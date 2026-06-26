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Arsenal’de başarısız bir dönem geçiren Nicolas Pepe, Fildişi Sahili’nin Curacao’yu mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına yükselmesinde iki gol attı
Pepe, Fae’nin güvenini tarihi bir çifte golle ödüllendirdi
Sadece yedi ay önce Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmayarak kenara itilmiş bir isim olan Pepe, milli takımdaki unutulmuşluk döneminden geri dönerek Fildişi Sahili’nin simgesi haline geldi.
Philadelphia'da maçın henüz yedinci dakikasında, savunmadaki bir karışıklıktan yararlanarak Yan Diomande'nin pasıyla topu ağlara gönderdi ve skoru açtı. Ardından 65. dakikada, sol ayağıyla üst köşeye gönderdiği klasik bir vuruşla skoru ikiye çıkardı. Bu performans, Emerse Fae'nin onu tekrar kadroya almasının ne kadar haklı olduğunu gösterdi; özellikle de kanat oyuncusu, İspanya'da Villarreal formasıyla golcü kimliğini yeniden keşfederek, Arsenal'deki zorlu kariyerinin sonunu kesin bir şekilde geride bırakmıştı.
- Getty Images Sport
Fildişi Sahili, Dünya Kupası’ndaki şanssızlık serisini kırdı
Geçmişte Didier Drogba ve Yaya Touré gibi efsanevi isimlere sahip olmasına rağmen, Fildişi Sahili 2006, 2010 ve 2014 yıllarında katıldığı üç turnuvada da hiçbir zaman grup aşamasını geçmeyi başaramamıştı. Bu zafer, en kritik anlarda sık sık zorluklar yaşayan bu Batı Afrika devi için tarihi bir dönüm noktasıdır. E Grubu’nu altı puanla ikinci sırada tamamlayarak, “Altın Nesil”in başaramadığı bu başarıya nihayet imza attılar.
Maçın ardından Fae, “Taraftarlara mesajım, bu tarihi tur atlamanın tadını çıkarmaları ve bunu kutlamalarıdır” dedi. “Kutlamalar bittiğinde lütfen bize pozitif enerji göndermeye devam edin ki bu turnuvada olabildiğince ilerleyebilelim. Bu sonuçtan çok memnunum. Her şey mükemmel değildi ama gol yememek moralimiz için iyi oldu. Şimdi takımımız bu zaferin tadını çıkarmalı. Zaferden sonra toparlanmak kolaydır.”
Filleri harekete geçiren ruh ve birlik
Manşetler Pepe’nin bireysel parlaklığına odaklanacak olsa da, Fae, tam da doğru zamanda olgunlaşmakta gibi görünen takımın kolektif ruhunu hemen vurguladı. Teknik direktör, turnuvanın yüksek önemi ve baskısına rağmen takımın moralinin yüksek ve kenetlenmiş olduğunu belirtti.
"Bu grup gelişiyor. Hepsi ilk Dünya Kupası'na katılıyorlar ama iyi bir gelişme gösteriyorlar; birbirine sıkı sıkıya bağlı bir takım. Hatta benzer pozisyonlar için rekabet eden oyuncular bile birlikte gülüyorlar, her zaman birlik içindeler. Her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olan sağlıklı bir rekabet ortamımız var," diye ekledi Fae. Fildişi Sahili, daha etkili bir hücum performansından yararlandı; Curacao ise maç boyunca bolca mücadele ruhu sergilemesine rağmen kaleyi bulan sadece iki şut atabildi.
- Getty Images Sport
Curacao, başları dik bir şekilde ayrılıyor
Curacao için turnuva elenmeyle sona erdi, ancak takım 2026 genişlemesinin en iç açıcı hikayelerinden biri olarak turnuvadan ayrılıyor. Turnuvaya katılmaya hak kazanan en küçük nüfuslu ülke olarak, grup aşamasının başlarında Ekvador’dan bir puan alarak buraya ait olduklarını kanıtladılar. Fildişi Sahili karşısında da kolay lokma olmadılar; Juninho Bacuna, ilk yarı bitmeden hemen önce skoru eşitleyecek altın bir fırsatı kaçırdı. Mavi Dalga son ana kadar rekabetçi kaldı, ancak sonuçta Fildişi Sahili kalecisi Yassin Fofana'yı geçmenin bir yolunu bulamadı.
Teknik direktör Advocaat, “Bu takım, dünya klasmanındaki rakiplere karşı kendini aştı,” dedi. “[Fildişi Sahili’nin] kanat oyuncularının her birinin değeri 50 milyon… Yola çıktığımızda en önemli hedefimiz Altın Kupa’ya katılmaktı. Ve bunu başardıktan sonra ise Dünya Kupası’na katılmaktı.” Curaçao’nun tekrar Dünya Kupası’na katılabileceği sorulduğunda Advocaat iyimserliğini korudu. "İkinci ve üçüncü maçlarda nasıl oynadığımıza bakarsanız," dedi, "bu çok umut verici."
Turnuva 32'li tura girerken, dikkatler bu yenilenmiş Fildişi Sahili takımının ne kadar ileri gidebileceğine yöneliyor. Kylian Mbappé'nin Fransa'sı ya da Erling Haaland'ın Norveç'iyle karşılaşacakları için onları devasa bir sınav bekliyor. Ancak Pepe'nin formuna kavuşması ve aşılması zor olduğunu kanıtlamış bir savunma ile "Filler", eleme turlarının sürpriz takımı olabilir.