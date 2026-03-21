Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

Arsenal'den Calafiori: "İtalya'nın güneşini özlüyorum, Bove ile aynı apartmanda oturuyoruz"

Arsenal'in savunma oyuncusu İngiltere'deki yaşamını anlatıyor.

Riccardo Calafiori, İngiltere'deki hayatını anlatıyor. Arsenal'in İtalyan stoperi, Cumartesi günü La Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde satışa sunulan haftalık dergi SportWeek'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Londra'da yaşamak güzel, ancak üç günde bir maç oynadığınız için burayı tam anlamıyla tadını çıkaramıyorsunuz. Şehir çok şey sunuyor, ancak İngiltere'den bahsedecek olursak durum değişiyor: Londra Londra'dır, ama geri kalanı...".


"İtalya'dan en çok güneşi özlüyorum. Arkadaşlarımı ve akrabalarımı daha sık görmek isterdim, ama şikayet etmiyorum. Ayrıca İtalya'da gözlemlemeye, yargılamaya ve eleştirmeye alışkınız: burada durumun böyle olmamasını seviyorum. Modayı araştırmayı seviyorum. Bilinmeyen markalar ve benzersiz parçalar bulmak için vintage pazarlarına gidiyorum, bu bana kafamı boşaltmama yardımcı oluyor."


"Her zaman Premier League'de oynamayı hayal ettim. Bologna'dan sonra büyük bir İtalyan takımına (Juventus, ed.) gidebilirdim. Ancak Avrupa Şampiyonası bittikten sonra piyasa değerim yükseldi ve menajerim Alessandro Lucci'nin ajansı WSA, Arsenal'in beni gerçekten istediğini açıkladı. En zorlu ligde oynayacağımı biliyordum, ama kendime her zaman bir adım geri atabileceğimi söyledim. Ve açık konuşalım: Arsenal, Arsenal'dir; diğerlerinden farklı, ikonik bir takım."


  • BOVE'NİN YANINDA

    "Bove ile aynı apartmanda oturuyoruz. Arsenal ve Watford'un antrenman tesisleri birbirine çok yakın, bu yüzden Edo da benimle aynı bölgede ev aradı. Bence bu kader: Roma'nın altyapısında birlikte bir hayat, şimdi de Londra'da komşu. Birkaç gün önce ona sarıldım ve deri altı defibrilatörüne dokundum, bana biraz tuhaf geldi. Oysa o çok sakin ve dünyayı kasıp kavurmak istiyor, onun adına mutluyum."


    "Geçen yıl Wimbledon'a Cobolli'yi selamlamaya gittik, değil mi? Üçümüz de Roma'nın altyapısında birlikte oynamıştık. Ben sol bek, Cobolli sağ bek. Edoardo, Flavio tamamen tenise odaklanmaya karar verdikten sonra da onunla görüşmeye devam etti ve geçen yıl neredeyse onun ekibinin bir parçası haline gelmişti. Çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz, yeniden bir araya gelmek gerçekten çok güzeldi."

