Goal.com
Canlı
Arsenal League Cup GFXGOAL

Çeviri:

Arsenal, daha önce de Lig Kupası finallerinde aldığı yenilgilerin sezonunu mahvetmesine izin vermişti – Mikel Arteta, takımın “büyük maçlarda başarısız” damgasını sonsuza dek silmenin bir yolunu bulmalı

Arsenal, Pazar günü Manchester City ile oynadığı Lig Kupası finaline, dörtlü kupa serüveninin ilk durağı olmasını umarak çıktı. Topçular, 2025-26 sezonunun son üçte birine, katıldıkları dört turnuvanın hepsini kazanma favorisi olarak girmişti. Ancak Wembley’deki ilk engelde dağıldılar.

Mikel Arteta'nın takımında hiçbir şey yolunda gitmiyor gibiydi. Maça oldukça iyi bir başlangıç yaptılar; 6. dakikada City kalecisi James Trafford üçlü kurtarış yapmak zorunda kaldı, ancak kırmızı formalı takım için işler bundan öteye gitmedi.

Pep Guardiola'nın takımına karşı alınan 2-0'lık yenilgi, istenmeyen bir rekorun kırılmasına neden oldu: Arsenal, diğer tüm takımlardan daha fazla Lig Kupası finalini üst üste kaybetti ve bu sayı dörde yükseldi. Kulübün FA Kupası ile olan aşk ilişkisi, EFL'ye pek uzanmıyor.

Yıllar boyunca, Lig Kupası şampiyonları sezonun son bölümünde formlarında düşüş yaşama eğiliminde olmuştur. Bu, Arsenal'in City tehdidini ortadan kaldırıp Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için devam etmesini umduğu bir gelenektir, ancak Gunners'ın finaldeki hayal kırıklığından hiçbir zaman tam olarak kurtulamamış olması da endişe vericidir.

  • Arsenal manager Arsene Wenger enters theAFP

    Cardiff Savaşı

    Arsène Wenger, Arsenal'in teknik direktörlüğünü yaptığı yirmi yılı aşkın süre boyunca hiçbir zaman Lig Kupası'nı kazanamadı. Bu turnuvayı, kulübün gelecek vaat eden genç oyuncuları için bir oyun alanı ve deneme amaçlı bir platform olarak görmeye çalıştı. "Le Professeur"un bu turnuvada ilk kez finale çıkması 2007 yılını buldu ve ödül olarak, takımı bu noktaya taşıyan oyuncuları ilk on birde sahaya sürmeyi tercih etti. Kadronun ortalama yaşı 21 idi ve bu, profesyonel İngiliz finallerinde görülen en genç kadroydı. Karşılarında, o dönemde üst üste iki kez Premier Lig şampiyonu olan ve İngiltere'nin "Galacticos"una denk bir takım olan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea vardı.

    İki takımın kadroları arasında o kadar ciddi bir dengesizlik vardı ki, kalite farkını kavramak için kadroları tek tek saymak gerekiyordu. Mourinho, Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko ile tam kadro sahaya çıktı.

    Kırmızı köşede ise Wenger şu kadroyla başladı: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Toure, Philippe Senderos, Armand Traore; Theo Walcott, Cesc Fabregas, Denilson, Abou Diaby; Jeremie Aliadiere, Julio Baptista.

    Dikkat çekici bir şekilde, Arsenal 17 yaşındaki Walcott'un golüyle öne geçti, ancak Drogba kısa süre sonra skoru eşitledi. Drogba'nın Chelsea'yi öne geçirmesinin ardından, uzatma dakikalarının sonlarında maç kaosa dönüştü ve John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor ve Toure oyundan atıldı.

    Cardiff'teki Millennium Stadyumu'nda oynanan son Lig Kupası finalinden çıkan genel kanı, Arsenal'in o gün daha iyi bir takım olduğu ve gelecek için iyi bir temel attığı yönündeydi, ancak takım hem kısa hem de uzun vadede düşüşe geçti. Wenger'in takımı o sezon kalan 12 Premier Lig maçından sadece üçünü kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda PSV Eindhoven'a elenirken, 2014 yılına kadar bir daha kupa kazanamadı.

