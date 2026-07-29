Newcastle için: Balon gerçekten de tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u şaşırtıcı şekilde yenerek kupa hasretine son vermesinin ardından taraftarlar devlet destekli kulüplerinin, Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en can yakıcı şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine, Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'un felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak rüyanın gerçekten bittiğini gösteren şey, Tonali'nin tüm takımlar arasında Tottenham'a gidişi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda; bu da taraftarların, muhtemelen yine boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F
Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için 85 milyon sterlinlik tarihi anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için bonservis rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs gösterisi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının göstergesidir. Sonuçta, Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda kendisini tartışmasız şekilde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olarak kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarların bunu umursaması muhtemel değil. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetiminde yürütülen temkinli/cimri transfer yaklaşımının yarattığı hayal kırıklığından yıllarca sonra, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerine açık ara fark attığını gördüler. Not: B+
Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali kulübün yasa dışı bahis cezası sürecinde kendisine sahip çıkan takımdan ayrılırsa bunun Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, sebep ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya bir Serie A kulübünün sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden anlaşılır şekilde çekindi. Sonuç olarak Tonali, kariyerinin zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu kendini; bunun inkâr edilemez şekilde tuhaf olduğu ortada. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+
Mark Doyle