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Arsenal, çok konuşulacak Vinicius Junior transferini kaçırmasının ardından rotasını sürpriz Barcelona hücumcusuna çevirdi
Arsenal, forvet arayışında hayal kırıklığıyla karşı karşıya
Arsenal'ın yaz dönemi transfer hamlesi verimli geçti; Bruno Guimaraes, Piero Hincapie, Illan Meslier ve Christos Tzolis'in ardından Emirates'e katılmaya hazırlanıyor. Ancak elit bir kanat forvet arayışı, Mikel Arteta için çok daha zorlu oldu. Kuzey Londra ekibi kısa süre önce Morgan Rogers'ı Chelsea'ye kaptırırken, Bradley Barcola için yürüttüğü girişim de büyük bir engele takıldı; zira Paris Saint-Germain yıldızının, Emirates yerine Anfield'a transfer olmayı tercih ettiğine karar verdiği bildirildi.
Belki de en yıpratıcı gelişme, Vinicius Junior için yürütülen iddialı girişimin çökmesiydi. Arsenal, sözleşmesinin sona ermesini fırsata çevirmeyi umarak Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'deki durumunu yakından takip ediyordu. Bu hayaller, kanat oyuncusunun onu Haziran 2032'ye kadar Bernabeu'da tutacak devasa bir sözleşme uzatmasını resmen duyurmasıyla sona erdi.
- getty
Arteta, Plan B olarak Torres'i belirledi
Birincil hedefleri artık ulaşılabilir olmadığı için Arsenal, CaughtOffside'a göre şu anda Torres için bir hamleyi "değerlendiriyor". Eski Manchester City oyuncusu, Arteta'nın yakından tanıdığı bir isim ve Arsenal'ın hücumun son bölgesinde aradığı çok yönlülüğü sunuyor. Torres, PSG'ye transferle güçlü şekilde anılsa da, anlaşma henüz sonuçlanmış değil.
CaughOffside muhabiri Mark Brus, kulübün 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili iç görüşmelerine dair bilgi verdi. Brus şunları söyledi: "İki ayrı kaynak bana Arsenal'ın da Torres'in temsilcileriyle temasa geçerek bu yaz oyuncunun durumuyla ilgili bilgilendirilmek istediğini söyledi. Ancak diğerleri, durumun daha çok Arsenal'ın eski Manchester City forvetini kendi içinde görüştüğü ve uzaktan durumunu takip ettiği şeklinde olduğunu belirtiyor."
Torres, Barcelona yönetimi üzerinde baskı kuruyor
Oyuncunun kendisi de Barcelona'ya, onu takımda tutmak istediklerini kanıtlamaları yönünde meydan okuyarak söylentileri daha da alevlendirdi. Kulübün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi turu sırasında Torres, katkısına değer veriyorlarsa görüşmeleri başlatması gereken tarafın Blaugrana olduğunu açıkça ifade etti. Sportico'ya konuşan Torres şöyle dedi: "Barça bana beni istediklerini göstermeli. Gelip pazarlık yapabilirler ve sonunda her şey konuşulacaktır."
İspanyol oyuncu, Avrupa'nın diğer elit kulüpleriyle anılmanın gurur verici olduğunu da kabul etti. Geleceğiyle ilgili söylentilere ve Parc des Princes'e transfer ihtimaline değinen hücum oyuncusu, "Bu takımların sizi istemesi her seferinde iyi bir şey" dedi. Ancak Torres, mevcut sözleşmesinin süresi nedeniyle güçlü bir konumda kalmayı sürdürüyor ve şunları ekledi: "Barça ile sözleşmem var. Futbolda neler olabileceğini asla bilemeyeceğiniz doğru ama iyi olan şey, sözleşmem olduğu için bekleyebilmem ve kendi kararımı verebilmem."
- AFP
İspanyol oyuncunun imzası için kıyasıya yarış
Spotify Camp Nou'daki durumu takip eden tek Premier League ekibi Arsenal değil. Yerel rakibi Tottenham Hotspur'un da Torres ile ilgilendiği öne sürüldü. Kulübün yönetimi, son tarihten önce ilgisini somut bir teklife dönüştürüp dönüştürmemeyi değerlendirirken durumu yakından izlemeyi muhtemelen sürdürecek.
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