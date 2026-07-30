PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maça bile ilk 11'de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir bonservis ödemeye razı birini bulduktan sonra resmen paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos PSG'nin santrfor sorununa çözüm olması için getirilmişti, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele'yi bir "sahte dokuz"a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca Ramos, Parc des Prince'taki zamanının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos'u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon avro karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande'yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+
Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica'da büyük potansiyel gösterdi ve PSG'de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, hele de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya'da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao'nun yakında San Siro'dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes'in işin içinde olması doğal olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Buna rağmen Milan'ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça belirtelim, Serie A'da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim'in 9 numarasından isteyeceği her şeyi vermesi beklendiği için. Ancak bu, Inter'in Romelu Lukaku'yu transfer etmesinden bu yana İtalya'daki en pahalı imza ve Ramos gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+
Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü üstlenme konusunda fazlasıyla gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos'un yerine gelen Roberto Martinez, hücumu gerçek vaatler sunan bir santrfor etrafında kurmak yerine Ronaldo'yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos'un önünü yıllarca kapattı. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda onun da çok iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris'te de benzer bir hikâye yaşandı; genel kanı, PSG'nin gıpta edilecek ölçüde olağanüstü hücum oyuncularına sahip olduğu, ancak Ramos'un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan'ın hücumdaki ana silahı olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak, çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük, Serie A takımı için ise kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo; artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A
Mark Doyle