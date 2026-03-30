Bu, kulüplerin milli takım maçlarını endişeyle takip ettiği ve oyuncularının sakatlanmamasını umduğu dönemdir. Ancak her zamanki gibi, kaçınılmaz olarak bazı oyuncular sakatlık geçiriyor ve sonraki maçlarda forma giyemiyor. Bu bağlamda, İngiltere'de Arsenal'in karşı karşıya olduğu acil durum tartışmalara yol açtı: Arteta'nın kadrosundaki 11 oyuncu, fiziksel sorunlar nedeniyle milli takım çağrısını reddetmek veya Londra'ya erken dönmek zorunda kaldı.
Arsenal'de sakatlıklar sorun haline geldi: 11 oyuncu milli takım kadrosundan çekildi
SAKAT OYUNCULAR
Bu oyuncuların çoğu, bu arada, Arsenal için kilit isimler: Bukayo Saka, ufak fiziksel sorunlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak İngiltere'nin Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde kampı terk etti, Noni Madueke, Uruguay ile oynanan hazırlık maçında sol dizinden sakatlandıktan sonra Londra'ya döndü ve Eberechi Eze, Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta yaşadığı baldır sakatlığıyla hala boğuşuyor olması nedeniyle kadro listesinde son anda Ben White (o da Arsenal'den ve Uruguay maçında gol attı) ile değiştirildi.
DİĞERLERİ
Ayrıca: William Saliba, sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa milli takımının çağrısını geri çevirdi; Gabriel Magalhães, Manchester City ile oynanan Carabao Cup finali sonrasında ortaya çıkan sağ dizindeki sorun nedeniyle kadroda yer almıyor; Jurriën Timber, kasık bölgesindeki sakatlıktan hâlâ iyileşme sürecinde olduğu için Hollanda milli takımının çağrısını geri çevirmek zorunda kaldı; Piero Hincapié ise Fas ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Sonra Martin Ødegaard ve Martin Zubimendi var: İlki diz sakatlığının ardından rehabilitasyonuna devam ediyor ve bu nedenle Norveç teknik direktörü Solbakken onu kadroya almamaya karar verdi; diğeri ise Sırbistan ile oynanan hazırlık maçının son dakikalarında oyuna girdi ve bu sırada sağ dizinde bir rahatsızlık yaşadı, bu da Mısır maçını kaçırmasına neden olacak.
ARSENAL'IN MAÇ TAKVİMİ
Önümüzdeki günlerde teknik direktör, sağlık ekibiyle görüşerek bazı oyuncuların - ve kimlerin - bir sonraki maça yetişip yetişemeyeceğini belirleyecek: Arsenal, 4 Nisan Cumartesi günü saat 21:00'de Southampton'ın sahasında FA Cup çeyrek finalinde sahaya çıkacak, Üç gün sonra (yine saat 21:00'de) Lizbon'a giderek Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting ile karşılaşacak ve bir sonraki lig maçı - Gunners, bir maç eksiği olan ManCity'nin 11 puan önünde Premier League'de lider durumda - 11 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da Bournemouth ile oynanacak.