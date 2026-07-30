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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal, Club Brugge yıldızı Christos Tzolis'e £34 milyon yatırım yaptıktan sonra, oyuncunun Norwich'teki kâbus gibi geçen döneminden ders çıkardığını ummak zorunda: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırıyor

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz ayları, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir; hem de sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olduğu için değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimlerin yüksek bonservisli hamlelere imza atmasıyla yine hareketli geçiyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle pek çok anlaşma da var ki kulüplerden en az biri, hatta oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsalar neler olabileceğini düşünüp duruyor.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmada en iyi işi kimin yaptığını bilmeniz için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az zaman geçti. Bu yüzden kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da beklendiği şekilde gelişti. Topla oynayabilen, oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme isteğinin de farkında olduğu bildirildi. Şişkin piyasayı göz önüne alarak daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunu köklü biçimde yenilemeye çaresizce ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara bırakırsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu doğrultuda, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper daha alabileceği de bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da bulunuyor. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinlik ($69m) bonservisin mevcut piyasada Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam üyesi olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için yeterince makul bir bedel olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünümlü bir stoper tandemi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yönde gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı oyuncusu olan ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı biçimde sağlam performanslar sergilemesinin ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile respective geleceklerini çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüşmüştü ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kilit bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116m mi yoksa £130m mu, orası ayrı mesele, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, ancak iki yıl önce yalnızca £35m’a transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da eksikliği açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini hâlâ netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde en fazla topla buluşan ve en fazla ikili mücadele kazanan isim oldu; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, İngiltere yerine uluslararası düzeyde hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemesi mümkün olmazdı. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda yapılmış doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı açık. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok ciddi bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan umut vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu görüntüsü veriyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutan tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis beklentisinin ardından, oyuncuyu göndermek çok kolay olmayabilirdi. Sadece 10 günü biraz aşkın bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık olarak Aston Villa’ya gidişiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların yerine getirilmesinin oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru kıran bir bedelle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’di ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United günlerinde onu böylesine öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve sezon sonunda Aston Villa’nın onu satın alma yükümlülüğü sürerken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Anlaşma aynı zamanda finansal kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak ayrılsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle bonservis bedelleri arasındaki fark düşülecekti; mevcut yapı ise Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı UEFA nezdinde en üst düzeye çıkarmak için açıkça kurgulanmış durumda. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı mutlaka değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Aston Villa’nın ilk 11’inde boş bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “büyük altılı” kulüplerden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park tribünleri, bir kez daha Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından yeni transfer için de büyük beklenti içinde. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya, oldukça ulaşılabilir görünen satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık anlaşmasıyla gelen Harvey Elliott’ın yaşadıklarının da farkında olacaktır; oyuncunun sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrolarında nadiren yer buldu. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde forma giyiyor olsaydı kuşkusuz daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon €'ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde ettiği için son derece memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu miktardaki para, bir Jupiler Pro League ekibi için büyük önem taşır ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok açıdan ihtiyacı karşılayacak bir isim olacak. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) bireysel anlamda müthiş bir sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette, bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de bu transfer belli bir risk barındırıyor; Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkumdu, bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden ders çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta kullanışlı bir rotasyon seçeneği olmalı. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle geliyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, dolayısıyla transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyuyordur. Şimdi ise kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalaması gibi bir ihtimal yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmak zorunda kaldı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak zekice bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını vermek gerekirse bu hamle mükemmel bir işe dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın sıradaki büyük yıldızı olarak kendisine biçilen beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak işler onun için hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirebileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz ciddi şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabilmesi için daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers, yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek; Chelsea’nin ise önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yedek bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu diğer bölgelerde de güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in mali kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğuna inanıyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batı yerine kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalınamamasının yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok talep gören hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendi kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de şimdi transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin istenmeyen oyuncular grubundan bir ismin Villa Park’a, hem de fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservisle geleceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League’de geride sadece iki iyi sezonu bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla fazla ödediği inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi zarar verebilir. Not: B

    Rogers için: Dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun Rogers’ı fikrinden çevirdiği bildiriliyor. Yine de bizim güçlü kanaatimiz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı bu sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin daha da belirleyici rol oynadığı yönünde. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan kötü yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuçlanabilir. Özellikle de artık Premier League’de yakın arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması bunu daha da anlamlı kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sık sık sakatlanma eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı olsa da, sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans'ın bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon £'a kaybetmek kabul etmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişimde bulunacağına dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan hamlelerde fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği biraz olsun azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da kalitesini ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak. Bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu ortada; bu da oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas yelpazesini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatını şüphesiz büyük bir iştahla karşılayacak Tielemans için bunu dev bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma iyi duygularla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncuları olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yolları ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Manchester United, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptı. Umut, 22 yaşında olan oyuncunun hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye olması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna, Chelsea takımında bir girip bir çıktığı bir sezonun ardından alınmamış olmasının da etkisiyle hareket etmiş olabileceği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı ise görülecek ve bunun büyük bölümü, kulübün orta saha yenilemesi sürerken başkalarının da gelmesinin muhtemel olması nedeniyle United'ın başka kimleri kadroya katacağına bağlı olacak. