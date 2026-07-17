Arsenal, çok beğenilen genç kaleciyle transferini tamamladıktan sonra, Daphne van Domselaar ve Anneke Borbe ile rekabet etmesi için İspanyol kaleci ve Real Madrid’in rekor kıran oyuncusu Misa Rodriguez’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Bu yaz transfer döneminde en iyi serbest oyuncuların çoğu kapılmış olsa da, Real Madrid’de geçirdiği altı başarılı sezonun ardından kulüpten ayrılan Misa, piyasada kalan en iyi isimlerden biri.

Bu süre zarfında İspanyol kaleci, Las Blancas’ın 1 numaralı kalecisiydi ve 2020’de kurulan takımın İspanya’nın en iyilerinden biri haline gelip düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına rağmen ilk büyük kupasını kazanma bekleyişi devam ederken, tüm turnuvalarda rekor niteliğinde 215 maça çıktı.

Misa’nın bir sonraki kariyer adımına ilişkin haberlerin ortaya çıkması biraz zaman aldı; Real Madrid’den ayrılışı 10 Haziran’da duyurulmuştu, ancak şu anda tüm işaretler onun Arsenal’e transfer olacağına işaret ediyor. COPE, bu haberi Perşembe günü ilk kez duyurdu.