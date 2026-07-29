Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışı Forest’ı üzecektir; zira o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde son derece önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, ki Forest ikincisi olduğunu söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu yüzden, Anderson’ın City Ground’da yokluğu elbette hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye ciddi biçimde yüksek bir bedel ödetti. Not: A

Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; ama ayrılmasa bile City’nin yine de 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta, ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici oldu. Ancak Anderson bu rol için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum gibi görünmesini sağlıyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamış değil. Anderson eğer uluslararası seviyede hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki büyük, çok büyük fark da Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında Rodri’nin durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

Mark Doyle