PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maça bile ilk 11'de başlamayan bir yedek oyuncu için bu kadar saçma bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra adeta paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos PSG'nin forvet sorununa çözüm olması için getirilmişti, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele'yi bir 'sahte dokuz'a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulurken o, Parc des Prince'teki zamanının çok büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun gerisinde kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos'u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele ki saçma bir €75 milyon karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+
Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica'da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG'de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya'da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao'nun yakında San Siro'dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes'in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan'ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık söylemek gerekirse, Serie A'da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim'in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ama bu, Inter'in Romelu Lukaku'yu transfer etmesinden bu yana İtalya'daki en pahalı transfer ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı güvenceye yakın bile değil. Not: D+
Ramos için: Yıllardır başrolün yedeği olan bir oyuncu için, çok gecikmiş bir şekilde gelen başrole çıkma fırsatı. Ramos, Fernando Santos'un Portekiz'i adına 2022 Dünya Kupası'nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos'un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat vadeden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu inşa etmek yerine Ronaldo'yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos'u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris'te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG'nin gıpta edilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu, ancak Ramos'un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna alınabilecek iyi bir isimdi, makul bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan'ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret, ama bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Söz sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A
Mark Doyle