Arsenal, daha önce de Lig Kupası finallerinde aldığı yenilgilerin sezonunu mahvetmesine izin vermişti – Mikel Arteta, takımın “büyük maçlarda başarısız” damgasını sonsuza dek silmenin bir yolunu bulmalı

Arsène Wenger, Arsenal'in teknik direktörlüğünü yaptığı yirmi yılı aşkın süre boyunca hiçbir zaman Lig Kupası'nı kazanamadı. Bu turnuvayı, kulübün gelecek vaat eden genç oyuncuları için bir oyun alanı ve deneme amaçlı bir platform olarak görmeye çalıştı. "Le Professeur"un bu turnuvada ilk kez finale çıkması 2007 yılını buldu ve ödül olarak, takımı bu noktaya taşıyan oyuncuları ilk on birde sahaya sürmeyi tercih etti. Kadronun ortalama yaşı 21 idi ve bu, profesyonel İngiliz finallerinde görülen en genç kadroydı. Karşılarında, o dönemde üst üste iki kez Premier Lig şampiyonu olan ve İngiltere'nin "Galacticos"una denk bir takım olan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea vardı.
İki takımın kadroları arasında o kadar ciddi bir dengesizlik vardı ki, kalite farkını kavramak için kadroları tek tek saymak gerekiyordu. Mourinho, Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko ile tam kadro sahaya çıktı.
Kırmızı köşede ise Wenger şu kadroyla başladı: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Toure, Philippe Senderos, Armand Traore; Theo Walcott, Cesc Fabregas, Denilson, Abou Diaby; Jeremie Aliadiere, Julio Baptista.
Dikkat çekici bir şekilde, Arsenal 17 yaşındaki Walcott'un golüyle öne geçti, ancak Drogba kısa süre sonra skoru eşitledi. Drogba'nın Chelsea'yi öne geçirmesinin ardından, uzatma dakikalarının sonlarında maç kaosa dönüştü ve John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor ve Toure oyundan atıldı.
Cardiff'teki Millennium Stadyumu'nda oynanan son Lig Kupası finalinden çıkan genel kanı, Arsenal'in o gün daha iyi bir takım olduğu ve gelecek için iyi bir temel attığı yönündeydi, ancak takım hem kısa hem de uzun vadede düşüşe geçti. Wenger'in takımı o sezon kalan 12 Premier Lig maçından sadece üçünü kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda PSV Eindhoven'a elenirken, 2014 yılına kadar bir daha kupa kazanamadı.