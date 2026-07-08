Arsenal’de geçirdiği eski bir sakatlık nedeniyle Wojciech Szczesny her kurtarıştan sonra ağrı hissediyor; Barcelona kalecisi ise sık sık eldivenlerini çıkaramadığını açıkladı

YouTube’da eski milli takım arkadaşı Grzegorz Krychowiak ile sohbet eden tecrübeli kaleci, 2008 yılında Arsenal’de forma giydiği dönemde geçirdiği yıkıcı sakatlığın her şeyi değiştirdiğini açıkladı. Hansi Flick yönetimindeki her maç ve antrenman sırasında yaşadığı rahatsızlığın boyutunu da dile getirdi.

Szczesny, “Mesele şu ki, ağrı hissetmeden topu tutamıyorum. Hiçbir şutu hiçbir şey hissetmeden kurtaramadım. Sadece bu ağrıya alıştım, ama yine de çok rahatsız edici bir his” dedi.