampındaki adaletsizlik hissi açıkça hissediliyor, çünkü takım, iptal edilen penaltının kendilerini Londra'ya geri dönmek için hayati önem taşıyan 2-1'lik üstünlüğünden mahrum bıraktığına inanıyor. Eşleşme hala bıçak sırtında olduğundan, kuzey Londra kulübü şimdi hakemin raporunun sonucunu ve UEFA'nın Rice'ın maç sonrası röportajını inceleyip vereceği kararı beklemek zorunda.
Gyokeres, Arsenal'in sıkıntılarını artırıyor
Hayal kırıklığı sadece Rice ile sınırlı kalmadı; forvet Viktor Gyokeres de Metropolitano’da alınan kararların tutarlılığını sorguladı. Yorumları takım arkadaşınınkinden daha ölçülü olsa da, İsveçli milli oyuncu takımda kaçırılmış bir fırsatın izlerinin hâlâ devam ettiğini açıkça ortaya koydu.
TNT Sports'a konuşan Gyokeres, "İki penaltıyı da görmedim, bu yüzden yargılamak zor, ama futbol böyle. İkinci penaltının neden verilmediğini bilmiyorum, temas olmuş gibi görünüyor, ama bu hakemin kararı." dedi. Gunners, belirleyici ikinci maça hazırlanırken, UEFA'nın olası yaptırımlarının gölgesi, Avrupa'da zafer peşinde koşan takım için endişe verici bir dikkat dağınıklığı olmaya devam ediyor.