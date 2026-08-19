L'Équipe ve Foot Mercato'ya göre Crystal Palace, bu yaz Le Guen'i transfer etmek için en güçlü aday olarak öne çıktı. Premier League kulübü, Le Guen ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı ancak Brest, yapılan ilk teklifi reddetti.

Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, kulübün yeni bir stoper ihtiyacı nedeniyle bu transferi bizzat istiyor. Kulüp, bu yılın başlarında Manchester City'ye giden Marc Guehi'nin yerini hâlâ dolduramadı ve Maxence Lacroix'nın kısa süre önce Chelsea'ye transfer olmasının ardından acil takviyeye ihtiyaç duyuyor. Transfermarkt'ta değeri 800.000 € olarak gösterilen Le Guen, Sage yönetimindeki projeyi gelişimi açısından ideal bir basamak olarak görüyor.