    • Reklam
  • Arsenal's French defender Laurent KoscieAFP

    Birmingham'da sürpriz sonuç

    Arsenal, 2011 yılında bir kez daha Lig Kupası finaline yükseldi ve bu kez, o dönemde en azından futbol camiasında ilk internet memlerinden biri haline gelmiş olan kupa hasretine son vermek için en büyük favoriydi. Premier Lig’de 14. sırada yer alan Birmingham City rakipti ve Wenger bu maçta kadro seçiminde acımasız davrandı; işi bitirmek için elindeki en güçlü 11’i sahaya sürdü.

    Ancak Arsenal yine de kaybetmeyi başardı. Nikola Zigic, maçın 30. dakikasına gelmeden Blues için skoru açtı, ancak Robin van Persie devreye girmeden önce skoru eşitledi. Gergin maç ilerledikçe, Birmingham bir sürpriz yapabileceğine dair güvenini artırdı. Karar golünü atmak için çok fazla çaba sarf etmeleri gerekmedi.

    Laurent Koscielny ile kaleci Wojciech Szczesny arasındaki bir karışıklık, Obafemi Martins'in araya girip topu boş kaleye yuvarlamasına izin verdi. Tüm tahminlerin aksine, Birmingham büyük bir kupa finalinde Arsenal'i yendi ve o maçtan sonra iki takım da eskisi gibi olmadı. Alex McLeish'in Blues'u bundan sonra sadece iki kez kazanabildi ve sıralamada düşerek Championship'e düştü; Wenger'in adamları da sadece iki kez daha galip gelebildi ve ikinci sıradan dördüncü sıraya düşerek şampiyonluk umutlarını yitirdi.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Wenger'in son zaferi

    Wenger'in Arsenal teknik direktörü olarak katıldığı son final, 2017-18 sezonundaki Lig Kupası'nda gerçekleşmişti ve o gün rakip Manchester City'ydi. İronik bir şekilde, bu maçta Arteta karşı takımın yedek kulübesindeydi; İspanyol teknik adam, Guardiola'nın yardımcısı olarak ikinci sezonunu geçiriyordu.

    Arsenal'in galip gelme şansı çok azdı. Bu, Premier Lig'in ilk ve bugüne kadar tek 100 puanlık sezonuna doğru ilerleyen bir City takımıydı. Pierre-Emerick Aubameyang ile neredeyse sürpriz bir şekilde öne geçtiler, ancak bu fırsat, Gunners'ın o öğleden sonrasının en önemli anı oldu. Sergio Aguero, Shkodran Mustafi'nin meşhur zayıf savunmasından yararlanarak City'yi öne geçirdi, ikinci yarıda ise Vincent Kompany ve David Silva'nın golleri Guardiola'nın takımına 3-0'lık net bir galibiyet getirdi.

    Wenger'in sezon sonunda ayrılacağı haberi resmi olarak Nisan ayına kadar açıklanmadı, ancak bunun onun son dansı olacağına dair ipuçları ve işaretler çoktan ortadaydı. Ligi ilk dörtte bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı son derece düşük görünüyordu ve bu nedenle Arsenal, bunun yerine Avrupa Ligi'ni kazanmak için elinden geleni yaptı. Yüksek kaliteli bir yarı finalde Atlético Madrid'e sonuna kadar direndiler, ancak toplamda 2-1 yenildiler ve Wenger dönemi o kadar sönük bir şekilde sona erdi ki, birkaç yıl sonra kulübü yeniden canlandırmak için Arteta'ya ihtiyaç duyuldu.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Manchester City 'kan kokusu aldı'

    City, Pazar günü Arsenal'i Lig Kupası finallerinde üst üste dördüncü mağlubiyetine uğrattı; bu kez Arteta, akıl hocası Guardiola'ya karşı teknik direktörlük yapıyordu. Bu maç, öğrencinin henüz usta olamadığını kanıtlayan bir karşılaşma oldu; Gunners, Wembley'de rakibine karşı her açıdan ezildi.

    60. ve 64. dakikalar arasında, City'nin sol bek oyuncusu Nico O'Reilly, sağ kanattan gelen ortaları değerlendirerek iki kez Arsenal ceza sahasına sızdı. İlki kısmen Kepa Arrizabalaga'nın hediyesi olarak geldi, ancak ikincisi tamamen irade gücüyle gerçekleşti. Bu, ayağa kalkıp finali kaçırmak yerine kendilerinin belirlemeye karar veren City için hak ettiği bir ödüldü.

    Şimdi odak noktası tekrar Premier Lig şampiyonluk yarışına dönüyor ve O'Reilly, City'nin sıralamada Arsenal'i geçme fırsatını hissettiğini itiraf etti. CBS Sports'un takımının artık "kan kokusunu alıp almadığını" sorması üzerine O'Reilly şöyle cevap verdi: "Evet, yüzde 100. Kan kokusu hiç gitmedi - biz her zaman kan kokusunu aldık. Kendimize güveniyoruz, bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Onlar bizim sahamıza gelmek zorunda ve bu sezon herkesin gördüğü gibi burası zorlu bir saha. Yani kan kokusunu alıyoruz ve devam etmeliyiz. [Finali kazanmak] bizim için çok önemli, ivme kazandırıyor ve şimdi sadece ilerlememiz gerekiyor. Açıkçası bu onlar için büyük bir darbe."

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Umutlanmak için nedenler mi?

    Ancak şampiyonluk yarışı City'nin elinde değil. Kader aylardır Arsenal'in elinde ve rakip takımların kendilerine yaklaşmasına neredeyse hiç izin vermediler.

    Puan farkı şu anda dokuz, ancak City'nin bir maçı eksik ve 19 Nisan'da Etihad Stadyumu'nda Gunners'ı ağırlayacak. Ancak Arsenal bu maçı kaybetseniz ve fark üç puana inse bile, sezonun sonuna kadar sıralamada yine de liderliklerini koruyacaklar.

    Arteta ayrıca hatalarından ders çıkarma eğilimindedir. Arsenal'in şampiyonluk mücadelesine çıktığı ilk sezonun sonlarına doğru Etihad'da 4-1 mağlup olduktan sonra, takımı savunma açısından bir dev haline getirmeye karar verdi. 2024-25 sezonu, kadro derinliğinin eksikliğini ortaya çıkaran bir sakatlık krizi nedeniyle mahvoldu ve bu eksikliği, bu yıl dörtlü mücadelede yer almalarını sağlayan yoğun bir yaz transfer dönemi ile giderdiler.

    Arsenal, yenilmesi gereken takım olmaya devam ediyor. Bu, tüm sezon boyunca aldıkları ilk bir gol farkından fazla mağlubiyetti. İronik olan ise, bu engeli bir kez ve sonsuza kadar aşmak için kendi kendilerini yenmemeleri gerekebileceği.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Arteta'nın mesajı

    Arteta, maç sonrası röportajlarında açıkçası oldukça durgun bir tavır sergiledi, ancak geleceğe dair ufak bir umut ışığını elinde tuttu. Arsenal için bu sezonun özel bir sezon olabileceğine dair hâlâ büyük bir inanç var.

    Oyuncuları nasıl yeniden motive edeceği sorulduğunda Arteta şöyle yanıt verdi: "Şey, özellikle olaya bir perspektiften bakmak gerekirse, bu takımın son sekiz ayda başardıkları inanılmazdı ve bu hayal kırıklığını ve içimizdeki bu ateşi, birlikte geçirdiğimiz en muhteşem iki ayı yaşamak için kullanacağız. Bu bizim elimizde ve bu enerjiyi doğru şekilde yöneteceğiz. Şimdi bu acıyı ve hayal kırıklığını atlatmamız gerekiyor; bu normal ve futbolun bir parçası."

    Bütün bunları söylemek kolay, ama bunu hayata geçirmek başka bir şey. Ya Arsenal, Emirates'teki bir sonraki Premier Lig maçında bir gol geride kalırsa? Taraftarlar nasıl tepki verecek? Son anda çökmek, kulübün DNA'sına çok mu yerleşmiş bir şey? "Yine ikinci, ole ole" diye haykırılan tezahüratlar bu oyuncuları etkileyecek mi? Bu takımın gerçek karakterini görmek üzereyiz.

FA Kupası
M.City crest
M.City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
FA Kupası
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS