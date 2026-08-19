AFP
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Arsenal, Crystal Palace ve Fulham, Brest savunmacısı Raphael Le Guen için kıyasıya bir transfer yarışına girdi
Crystal Palace yarışta önde
L'Équipe ve Foot Mercato'ya göre Crystal Palace, bu yaz Le Guen'i transfer etmek için en güçlü aday olarak öne çıktı. Premier League kulübü, Le Guen ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı ancak Brest, yapılan ilk teklifi reddetti.
Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, kulübün yeni bir stoper ihtiyacı nedeniyle bu transferi bizzat istiyor. Kulüp, bu yılın başlarında Manchester City'ye giden Marc Guehi'nin yerini hâlâ dolduramadı ve Maxence Lacroix'nın kısa süre önce Chelsea'ye transfer olmasının ardından acil takviyeye ihtiyaç duyuyor. Transfermarkt'ta değeri 800.000 € olarak gösterilen Le Guen, Sage yönetimindeki projeyi gelişimi açısından ideal bir basamak olarak görüyor.
- AFP
Arsenal savunmaya takviye arıyor
Crystal Palace inisiyatifi ele almış olsa da Arsenal, Le Guen'i yakından takip ediyor. Arteta, Saliba'nın sırt sakatlığı nedeniyle önümüzdeki haftalarda forma giyemeyecek olması sonrası kısa vadede acil bir takviyeye ihtiyaç duyuyor.
Arsenal, daha tecrübeli seçenekler için de aktif girişimlerde bulundu ve Ezri Konsa'nın beklenen transferi öncesinde yarın sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Ancak kulüp, Jarell Quansah'ı Bayer Leverkusen'den kadrosuna katma girişiminde başarısız oldu. Bu nedenle Arsenal, Le Guen'e olan ilgisini sürdürüyor. Londra kulübü, geçen sezon Ligue 1'de altı maça çıkan savunmacıyı hem uzun vadede heyecan verici bir yatırım hem de kısa vadede savunmaya ek derinlik sağlayabilecek bir isim olarak görüyor.
Fulham, mücadelede geriye düştü
Fulham da Le Guen'e güçlü bir ilgi göstermiş durumda, ancak Alvaro Arbeloa'nın takımı transfer yarışında geriye düşüyor gibi görünüyor. Fulham, Issa Diop'u Ipswich Town'a sattı ve Jorge Cuenca'yı da Benfica'ya kaybedebilir; bu da Calvin Bassey ile Joachim Andersen'i takımın temel stoperleri olarak bırakıyor. Fulham'ın acil takviyeye ihtiyacı var ve 19 yaşındaki oyuncuyu ideal bir çözüm olarak görüyor. Bu acil ihtiyaca rağmen Fulham, Crystal Palace'ın görüşmelerde kaydettiği hızlı ilerlemeye ayak uydurmakta zorlandı. Le Guen, Sage'in sunduğu sportif projeyi diğer seçeneklere tercih ediyor.
- AFP
Le Guen için sırada ne var?
Crystal Palace'ın, transferi sonuçlandırmak için önümüzdeki günlerde Brest'e iyileştirilmiş bir teklif sunması bekleniyor. Arsenal, Konsa'nın yanında ek bir seçenek daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırmaya karar verirse, kısa sürede bir teklif savaşı başlayabilir. Le Guen, Crystal Palace ile yaptığı sözlü anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağına ya da Arsenal'den somut bir teklif bekleyip beklemeyeceğine yakında karar vermek zorunda.
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