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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal, Club Brugge yıldızı için £34 milyon yatırım yaptıktan sonra Christos Tzolis'in Norwich'teki kâbus döneminden ders çıkardığını ummalı: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
M.City
E. Anderson
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir; hem de bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitişinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservisli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle pek çok anlaşma da var ki kulüplerden en az biri, hatta oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri halinde neler olabileceğini düşünmeden edemiyor.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan en iyi kimin çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Duygular biraz karmaşık olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine önemli bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkeziydi. Neredeyse her şey onun üzerinden işliyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116m mi yoksa £130m mu bilinmez, Forest ikincisini söylüyor, ancak iki yıl önce sadece £35m karşılığında transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir miktar. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or sahibinin bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtını devralabilecek yeterli bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam da bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde en fazla topla buluşan ve en çok ikili mücadele kazanan isim oldu; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına kusursuz uyum sağlayacağını düşündürüyor. Yine de bunun ‘English tax’in nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile forma giymedi. Anderson uluslararası seviyede İskoçya yerine İngiltere’yi temsil etmeye devam ediyor olmasaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemesi gerekmezdi. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk vaatkâr genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’e kıyasla daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki asıl büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirmesi için muazzam bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

    • Reklam
  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Arjantinli oyuncunun batı Londra’daki unutulmaya yüz tutan tek sezonluk macerası ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis beklentisi göz önüne alındığında, gönderilmesi çok da kolay olmayabilirdi. Biraz daha 10 gün önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti. Bu hamle de satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kredisinin bir parçası olarak kısa sürede sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle kadrosuna katmışken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’di ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United döneminde onu öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer önemli riskler barındırıyor gibi hissettiriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villans sezon sonunda, muhtemelen yüksek bir bedelle, onu satın almakla hâlâ yükümlüyken Garnacho beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular sorulacaktır. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Zira bu yapı, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı en üst düzeye çıkarmak için açıkça kurgulanmış durumda; çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapacak olan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden uzaklaştığında omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garanti altına alınmasının ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın durumunu da mutlaka göz önünde bulunduracağı düşünülebilir; Elliott da satın alma zorunluluğu şartı içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralama anlaşmasıyla gelmişti, tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer buldu. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge açısından: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giyiyor olsaydı elbette daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon €'ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükteki bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden değerlendirmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal açısından: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bu boşluğu dolduracak bir isim olarak birçok kritere uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak müthiş bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferin belli riskleri var; ücret, günümüz piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı. Gerçi o dönem çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı, bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizikselliğe ve sürate sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından başlangıçta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis açısından: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama amacıyla Premier League'e geri dönüyor. İlk olarak FC Twente ve Dusseldorf'taki kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile yakaladığı yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler, onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund açısından: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneğe sahip değildi. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan daha değerli olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona açısından: Potansiyel olarak zekice bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu mükemmel bir hamleye dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi açısından: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında süperstar olma yolunda bir isim gibi görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişmeyi temsil ediyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü bir şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini oldukça kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir platform bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’in güç sıralamasındaki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Chelsea’yi ise bekleyen hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken, diğer yandan Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Öyle ki birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’ta ortaya çıkmasını ve bunun da fahiş biçimde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle olmasını bekliyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulma konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok ciddi biçimde fazla ödeme yaptığını inkâr etmek mümkün değil. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Beklenti, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın soldaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun onu fikrinden çevirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Hakkını vermek gerekirse, Chelsea her an değişim yaşayan ve çok kötü yönetilen bir kulüp olsa da bu hamle Rogers için çok iyi sonuçlanabilir. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlıklara açık olması uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda müthiş bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Belçikalı oyuncu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığında çok zorlandı ve Tielemans'sız çıktığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde harika bir gol attı. Sözleşmesinde ayrıca iki yıl kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında bir oyuncu için bile kariyerinde oldukça fazla maç yükü var. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevindeyken ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için finansal olarak yarış dışı kalmasının ardından Old Trafford'daki paniği biraz olsun yatıştıracak. Tielemans kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda klasını bir kez daha gösterdi. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine transfer olması beklenen bir isimdi ama mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekten gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bunda da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United tartışmasız şekilde başka bir seviyede; bu da muhteşem pas aralığını ve olağanüstü tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını şüphesiz keyifle karşılayacak Tielemans için bunu dev bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp ilk takımın bir parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre muhtemel olan Fernandez'in ayrılması halinde, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyon karşılığında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma gelecekte hoş duygularla hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırmasının ardından, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğundan, Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış üst düzey orta saha oyuncusu olduğu bir senaryodan kaçınmak için panikle Santos'a yöneldi. United yöneticilerinin Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça ayrılmasına razı olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada oyuncuya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde kesin ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Belki de Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının etkisiyle, Santos'un 'düzenli ilk takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla dakika alıp almayacağını zaman gösterecek ve United'ın başka kimleri kadrosuna katacağı da çok şeyi belirleyecek; kulübün orta saha yenilemesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Esasen, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olacağını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı en acı