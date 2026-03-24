27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sezonun kritik bir döneminde baldırından ciddi bir sakatlık geçirdiği için en az bir ay sahalardan uzak kalacak; bu durum, yoğun bir fikstürün öncesinde Mikel Arteta'nın takımına büyük bir darbe vurdu.
Arsenal'de Eberechi Eze'nin ciddi sakatlığı ve uzun süreli uzak kalması: Bir buçuk ay sahalardan uzak kalma riski var
BİR AYDAN FAZLA
BBC'ye göre Eze, Bayer Leverkusen'e karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında baldırından sakatlandıktan sonra dört ila altı hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
27 yaşındaki oyuncu, Pazar günü Manchester City'ye 2-0 yenildikleri Carabao Cup finalini kaçırdı ve milli takım kadrosuna alınmadı. Arsenal teknik direktörü Arteta, muayenelerin kesin sonuçlarını bekliyor, ancak bu durum Premier League, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta şampiyonluk yarışında olan Gunners için büyük bir darbe anlamına geliyor.
Ancak, diz sakatlığı nedeniyle bir aydır sahalardan uzak kalan kaptan Martin Odegaard'ın yakında geri dönmesi, orta sahadaki gerginliği azaltmaya yardımcı olacak.
EZE TEMEL
Bu sezonki muazzam katkısı göz önüne alındığında, hücum orta saha oyuncusunun yokluğu derinden hissedilecek. Bu sakatlık öncesinde Eze, Ağustos sonunda transferinden önce Crystal Palace formasıyla oynadığı iki maç da dahil olmak üzere, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 43 maça çıkmıştı. Arsenal formasıyla attığı dokuz gol ve yaptığı altı asist, onu hücumun temel taşlarından biri haline getiriyor. Özellikle Premier League'de belirleyici bir rol oynadı; 26 maçta forma giydi, altı gol attı ve iki asist yaptı. Avrupa'da ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dokuz maçta bir gol ve iki asist kaydetti.
BARNES MİLLİ TAKIMDA YERİNİ ALDI
Arsenal'in yıldız oyuncusunun kadroda yer almaması üzerine, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, onun yerine Newcastle'ın kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı acilen "Üç Aslanlar"ın kamp kadrosuna çağırdı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda 14 gol atarak muhteşem bir form yakaladı. Bu son dakika çağrısı, forvetin milli takımdan neredeyse altı yıl süren uzak kalışına son veriyor. Ayrıca bu çağrı, İskoçya milli takımına çağrılmaya uygun olup olmadığına dair spekülasyonlara da son noktayı koyuyor.
ARSENAL, PEKİ YA ŞİMDİ?
Arteta, yıldız oyuncusu olmadan zorlu bir fikstürle başa çıkmak zorunda. Lig lideri şu anda 70 puanla zirvede yer alıyor ve bir maç eksiği olan Manchester City'ye karşı 9 puanlık bir avantajı var.
Milli takımlar arası ara sonrasında, Gunners 4 Nisan'da Southampton'da oynanacak FA Cup çeyrek finaliyle üçlü kupaya doğru yoluna devam edecek. Bundan sadece üç gün sonra ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı için Sporting Lizbon'a konuk olacaklar. Son olarak, 19 Nisan'da Pep Guardiola'nın takımına karşı Premier Lig'de belirleyici bir karşılaşma da programda yer alıyor. Bu da, sezonun bu kritik son döneminde kadro derinliğinin zorlu bir sınava tabi tutulacağı anlamına geliyor.