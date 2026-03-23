Arsenal, daha önce de Lig Kupası finallerinde aldığı yenilgilerin sezonunu mahvetmesine izin vermişti – Mikel Arteta, takımın “büyük maçlarda başarısız” damgasını sonsuza dek silmenin bir yolunu bulmalı

Mikel Arteta'nın takımında hiçbir şey yolunda gitmiyor gibiydi. Maça oldukça iyi bir başlangıç yaptılar; 6. dakikada City kalecisi James Trafford üçlü kurtarış yapmak zorunda kaldı, ancak kırmızı formalı takım için işler bundan öteye gitmedi.

Pep Guardiola'nın takımına karşı alınan 2-0'lık yenilgi, istenmeyen bir rekorun kırılmasına neden oldu: Arsenal, diğer tüm takımlardan daha fazla Lig Kupası finalini üst üste kaybetti ve bu sayı dörde yükseldi. Kulübün FA Kupası ile olan aşk ilişkisi, EFL'ye pek uzanmıyor.

Yıllar boyunca, Lig Kupası şampiyonları sezonun son bölümünde formlarında düşüş yaşama eğiliminde olmuştur. Bu, Arsenal'in City tehdidini ortadan kaldırıp Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için devam etmesini umduğu bir gelenektir, ancak Gunners'ın finaldeki hayal kırıklığından hiçbir zaman tam olarak kurtulamamış olması da endişe vericidir.