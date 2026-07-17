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Arsenal, çok beğenilen genç kaleciyle transferini tamamladıktan sonra, Daphne van Domselaar ve Anneke Borbe ile rekabet etmesi için İspanyol kaleci ve Real Madrid’in rekor kıran oyuncusu Misa Rodriguez’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Misa Rodriguez, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Arsenal'e katılacak
Bu yaz transfer döneminde en iyi serbest oyuncuların çoğu kapılmış olsa da, Real Madrid’de geçirdiği altı başarılı sezonun ardından kulüpten ayrılan Misa, piyasada kalan en iyi isimlerden biri.
Bu süre zarfında İspanyol kaleci, Las Blancas’ın 1 numaralı kalecisiydi ve 2020’de kurulan takımın İspanya’nın en iyilerinden biri haline gelip düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına rağmen ilk büyük kupasını kazanma bekleyişi devam ederken, tüm turnuvalarda rekor niteliğinde 215 maça çıktı.
Misa’nın bir sonraki kariyer adımına ilişkin haberlerin ortaya çıkması biraz zaman aldı; Real Madrid’den ayrılışı 10 Haziran’da duyurulmuştu, ancak şu anda tüm işaretler onun Arsenal’e transfer olacağına işaret ediyor. COPE, bu haberi Perşembe günü ilk kez duyurdu.
- Getty Images
Arsenal'in kaleci kadrosunda rekabet oldukça yoğun
Arsenal’in kaleci kadrosu halihazırda oldukça güçlü olduğu için bu, Misa açısından ilginç bir hamle olurdu. Hollanda’nın 1 numaralı kalecisi Van Domselaar, 2024 yılında Aston Villa’dan Kuzey Londra’ya transfer olduğundan bu yana, çoğunlukla Gunners’ın ilk tercihi olmuştur. Geçen sezon, geçen yaz Wolfsburg'dan transfer edilen Borbe de, takım arkadaşının sakatlığı nedeniyle sahada yer bulduğunda zaman zaman Hollandalı kalecinin yerine ilk 11'de yer alarak çok yetenekli bir seçenek olduğunu gösterdi.
Bu transfer döneminde üçüncü bir kalecinin takıma katılması gerekiyordu. Arsenal, Manuela Zinsberger’in Ekim ayında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bu pozisyondaki kadro derinliğinin azalması üzerine Ocak ayında Barbora Votikova’yı kiralık olarak kadrosuna kattı; bu durum, Van Domselaar’ın sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı Noel öncesinde özellikle sorun haline gelmişti. Zinsberger, sözleşmesinin süresi dolmasıyla geçen sezonun sonunda kulüpten ayrıldı; akademi mezunu kaleci Naomi Williams de aynı şekilde ayrılırken, Votikova ise ana kulübü Slavia Prag’a geri döndü.
Ancak Van Domselaar, Borbe ve Misa ile birlikte, Gunners’ın elinde bir numaralı kaleci olabilecek üç kaleci bulunacak ve bunlardan en az ikisi, özellikle de Dünya Kupası yılında, maçlarda forma giymeyi bekliyor olacak. Van Domselaar, gelecek yıl Hollanda’nın 1 numarası olarak Brezilya’ya gitmeli; Misa ise en azından İspanya kadrosuna girmeyi hedeflerken, Barcelona’dan Cata Coll ile ilk tercih edilen kaleci pozisyonu için rekabet etmeyi umuyor.
Özellikle, geçen sezonun başında Real Madrid’de kısa bir süre gözden düştüğünde, Misa, La Roja’nın baş antrenörü Sonia Bermudez tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Dünya Kupası’nı kaçırmasına neden olabileceğinden, bunun bir daha olmasını istemeyecektir.
Arsenal, Danimarka genç milli takım oyuncusuyla da transfer anlaşmasını tamamladı
Misa ile ilgili haberler, Arsenal’in gelecek vaat eden Danimarka genç milli takım kalecisi Isabella Damm’ı kadrosuna kattığı sırada ortaya çıktı. 18 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Brondby'ye katıldı ve kulübün altyapısında gelişim göstererek Ekim ayında, henüz 17 yaşındayken A takımdaki ilk maçına çıktı. Bu, 2025-26 sezonunun bir parçası olarak gerçekleşti; o sezon boyunca Brondby'nin maç kadrosunda sürekli yer alan Damm, kulübün A-Liga'yı ikinci sırada bitirmesine ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılma hakkı kazanmasına katkıda bulundu.
Geçen sezon Arsenal’de deneme antrenmanlarına katılan Damm’ın transferi, Misa ile ilgili haberlerin ortaya çıkmasından sadece birkaç saat sonra, Cuma sabahı duyuruldu. Duyuru üzerine konuşan Danimarka U-19 Milli Takımı oyuncusu şunları söyledi: “Arsenal’e katıldığım için çok gurur duyuyorum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Arsenal harika bir kulüp ve burada hem bir oyuncu hem de bir insan olarak gelişmek ve kulübün daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için heyecanlıyım. Daha önce burada antrenman yapma deneyimim oldu ve buradaki ortamın gelişmem için doğru ortam olduğunu biliyorum.”
Arsenal’in kadın futbol direktörü Clare Wheatley, Damm’ı kulübün “bir süredir takip ettiği” bir oyuncu olarak nitelendirdi ve “onun, kendi yaş grubunda Avrupa’nın en iyi genç kalecilerinden biri olduğuna inandıklarını” belirtti. Gunners’ın teknik direktörü Renee Slegers ise 18 yaşındaki oyuncuyu, “üzerine inşa edilebilecek sağlam bir temele sahip” “heyecan verici” bir kaleci olarak nitelendirdi. “Teknik yeteneği, soğukkanlılığı ve cesareti şimdiden ortada; büyüme ve gelişme potansiyeli çok yüksek,” diye ekledi.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Arsenal’in yoğun transfer döneminde daha fazla transfer bekleniyor
Arsenal için yaz transfer dönemi şu ana kadar harika geçiyor. Gunners, Georgia Stanway ve Geraldine Reuteler’i kadroya katarak orta saha kadro derinliğindeki eksikliği giderdi; Selina Cerci ve Lisa Baum’u transfer ederek hücumda daha fazla çeşitlilik sağladı; aynı zamanda bek pozisyonunda Ona Batlle gibi gerçek anlamda dünya klasında bir oyuncuyu kadrosuna kattı.
Damm, kulübün yaz transfer döneminde yaptığı altıncı transfer olarak geldi ve Misa’nın transferi gerçekleşirse bu sayı yediye çıkacak. Peki bu transferin ardından ya da öncesinde kulüpten bir başka kaleci daha ayrılabilir mi? Van Domselaar, Borbe ve Misa’nın hepsi gelecek sezon forma giymek istiyorsa, bunun olması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Ya da geçen sezon bu pozisyonda yaşanan sakatlıklar göz önüne alındığında, Misa sadece yedek olarak mı düşünülüyor? Van Domselaar, Mayıs ayı sonunda geçirdiği ameliyat nedeniyle Hollanda milli takımının Haziran kampını kaçırmak zorunda kalmıştı. Bunun planlı bir ameliyat olduğu dışında, konuyla ilgili başka bir ayrıntı açıklanmadı.
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