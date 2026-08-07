Arsenal'ın yaz dönemi transfer hamlesi verimli geçti; Bruno Guimaraes, Piero Hincapie, Illan Meslier ve Christos Tzolis'in ardından Emirates'e katılmaya hazırlanıyor. Ancak elit bir kanat forvet arayışı, Mikel Arteta için çok daha zorlu oldu. Kuzey Londra ekibi kısa süre önce Morgan Rogers'ı Chelsea'ye kaptırırken, Bradley Barcola için yürüttüğü girişim de büyük bir engele takıldı; zira Paris Saint-Germain yıldızının, Emirates yerine Anfield'a transfer olmayı tercih ettiğine karar verdiği bildirildi.

Belki de en yıpratıcı gelişme, Vinicius Junior için yürütülen iddialı girişimin çökmesiydi. Arsenal, sözleşmesinin sona ermesini fırsata çevirmeyi umarak Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'deki durumunu yakından takip ediyordu. Bu hayaller, kanat oyuncusunun onu Haziran 2032'ye kadar Bernabeu'da tutacak devasa bir sözleşme uzatmasını resmen duyurmasıyla sona erdi.



