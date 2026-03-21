Arsenal'den Calafiori: "İtalya'nın güneşini özlüyorum, Bove ile aynı apartmanda oturuyoruz"

Riccardo Calafiori, İngiltere'deki hayatını anlatıyor. Arsenal'in İtalyan stoperi, Cumartesi günü La Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde satışa sunulan haftalık dergi SportWeek'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Londra'da yaşamak güzel, ancak üç günde bir maç oynadığınız için burayı tam anlamıyla tadını çıkaramıyorsunuz. Şehir çok şey sunuyor, ancak İngiltere'den bahsedecek olursak durum değişiyor: Londra Londra'dır, ama geri kalanı...".





"İtalya'dan en çok güneşi özlüyorum. Arkadaşlarımı ve akrabalarımı daha sık görmek isterdim, ama şikayet etmiyorum. Ayrıca İtalya'da gözlemlemeye, yargılamaya ve eleştirmeye alışkınız: burada durumun böyle olmamasını seviyorum. Modayı araştırmayı seviyorum. Bilinmeyen markalar ve benzersiz parçalar bulmak için vintage pazarlarına gidiyorum, bu bana kafamı boşaltmama yardımcı oluyor."





"Her zaman Premier League'de oynamayı hayal ettim. Bologna'dan sonra büyük bir İtalyan takımına (Juventus, ed.) gidebilirdim. Ancak Avrupa Şampiyonası bittikten sonra piyasa değerim yükseldi ve menajerim Alessandro Lucci'nin ajansı WSA, Arsenal'in beni gerçekten istediğini açıkladı. En zorlu ligde oynayacağımı biliyordum, ama kendime her zaman bir adım geri atabileceğimi söyledim. Ve açık konuşalım: Arsenal, Arsenal'dir; diğerlerinden farklı, ikonik bir takım."