verici şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezonun sonu gelmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ama asıl hayalin ölümünü temsil eden şey, Tonali'nin tüm takımlar içinde Tottenham'a gidişi oldu. Taraftarlar için gerçekten sarsıcı olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azalttığı için daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; çünkü o paranın da büyük ihtimalle boşa harcanması bekleniyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85m'lik anlaşmayı tamamlamasından yalnızca bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, delirmiş bir transfer piyasasının sadece bir kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayacak gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bunun karşılığını alması çok gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadroya katmak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Tonali'nin, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması halinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı düşünülüyordu. Bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün çıkma ihtimali hiç yoktu ve Newcastle'ın talep ettiği bonservis bedeli İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde caydırdı. Sonuç olarak Tonali kendisini şimdi en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ve bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi iki sezondan fazla Spurs'te kalırsa ki bu büyük bir "eğer", belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğunda hâlâ etraftaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl olan bir oyuncu için günümüz piyasasında çok daha yüksek bir bedel talep edebilecek olan Inter açısından oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter’in elleri bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı transferler konusunda bir ün kazanan Real Madrid için bir başka çok akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in kenara ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmada olduğundan ziyade hücuma çıkarken daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede, daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir bonservis bedeli için en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Takımda Alexander-Arnold’un önünde yer alıp almayacağını görmek çok ilginç olacak; rolü hakkında Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı da bildirilmişti. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham açısından: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'ın küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri netleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken kaliteli bir orta saha oyuncusuydu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'ın oldukça zayıf bir pazarlık konumunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da istediği rakamı almayı başarması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham açısından: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İki felaket sezonun ardından, ki ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanıyordu, Spurs bir daha kendisini bu durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52 milyon ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Birçok rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu izlenimi veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası da var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak için Fernandes'e piyasa değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için gerçekten işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa süre içinde kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka araca dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için €60 milyon ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil, bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes açısından: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbolun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Onun yerine geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan üzerinde tamamlayan Spurs'e gitti; bu da transferi biraz yatay bir hamle gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes kuşkusuz De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne İtalyan teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için De Zerbi'nin Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi yalnızca zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle kadroya katılan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında da belirttiği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş refleksif bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek biraz kâbus gibi olabilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda keyfi yerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satmak için anlaşmaya varmalarının ardından, bu da Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday. Palestra için ödenecek 55 milyon euro (£47m/$62m) tutarındaki yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklının çelindiği ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı açıktı. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea'de teknik direktörden ziyade menajer olan Xabi Alonso'nun etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol'un bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davranarak 24 saat içinde lider konuma yükselip Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun büyük ölçüde Scudetto şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, hızlı ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Defans Oyuncusu seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun görünmesi gerekiyor. Ancak 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca iyi sayılabilecek bir sezon var. Bu nedenle bu transfer biraz risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra'nın kendisi yanıtlayabilir; çocukken altyapısında oynadığı ve taraftarı olduğuna inanılan kulüp Inter'di, ancak Maviler'in bildirilene göre haftalık 100.000 sterline yakın sözleşme teklifinin, Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst düzey liginde kendini sınama fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı ona cesaret verecektir; bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki Alonso kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit bir figür hâline gelebileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maça bile ilk 11'de başlamayan bir yedek oyuncu için bu kadar saçma bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra adeta paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos PSG'nin forvet sorununa çözüm olması için getirilmişti, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele'yi bir 'sahte dokuz'a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulurken o, Parc des Prince'teki zamanının çok büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun gerisinde kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos'u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele ki saçma bir €75 milyon karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica'da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG'de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya'da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao'nun yakında San Siro'dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes'in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan'ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık söylemek gerekirse, Serie A'da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim'in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ama bu, Inter'in Romelu Lukaku'yu transfer etmesinden bu yana İtalya'daki en pahalı transfer ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı güvenceye yakın bile değil. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başrolün yedeği olan bir oyuncu için, çok gecikmiş bir şekilde gelen başrole çıkma fırsatı. Ramos, Fernando Santos'un Portekiz'i adına 2022 Dünya Kupası'nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos'un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat vadeden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu inşa etmek yerine Ronaldo'yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos'u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris'te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG'nin gıpta edilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu, ancak Ramos'un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna alınabilecek iyi bir isimdi, makul bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan'ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret, ama bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Söz sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon £’a transfer ettikleri bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak, futbolun en iyi satış yapan kulüplerinden biri olma itibarlarını daha da güçlendirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra bitecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır; gerçi daha önce onun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olduğu bildirilmişti. Bu geliri kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştüreceklerdir. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Tottenham’ın genç oyuncusu Luka Vuskovic’in, ayrı bir transfer olarak, dikkat çekici şekilde radarlarında olduğu belirtiliyor. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da yetersiz değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunuyor, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışmıştı. Yine de, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısında son yılına girmesine ramak kalmışken Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalibresinde bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir. Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti; ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor, diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda millî takım oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun perspektifinden bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kabul ettirdikten sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu nedenle eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, tabii herhangi bir Avrupa kupası sunamıyor olmalarına rağmen. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacaktır; bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26’nın sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından aslında tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile ortaklığı oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna'nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı olacaktı. Bu da onun 40 milyon euroluk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euroluk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç, Osasuna büyüklüğünde bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman olası görünüyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri bir aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifi kabul edilmiş olmasına rağmen araya girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek değer verilen genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk yaratmışken takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Savunmada da çok çalışan, doğrudan oynayan ve süratli bir hücumcu olan 22 yaşındaki oyuncu, yeni Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor; yeni teknik direktörün de bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı anlaşılıyor. Bununla birlikte, kulübün bu durumun yaşanmayacağına inandığı bildirilse de genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda olacak. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde adeta göçebe bir yol izledi ve bu onun şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra daha sonra kendisini Real Madrid'de buldu ve sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in yüksek değer verilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi beklendiği için bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat görmeli. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kalmıştı ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya gelmesine izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Liverpool, 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken onunla yeni bir sözleşme imzalasaydı, yolların ayrılma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan son derece kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Nitekim Liverpool'un, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen aylar ve aylar süren zorlu görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, üst düzey hatalarla dolu dağınık bir sezonun ortasında Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerini kabul etmesi düpedüz tuhaf olurdu. Bu taleplerin haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyordu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı ama bu süreç yine de herkes için muazzam bir zaman kaybı oldu. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye istediği türden astronomik maaşları verecek. Kulüp bir bonservis bedeli ödemeyecek olsa da, Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca stoperin ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığı yönündeki haberleri de hatırlamakta fayda var ki, bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına da henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynar gibi yatırım yapıyor ve bu transfer kulübün sorunlu bir bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan oldukça uzak ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde, bu hamle çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir transfer izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanan Konate oldu. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi kaynayan bir kazanda, Anfield'daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az tolerans gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak güvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası, ayrıca Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu. Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamasını umuyordu ama bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ancak dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi karakteri, City'de fazlasıyla aranacak. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, hatta bunların bir kısmı hakkında Bernardo'nun kendisi de yorum yapmışken, Camp Nou'ya transferi kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'daki Arsenal maçındaki performansı olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesindeki yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, şüphesiz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok sert ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de zayıf bir başlangıcın ardından kulübe katıldığından bu yana takımın savunmasındaki kilit isimlerden biri hâline geldi, bu yüzden onun zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi hâlinde, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verilmesinin ardından £52 milyon ($69 milyon) gibi bir rakamı geri kazanmaktan muhtemelen memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı aynı zamanda ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve ayrıca gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken dönem transfer hamlesine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için yüksek bir harcama yapmıştı, ancak bu durum onların Cucurella için de kesenin ağzını açmasına engel olmadı; oyuncunun yeni (eski) teknik direktörleri tarafından hedef olarak belirlendiği bildirildi. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun performansından gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şu anda yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu nedenle ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunma oyuncusunun, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işi yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş biçimde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid’den teklif gelince Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit oyunculardan biri hâline gelme ihtimali de oldukça yüksek; Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde muhtemelen zaman zaman oynayıp çıkması bekleniyor. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, hemen katkı vermek zorunda; aksi takdirde Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığının hedefi olma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında kadroya katılan ve Jurgen Klopp döneminin kilit figürlerinden biri olan oyuncu, zirve döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu yüzden geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerini doldurmak için erken davrandı ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde satmış olacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlayamadı, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı çok net ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığına Mohamed Salah'ın vedasının da eklenmesiyle standartların gelecek sezon daha da düşeceği yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'un ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı zaten biliniyordu, ancak bunun tam olarak neden olduğu anlaşılması güçtü. Tottenham kadrosu sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlikten yoksun olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs'un elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu yöndeydi: Robertson, dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olabilirdi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyacı olduğu yönündeki his hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı; yani önünde Spurs dışında seçenekler de bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmiş olması biraz garip. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'u kayda değer ölçüde geliştirme kapasitesine tartışmasız şekilde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson için Tottenham'ın artık ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek hâline gelmiş olması da mümkün. Yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından kuzey Londra'da gerçekten çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da geç de olsa onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, Isak transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ile oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri takıma çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmeleri, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış yolunu seçme isteğinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve herkesçe bilinen sorunlar nedeniyle uzun süredir oyunculara büyük para harcayabilecek durumda değildi, bu yüzden kulüp sonunda işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması hiç de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine baskı konusunda bir makine gibi çalışır; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması önemli, ancak başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardı; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Özellikle son iki yılda Premier League'de ciddi anlamda istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça istediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukken de desteklediği memleketinin takımı Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanmakta zorlanıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la aynı sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle