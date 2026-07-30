Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutabilmek için var gücüyle direndi, ardından da gecikmeli şekilde onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i zavallı bir 12. sırada bitirmeleri, buna ek olarak Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkmak istemesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali düzenlemelerine uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işlerini yoluna koyduktan sonra ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması hiç de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir katkı sunması beklenir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine bir pres makinesi, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedelin daha olumlu görünmesini sağlayabilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında 12 gol atması, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediğini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması önemli, ancak başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bedelden çekindi ve şimdi Gordon'ı bekleyen büyük sınama da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki dikkatin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca, kenarda kalacak bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle