Geçmişte Didier Drogba ve Yaya Touré gibi efsanevi isimlere sahip olmasına rağmen, Fildişi Sahili 2006, 2010 ve 2014 yıllarında katıldığı üç turnuvada da hiçbir zaman grup aşamasını geçmeyi başaramamıştı. Bu zafer, en kritik anlarda sık sık zorluklar yaşayan bu Batı Afrika devi için tarihi bir dönüm noktasıdır. E Grubu’nu altı puanla ikinci sırada tamamlayarak, “Altın Nesil”in başaramadığı bu başarıya nihayet imza attılar.

Maçın ardından Fae, “Taraftarlara mesajım, bu tarihi tur atlamanın tadını çıkarmaları ve bunu kutlamalarıdır” dedi. “Kutlamalar bittiğinde lütfen bize pozitif enerji göndermeye devam edin ki bu turnuvada olabildiğince ilerleyebilelim. Bu sonuçtan çok memnunum. Her şey mükemmel değildi ama gol yememek moralimiz için iyi oldu. Şimdi takımımız bu zaferin tadını çıkarmalı. Zaferden sonra toparlanmak kolaydır.”