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek. Esasen, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'e İngiltere'nin cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı en acı verici şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini çok sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak asıl bir hayalin sonunu simgeleyen şey, Tonali'nin tüm takımlar arasında Tottenham'a gidişi. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; çünkü o paranın da büyük ihtimalle boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85 milyonluk anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyon ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendisini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve bu, Spurs'ün mutlaka karşılığını alması gereken bir kumar. Ancak şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakıp piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna kattığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım şuydu: Tonali, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılacaksa, bu ayrılık Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine olurdu. Onun yerine, son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli nakde sahip bir Serie A kulübünün buna imkânı yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali, artık kariyerinin zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a gitti ve bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararı sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ hücuma en iyi çıkan beklerden biri ve bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek Inter için oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Hakkını teslim etmek gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı, Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmişti ve bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun maliyetli transferlerde ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ kenar savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini neden koydurmak istemiş olacağını tam olarak açıklıyor. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacak. Jose Mourinho ile üstleneceği rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier Lig'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda önemli ölçüde yardımcı olacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham küme düştüğü anda bazı büyük satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de kulübün en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin ciddi ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı hiç de sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'ın pazarlık pozisyonu oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak sıkça eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Tottenham, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek niyet beyanıysa, bu transfer bir sonraki seviye. Fernandes çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda çok daha iyi performans gösterecek bir futbolcu izlenimi veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir panik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi de transfer etme girişiminden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Dolayısıyla bu transferin Tottenham için işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir sopaya dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için €60m ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil. Bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta garip bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimleriyle anılıyordu. Ancak sonunda geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde tamamlayan Tottenham'a gitti; bu da transferi bir bakıma yatay bir hamle gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes'in, De Zerbi'nin seviyesini bambaşka bir noktaya taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha olduğu tartışmasız. Elbette ne teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için, İtalyan'ın Tottenham'da ne kadar süre kalacağı konusunda bazı endişeler olması gerekir; ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu yüzden, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman olduğu için PSV'nin ona bir bedel belirlemek için Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılması da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilen refleks bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük açısından, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacak doğru karışıma sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattında sergilediği dinamik performanslarla sıradan futbolseverin de dikkatini çeken Saibari için bundan daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak biraz kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta bulutların üzerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ekleme olabileceğini de anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma olma potansiyeli taşıyor. Palestra için ödenecek 55 milyon euro (£47 milyon/$62 milyon) tutarındaki büyük paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca bir avuç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya entegre etmek yerine bir süredir onu elden çıkarma kararı aldığı söyleniyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak zaten her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Chelsea teknik direktörü değil, menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge. İspanyol teknik adamın bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirip Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Palestra’nın geniş ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu kesinlikle o açıdan önemli bir hamle. Çok yönlü, hızlı ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak 55 milyon euroya kadar çıkan harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı hissi var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer yerine neden Chelsea’yi tercih ettiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir; çocukken akademisinde oynadığı ve tuttuğuna inanılan kulüp Inter’di. Ancak Chelsea’nin teklif ettiği sözleşmenin (haftalık 100 bin sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğu rakamın iki katından fazla olması, bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünen o ki İngiltere’nin en üst liginde kendini sınama fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı onu cesaretlendirecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı, yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösterdiği için, Alonso’nun tavrından da etkilenmiş olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maça bile ilk 11'de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir bonservis ödemeye razı birini bulduktan sonra resmen paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos PSG'nin santrfor sorununa çözüm olması için getirilmişti, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele'yi bir "sahte dokuz"a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca Ramos, Parc des Prince'taki zamanının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos'u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon avro karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande'yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica'da büyük potansiyel gösterdi ve PSG'de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, hele de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya'da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao'nun yakında San Siro'dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes'in işin içinde olması doğal olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Buna rağmen Milan'ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça belirtelim, Serie A'da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim'in 9 numarasından isteyeceği her şeyi vermesi beklendiği için. Ancak bu, Inter'in Romelu Lukaku'yu transfer etmesinden bu yana İtalya'daki en pahalı imza ve Ramos gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü üstlenme konusunda fazlasıyla gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos'un yerine gelen Roberto Martinez, hücumu gerçek vaatler sunan bir santrfor etrafında kurmak yerine Ronaldo'yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos'un önünü yıllarca kapattı. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda onun da çok iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris'te de benzer bir hikâye yaşandı; genel kanı, PSG'nin gıpta edilecek ölçüde olağanüstü hücum oyuncularına sahip olduğu, ancak Ramos'un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan'ın hücumdaki ana silahı olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak, çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük, Serie A takımı için ise kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo; artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Van Hecke’yi altı yıl önce sadece 2 milyon sterline imza ettiren Brighton, 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kasasına koyarak bir kez daha son derece akıllıca bir iş yaptı ve futbolun en iyi satış yapan kulüplerinden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin bitmesine yalnızca 12 ay kalmış olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine önemli bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklar, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak gösterildiği bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek oyuncuya yeniden yatıracaklar. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu özellikle dikkat çekiyor. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunuyor, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğine dair haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırılmış olabileceği hissinden kurtulmak zor. Özellikle de oyuncu, güney sahilindeki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereyken. Onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak Brighton pazarlıkta ne kadar zorlu olduğu bilinen bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir. Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti; ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. En azından Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen hâlâ zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yepyeni bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu, son derece mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak onlara herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecektir; bu da onun hızla uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından gerçekten tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna’nın, geçen yaz yalnızca 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça ciddi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı olacaktı. Bu da onun 40 milyon avroluk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon avroluk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi; serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna’nın hareket alanını ortadan kaldırdı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu hamleyi çaldı. Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek değerlendirilen genç bir kanat oyuncusunu sonradan çok uygun bir bedel olarak görülebilecek bir ücret karşılığında transfer ettiği için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta ve merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk yaratmasının ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sunuyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı da göz önüne alındığında, Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Ancak onun, genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek; kulübün ise bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir miktar göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden onun üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti, yalnızca bir yıl önce de Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamında kalıcı olarak yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldıza dönüşmeyi umacak; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için girişimde bulunmasının beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini artırmasını da gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu 2024-25’te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Nitekim Liverpool’un, aylarca uzayıp giden ve oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ardından, dağınık geçen ve üst düzey hatalarla dolu bir sezonun ortasında Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, yani haftalık yaklaşık 250.000 £’a, boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel yedekleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bu da bonservis ödenmeyecek olsa bile, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid’in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var; bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncular için en iyi yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen bahis oynuyor ve kulübün sorunlu bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transferde, hem taraftarlar hem de medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde, işlerin çok hızlı biçimde ters gidebileceği hissi var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle Konate. Oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanıyor. Ancak Huijsen’in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlıca uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu denen kazan içinde, Anfield’daki son sezonunu olumsuz etkileyen hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz transferle Madrid’e giderek Trent Alexander-Arnold’ın izinden yürüdü ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu başarıp başaramayacağı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City açısından: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yenilikçi bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Hatta Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamasını umuyordu ama bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ancak dokuz yıllık yıldız gibi hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önce karakteri City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid açısından: Kutlamak için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'ya da imza yarışında çalım attı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşını transfer etmeyi öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'a karşı ortaya koyduğu performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi ise Bernardo'nun muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal rol model olması; Mourinho'nun oyuncularından istediklerinin vücut bulmuş hali, yetenek ve azmin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz millî oyuncu için Barcelona'nın hamlesini araya girerek bozduğunu anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva açısından: Uzun zamandır peşinde olduğu İspanya hamlesi. Silva, en az son üç yaz döneminde, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri adına oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine döndürmesine yardımcı olmak, hiç kuşkusuz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yüksek ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü ama Bernardo, tıpkı Luka Modric'in, yani Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği oyuncunun yaptığı gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon euro)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki gelişinin ardından pek de iyi olmayan bir başlangıç yapsa da o tarihten beri Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri hâline geldi. Bu yüzden onun zarar edilerek gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi hâlinde, kendi pozisyonunda dünyadaki en iyi oyuncular arasında olduğu rahatlıkla savunulabilir. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken baştan fazla ödeme yapmıştı ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verilmesinin ardından £52 milyon ($69 milyon) gibi bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen memnun olacaktır. Hatta temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı, ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğinden emin olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke ciddi para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarını engellemedi. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yapılan yatırımın karşılığının hemen alınmasını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi ayrıca yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda; dolayısıyla gidenler konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin asıl kazananı Cucurella; dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Defans oyuncusunun, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği yaygın şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle istendiği düşünüldüğünde, Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman yer alması beklenirken, onun da kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, hemen performans vermek zorunda; aksi hâlde sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu tribünlerini karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olarak transfer edildi ve zirve döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu ve Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak alışamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ne kadar özleneceği de acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden olduğu anlaşılmakta zorlanılıyordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ama sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ancak Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapabileceği yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bedelsiz olarak gecikmeli şekilde gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a çok da ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı; bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi sunmadı. Bununla birlikte, Robertson'ın seçenekleri sadece Spurs değildi; Scotland kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü kayda değer ölçüde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız şekilde sahip olması düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Ancak biz yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutabilmek için var gücüyle direndi, ardından da gecikmeli şekilde onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i zavallı bir 12. sırada bitirmeleri, buna ek olarak Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkmak istemesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali düzenlemelerine uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işlerini yoluna koyduktan sonra ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması hiç de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir katkı sunması beklenir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine bir pres makinesi, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedelin daha olumlu görünmesini sağlayabilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında 12 gol atması, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediğini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması önemli, ancak başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bedelden çekindi ve şimdi Gordon'ı bekleyen büyük sınama da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki dikkatin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca, kenarda kalacak bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle