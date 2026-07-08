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Arsenal’de geçirdiği eski bir sakatlık nedeniyle Wojciech Szczesny her kurtarıştan sonra ağrı hissediyor; Barcelona kalecisi ise sık sık eldivenlerini çıkaramadığını açıkladı
2008’deki bölünmenin kalıcı mirası
Szczesny’nin 2024-25 sezonunda Barcelona’ya transferi, emeklilikten masalsı bir dönüş olarak karşılanmış olsa da, Polonyalı milli oyuncu şimdi kariyerinin acımasız fiziksel gerçekliğine ışık tuttu. Kaleci, Kuzey Londra’da bir spor salonunda antrenman yaparken her iki kolunu da kırmış ve bunun sonuçları Roma, Juventus ve şimdi de Camp Nou’daki dönemleri boyunca onu takip etmişti. Profesyonel futbolun günlük yorucu temposu ile başa çıkmak giderek zorlaşırken, kronik ağrı, Euro 2024’ün ardından ilk kez emekli olma kararında başlıca etken olmuştu.
- AFP
Ağrı içinde topu yakalamak
YouTube’da eski milli takım arkadaşı Grzegorz Krychowiak ile sohbet eden tecrübeli kaleci, 2008 yılında Arsenal’de forma giydiği dönemde geçirdiği yıkıcı sakatlığın her şeyi değiştirdiğini açıkladı. Hansi Flick yönetimindeki her maç ve antrenman sırasında yaşadığı rahatsızlığın boyutunu da dile getirdi.
Szczesny, “Mesele şu ki, ağrı hissetmeden topu tutamıyorum. Hiçbir şutu hiçbir şey hissetmeden kurtaramadım. Sadece bu ağrıya alıştım, ama yine de çok rahatsız edici bir his” dedi.
Futbol sahasının ötesindeki mücadeleler
Acı, maçın bitiş düdüğü çaldığında sona ermiyor. Szczesny, ellerindeki iltihaplanma ve yorgunluğun sıklıkla özel hayatına da yansıdığını, sahada geçirdiği yoğun bir günün ardından en basit ev işlerini bile neredeyse imkansız hale getirdiğini açıkladı. Kariyerinin son dönemlerinde vücudunu idare etmeye çalışan Szczesny için bu tür kısıtlamalar, sinir bozucu olsa da günlük rutininin kabul edilmiş bir parçası haline gelmiştir.
Dürüst itiraflarına devam eden Szczesny, şöyle dedi: “Bazen cırt cırt bandını açamadığım için eldivenimi bile çıkaramıyorum ve yardım istemek zorunda kalıyorum. Bir şişe suyu düşürmeden tutamıyorum ya da kapağını açamıyorum. Bu genellikle yaklaşık bir saatimi alıyor.”
- Getty Images Sport
Çocukluktaki durumun tekrarlanmasını önlemek
Fiziksel izlerin ötesinde, Szczesny, babası Maciej Szczesny ile olan ilişkisinin duygusal yükü hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Barcelona’da forma giyen oyuncu, kendisi de eski bir profesyonel kaleci olan babası eve döndüğünde çocukluğunun bir korku duygusuyla şekillendiğini itiraf etti.
“Çok küçük yaşlardan itibaren aramızda, babamdan korktuğum bir ilişki vardı,” diye düşündü. “Hiç ‘Ah, babam geliyor’ diye düşündüğüm olmadı. Daha çok ‘Kahretsin, babam geliyor’ gibiydi, çünkü geldiğinde nasıl bir ruh hali içinde olacağını asla bilemezdin.” Bu deneyim, Szczesny’nin babalığa yaklaşımını şekillendirdi ve Polonyalı oyuncu şu sonuca vardı: “Oğluma, eve dönüşümden asla korkmamasını sağlayacağıma kendime söz verdim.”
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