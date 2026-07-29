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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal, Club Brugge yıldızı Christos Tzolis'e £34 milyon yatırım yaptıktan sonra, oyuncunun Norwich'teki kâbus gibi geçen döneminden ders çıkardığını ummak zorunda: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
M.City
E. Anderson
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bu sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olduğu için değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservisli transferlere imza atıyor.

Bazı transferlerin dahil olan herkes için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük transferden en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu öğrenmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca tamamlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda notlandıracağız; böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışı Forest’ı üzecektir; zira o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde son derece önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, ki Forest ikincisi olduğunu söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu yüzden, Anderson’ın City Ground’da yokluğu elbette hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye ciddi biçimde yüksek bir bedel ödetti. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; ama ayrılmasa bile City’nin yine de 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta, ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici oldu. Ancak Anderson bu rol için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum gibi görünmesini sağlıyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamış değil. Anderson eğer uluslararası seviyede hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki büyük, çok büyük fark da Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında Rodri’nin durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

    • Reklam
  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik ($57m) bonservis beklentisinin ardından oyuncuyu göndermek hiç de kolay olmayabilirdi. Henüz 10 günden biraz daha uzun bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuçlandı. Bu şartların yerine getirilmesinin oldukça kolay olduğu aktarılırken, Arjantinli oyuncunun da Villa’da dört yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak bunun Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağı tahmin edilebilir. Bu da, özellikle kulübün kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru bir bedelle transfer etmesinin ardından, Chelsea’yi fazlasıyla memnun edecektir. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun transfer edilmesinde başlıca itici güç teknik direktör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer ciddi risk barındırıyor hissi veriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve Villans, sezon sonunda oyuncuyu büyük ihtimalle yüksek bir bedelle almak zorunda kalırken Garnacho bekleneni vermezse ciddi sorularla karşı karşıya kalacaktır. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı transferle gitmiş olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Görünen o ki bu yapı, Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı UEFA nezdinde azamiye çıkarmak için açıkça kurgulandı. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcına hazırlanan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı mutlaka değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından son derece yüksek beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın yaşadıklarını da mutlaka aklında tutacağı düşünülebilir; Elliott, satın alma zorunluluğu şartı içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla gelmişti ve yalnızca Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarına nadiren alındı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho’nun değerini kanıtlaması gerekecek. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon € karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde ettiği için oldukça memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübü güçlü bir konuma getirmişti. Bu para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok önemli bir kaynak olacak ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise’dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacak. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, onun yerini dolduracak bir isim olarak birçok kritere uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda harika bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı sağladı (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı verdi. Elbette bu transferin belli riskleri var; bonservis bedeli günümüz piyasası için makul görünse de Tzolis, Norwich City’deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkumdu. Bu yüzden Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalı. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League’e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerinin ardından kariyerini Belçika’da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle hareket ediyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarıya ulaşabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından büyük heyecan duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra’da kendisini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan Adeyemi'nin açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde Barcelona'nın transfer politikasını fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olma beklentisini henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce A milli takımdaki ilk maç şansını verdiği bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler tam anlamıyla öyle gelişmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki hiyerarşideki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni şampiyon Arsenal’a katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi son şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa’nın bir yedek bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesi açısından çok önemli olacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Tam anlamıyla büyük bir iş. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamaktan kaynaklanan sözde bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’ı geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’ta ortaya çıkmasını ve bunun da fazlasıyla şişirilmiş bir bonservis bedeliyle olmasını bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: Olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesi, en azından dışarıdan bakıldığında öyle. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu yönündeydi; orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini alması beklenecekti. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso’nun Rogers’ın fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Hakkını teslim etmek gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu hamle Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League’de yakın arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması nedeniyle. Gerçekten de gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığında çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'de dördüncü olarak ve Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine iki yıl daha kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabul etmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. Transferin tamamlanmasına yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından onun gelişi Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da kalitesini bir kez daha gösterdi. Bu nedenle geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak, ayrıca bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da kanıtlanabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılacağı yönünde gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına bastıktan sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından bakıldığında United tartışmasız başka bir seviyede ve bu da Tielemans için bunu dev bir hamle haline getiriyor; o da şüphesiz oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas çeşitliliğini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatından büyük keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine satmayı kabul etmesiyle devam ediyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda onların yerine oynarken sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre Fernandez ayrılırsa, ki bu olası görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun kesinlikle dokunulmaz görülmediği açık ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı £2 milyon bonus teklifinin reddedilemeyecek kadar iyi olduğu belli. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyon karşılığında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Ancak Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu hoş duygularla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi çalışmaları başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United'ın karar vericilerinin "sakin" kaldığı bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça hazır olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi kapandığında garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var olup bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağı henüz belli değil ve United'ın başka kimleri kadrosuna katacağına çok şey bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın ona daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u şaşırtıcı şekilde yenerek kupa hasretine son vermesinin ardından taraftarlar devlet destekli kulüplerinin, Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en can yakıcı şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine, Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'un felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak rüyanın gerçekten bittiğini gösteren şey, Tonali'nin tüm takımlar arasında Tottenham'a gidişi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda; bu da taraftarların, muhtemelen yine boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için 85 milyon sterlinlik tarihi anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için bonservis rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs gösterisi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının göstergesidir. Sonuçta, Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda kendisini tartışmasız şekilde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olarak kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarların bunu umursaması muhtemel değil. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetiminde yürütülen temkinli/cimri transfer yaklaşımının yarattığı hayal kırıklığından yıllarca sonra, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerine açık ara fark attığını gördüler. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali kulübün yasa dışı bahis cezası sürecinde kendisine sahip çıkan takımdan ayrılırsa bunun Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, sebep ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya bir Serie A kulübünün sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden anlaşılır şekilde çekindi. Sonuç olarak Tonali, kariyerinin zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu kendini; bunun inkâr edilemez şekilde tuhaf olduğu ortada. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Takımın en önemli isimlerinden birine dönüşen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter adına sorgulamak gerekir; gerçi ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat, Dumfries'in 2025-26 sezonunu sekteye uğrattı. Buna rağmen formundayken hâlâ etrafın en iyi hücumcu beklerinden biri ve bu yüzden 20 milyon euro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebilecek Inter açısından oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter'in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024'te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi kendisi talep etti. Bu madde 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga'nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı fırsatları kovalayan bir kulüp ünü kazanan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid'in ödediği miktarın en az iki katı eder ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal'in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid'in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da hayli altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan daha etkili olduğu ileri sürülebilecek bir başka sağ taraf savunmacısı; bu da Madrid'e o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlik bırakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif de değil ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk makul bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries'in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021'de PSV'den geldiğinden bu yana Inter'e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Inter'in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardım etti. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu'da üzerindeki baskıyı bir ölçüde azaltacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries'in, Alexander-Arnold'u ilk 11'in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; kaliteli bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücü oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarması. Bu nedenle, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi ender de olsa biraz övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer bir üst seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birçok rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs adına gerçekten işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka argümana hızla dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir transfer. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Bunun yerine geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e gitti; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir transfer gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes de tartışmasız şekilde De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmaması nedeniyle İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçteki etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece bir zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari için bir bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir; çünkü Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman vardı. Ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Mükemmel bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımında ileri uçta sergilediği dinamik performanslarla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala gibi isimlerin yer aldığı bir kadroya girmek küçük bir kâbusa dönüşebilir olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini haklı olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari hiç şüphesiz Nicolas Jackson'dan ziyade onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmaları sonrası bu, Atalanta adına bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma gibi görünüyor. Palestra için alınacak 55 milyon euroluk (£47 milyon/$62 milyon) büyük paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satışından gelir elde etme kararı aldığı da öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü. Ancak Inter ve Chelsea gibi kulüplerin ilgisini göstermesinin ardından aklı çelindi ve onu elde tutmanın her zaman çok zorlu bir mücadele olması muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea teknik direktöründen ziyade menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde en avantajlı konuma geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun Serie A şampiyonuna katılması uzun süredir güçlü biçimde bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir transfer başarısı. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilen Palestra, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olarak Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması beklenen bir isim ve Premier League’in zorluklarına da uygun görünüyor. Ancak 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcama sonrası Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var. Bu, Serie A standartlarında çok büyük bir bonservis ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı. Ayrıca oyuncu, 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir. Oyuncunun çocukken altyapısında forma giydiği ve desteklediğine inanılan Inter yerine bu kararı vermesinde, Chelsea’nin bildirilene göre haftalık 100.000 sterline yakın sözleşme teklifinin, Inter’in sunduğunun iki katından fazla olmasının payı olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendisini test etme fırsatını kaçırmadı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin elde ettiği başarı onu cesaretlendirecektir. Geçen yaz İtalyan genç oyuncu Giovanni Leoni’nin Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Stamford Bridge’e gelmesi için Alonso’nun gösterdiği kararlılık da onu etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelebileceğine işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra adeta paraya para demeyecek. Unutmayalım, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca Ramos, Parc des Prince’te geçirdiği zamanın büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değil. Buna karşın PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, gerçekten akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak oyuna sonradan girip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası ağzına kadar dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söylemek gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de No.9’undan Ruben Amorim’in isteyeceği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol garantisi açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncunun başrolü üstlenmesi için çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda bir hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir tablo vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden gelip oyuna sokulabilecek iyi bir isimdi, faydalı bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki ana ismi olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret ama bir Serie A kulübü için gerçekten devasa. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir transfer hamlesi. Kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon £ karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması, bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olduğu bildirilmiş olsa da. Bu bonservis gelirini yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürmeleri kaçınılmaz görünüyor; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda yer alırken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Bu transferin yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin isteğiyle yapıldığı çok açık; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışmıştı. Yine de, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler çıktıktan sonra, Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor, özellikle de oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereyken. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın son derece zorlu pazarlık yapan bir kulüp olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero da çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, takım arkadaşı stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. Tottenham en azından kendini Premier League’de kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen hâlâ zirvesine ulaşmamış, top kullanımı iyi olan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadele ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu hamle oldukça mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgiyi somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, gerçi ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini çok iyi bilecektir ve bu da uyum sürecini hızlandırmalıdır. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturmalarının ardından bir geçiş dönemine girmesi muhtemel kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından yön artık gerçekten yukarıyı gösteriyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın, geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça sağlıklı bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle hareket alanı baştan beri sınırlıydı. Bu da onun 40 milyon euro (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, yine de 15 milyon euroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis konusunda ellerini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu transferi kaptı. Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrosuna katmaktan da büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da oynayabildiği gibi merkezde de görev yapabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının ardından Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğa çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücumcu olan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörün de bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor. Ancak genç İspanyolun, Rio Ngumoha'nın gerçek bir süper yıldıza dönüşme yolunu tıkamamasını da sağlaması gerekecek; gerçi kulübün bunun böyle olmayacağına inandığı bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edilmişken, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'un Anfield'a gitmeyi seçmesi de pek yadırganamaz. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde adeta göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden onun üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü ve yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak, vatandaşı Iraola da ona uyum sürecinde yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer bulmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi beklendiği için bunun adına toplam üretkenliğini artırması da gerekebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bol fırsat bulması gerekir. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar uzamasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda formunun zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Durum böyleyken, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen aylarca süren yıpratıcı görüşmeler sonuçsuz kalmışken ve dağınık geçen sezonu peş peşe yaptığı dikkat çekici hatalarla bölünmüşken, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfı oldu. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun vadeli hedefi Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödenmeyecek olsa da, stoperin Liverpool'un zayıf geçen şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in, geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen bahis oynuyor ve o, kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm sayılmaz ve bu transfer, hem taraftarlar hem de medya tarafından Real Madrid üzerindeki yoğun baskı düşünüldüğünde çok kısa sürede ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalini kurduğu Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlıca uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan ortamında, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türde hatalara çok daha az sabır gösterilecek. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden kazanabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, özünde Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve hatta Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir gelmekte olan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek finansal açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık müthiş hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri City'de büyük eksiklik yaratacak. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid yalnızca bonservissiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. 'The Special One', vatandaşını transfer etmeyi öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kalmış olsa da geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile azmin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir peşinde olduğu İspanya transferi. Silva, en azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet elde edecek. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, hiç şüphesiz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil, ancak Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş metre kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu var. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir iş gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de iyi başlamayan bir sürecin ardından takıma katıldığından beri Chelsea için savunmada kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyada kendi mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken zaten kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar vererek £52 milyona ($69 milyon) kadar bir bedeli geri kazanmış olmaktan muhtemelen memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı, zaten ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine mutlaka güveniyordur. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlesini sürpriz bir imzayla başlatıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmasına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimsemiş bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarının anında karşılığını almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun üzerinden gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid, yeni transferin yanı sıra Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar açısından mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella açısından: Kuşkusuz bu hamlenin en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Defans oyuncusunun Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen “evet” dediği düşünülebilir. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü için, Carreras’ın Portekizli çalıştırıcının ilk 11’inde zaman zaman oynayıp çıkması beklenirken kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, kötü şöhretli derecede sabırsız Bernabeu taraftarının tepkisini çekmemek için hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan İskoç oyuncu, en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun yaşının onu yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde satmış bile olacaktı. Ancak şimdi sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamadı, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadele gücü ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte standartların gelecek sezon daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak neden tam olarak bunu istediğini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek aslında bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ama Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu yöndeydi: Robertson, dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olabilirdi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir ekstra oldu, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyacı olmadığı yönündeki his sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuçta sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken onu iyi durumda bırakıyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklif etmedi. Bununla birlikte, Robertson'ın Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson için Tottenham şimdi ocak ayına kıyasla gerçekten daha cazip bir seçenek olabilir. Yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından kuzey Londra'da çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için varını yoğunu ortaya koymuştu, ardından da geç de olsa Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü golcü İsveçlinin yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde şimdiye kadar yaptığı hiçbir şey onun £69m değerinde olduğunu düşündürmüyor. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele, bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'de aldıkları acınası 12'ncilik, buna Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçme isteği de eklenince, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve çok iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda mali düzenini kurduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine yoğun pres yapan bir oyuncu, bu nedenle Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine onay vermesini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardı; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Premier League'de, özellikle son iki yılda sergilediği son derece istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini gerçekleştirdi. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki dikkatin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle