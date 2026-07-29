PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çare olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, o zamanının büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi ve bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi; hele hele saçma €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+
Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce bir şeyi netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedeli hiçbir anlam ifade etmiyor, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu yüzden İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak sayısız komplo teorisini tetiklerken, Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+
Ramos için: Yıllardır başrolün arkasında kalan bir oyuncu için, nihayet hak ettiği bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu inşa etmek yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak konusunda onun da özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; burada genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek derecede olağanüstü bir hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönünde. O sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, oyuna sonradan girip katkı veren düzgün bir oyuncuydu. En önemlisi de artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücum hattının merkezinde yer alacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu zaten büyük bir ücret ve bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, değerini kanıtlama zamanı... Not: A
Mark Doyle