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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal, Club Brugge'ün yıldızı Christos Tzolis'e 34 milyon sterlin yatırım yaptıktan sonra oyuncunun Norwich'teki kâbus döneminden ders çıkardığını ummak zorunda: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
M.City
E. Anderson
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz ayları, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Üstelik bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değil! Asıl sebep, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi yine hareketli geçiyor; bazı büyük isimler, 1 Eylül'deki son gün öncesinde yüksek bonservisli transferlere imza atıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak müzakere masasında farklı bir karar vermeleri hâlinde neler olabileceğini en azından kulüplerden birinin, hatta oyuncunun bile düşündüğü pek çok örnek var.

GOAL da bu nedenle, oyuncular resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, sonuçlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda puanlayacağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm puanlamalarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılmasına üzülecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kritik bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden yürüyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon £ olsun ister 130 milyon £ (Forest ikincisini söylüyor), iki yıl önce sadece 35 milyon £’a kadroya katılan bir oyuncu için bu devasa bir para. Dolayısıyla Anderson’ın City Ground’da eksikliği net biçimde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde kazıkladı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile City’nin, 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise zaten ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici oldu. Ancak Anderson o profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup en fazla ikili mücadele kazanan isimdi; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir eşleşme gibi gösteriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğu gerçeğini inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’ta üst üste birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, milli takım düzeyinde hâlâ İskoçya yerine İngiltere’yi temsil etmiyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma şansı yakalayacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki çok ama çok büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

    • Reklam
  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Oyuncunun, Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk macerası ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi düşünüldüğünde, gönderilmesi çok kolay olmayabilirdi. Henüz biraz daha 10 gün önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti; bu transfer de satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya gitmesi şeklinde hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok uzağında olmayacağı tahmin edilebilir. Bu da, özellikle Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle yeni transfer etmişken, Chelsea’yi fazlasıyla memnun edecektir. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı göz önüne alındığında, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak türden bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlayabilmesi yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin önemli riskler barındırdığı hissi oluşuyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa onu satın almak zorunda kalırken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorularla yüzleşilecek. Anlaşma aynı zamanda finansal kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira UEFA açısından Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı azamiye çıkarmak için açıkça kurgulanmış durumda. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark mahsup edilecekti. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde doldurulmayı bekleyen bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından oldukça yüksek beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık anlaşmayla gelen Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacaktır; oyuncunun sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarına nadiren dahil edildi. Teknik direktörün bu konuda geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın ilk beş liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal, sonuçta Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu düzeyde bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu parayı akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yerine düşünülen bir isim olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 51 gole katkı yaparak (22 gol, 29 asist) müthiş bir bireysel sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı verdi. Elbette bu transferin belli riskleri var; bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönem çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı. Bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu da başarılı olmak için gereken fiziki güç ile hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta rotasyonda kullanışlı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği moralle geliyor. Şimdi önündeki görev, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de yakaladığı yüksek standardı korumak ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. İddialara göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onlara verdi, dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak zekice bir transfer. Barca'yı transfer işleri konusunda yıllar boyunca epey sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini sonunda ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. İşin iyi yanı, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk aşamasında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, çok yönlülüğü ve hızı sayesinde bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, Adeyemi için doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor; çünkü gecikmeli de olsa potansiyelini gerçekleştirmek adına bundan daha iyi bir platform bulamayacak. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşın Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engelleme konusunda tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken, diğer yandan Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finans kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyor. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok aranan hücumcularından birini transfer ederek Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Öyle ki birçok kişi artık transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun fahiş biçimde şişirilmiş bir bedelle Villa Park’a gideceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League’de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin ciddi biçimde fazla ödeme yaptığını inkâr etmek mümkün değil. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibilerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü biçimde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan ve çok kötü yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League’de iyi arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer’la birlikte oynayacak olması nedeniyle. Nitekim gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ kutlaması görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlıklara yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı olsa da, formdayken harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle çok fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan girişimlerde fiyatların ulaşılamaz hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği biraz azaltacak. Tielemans, kendini Premier League'de kanıtlamış ve Dünya Kupası'nda kalitesinin altını çizmiş bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, deneyim, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu paraya sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık kendisi için geçtiğini düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elitlerinden birine katılmaya en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyordu ancak eski Leicester City orta sahası mayısta 29 yaşına girdikten sonra, kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United tartışmasız biçimde başka bir seviyede ve bu da oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas yelpazesini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatını şüphesiz keyifle karşılayacak Tielemans için bunu çok büyük bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve ilk 11'in garantili ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı bonuslarla birlikte £2 milyonluk teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan kayda değer bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para bu anlaşmayı muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar iyi hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken paniğe kapılmış şekilde Santos'a yöneldi. Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra United karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça ayrılmasına razı olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garantili ismi olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok sayıda seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Muhtemelen Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle, Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp alamayacağını zaman gösterecek ve United'ın başka kimi transfer edeceğine çok şey bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve kulübedeki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da uzun vadede daha fazla istikrar sağlayabileceğinin garantisi yok. Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı en can yakıcı şartlarda elinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de yoluna girebilirdi. Ancak bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaketle geçen sezon bitmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak asıl bir hayalin sonunu temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gidişi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı kısmaya başladığı için daha fazla sıkıntı yolda ve bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85 milyonluk anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa bir hırs gösterisi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyona ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda tartışmasız biçimde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst düzeyde hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekli. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok aranan orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Tonali'nin, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılması halinde, bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı varsayılıyordu. Bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali'nin yolu, zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a düştü ve bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen formunda olduğunda hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Bu madde de 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı finansal kuralları içinde yol almaya çalışırken uygun fiyatlı fırsatları kovalayan bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka oldukça akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan ziyade hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka sağ kenar savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bekte 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’da üzerindeki baskıyı bir nebze azaltacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in Alexander-Arnold’u kulübede tutup tutmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücü oldukça zayıfken Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren bir hamle. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52 milyon ödemek bir niyet beyanıysa, bu artık bambaşka bir seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir panik havası da var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üstüne çıkmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi halde kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor; bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak onun yolu, geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e düştü; bu da bu transferi bir tür yatay geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardım edebileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne kulüp ne de teknik adam istikrarlarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euroyu biraz aşan bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir reaksiyon değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapabilmesi için gerekli teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattında sergilediği dinamik performanslarla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek biraz kâbus gibi olabilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden biri"ne klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda keyfi yerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir katkı sunabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday. Palestra için alınan önemli €55 milyonluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etme kararı aldığı iddia ediliyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgi gösterince aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşecekti. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso'nun Chelsea'de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin ilginç bir göstergesi. İspanyol'un bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davranarak 24 saat içinde avantajı ele geçirip Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş çapta Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak €55 milyona kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea'nin fazla ödediği hissi var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında hâlâ gelişime açık ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Palestra'nın, çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunun cevabını yalnızca kendisi verebilir, ancak Chelsea'nin teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık £100.000'a yakın) Nerazzurri'nin sunduğu rakamın iki katından fazla olması bunu bir nebze açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendini test etme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı onu cesaretlendirecektir; bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çare olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, o zamanının büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi ve bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi; hele hele saçma €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce bir şeyi netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedeli hiçbir anlam ifade etmiyor, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu yüzden İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak sayısız komplo teorisini tetiklerken, Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başrolün arkasında kalan bir oyuncu için, nihayet hak ettiği bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu inşa etmek yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak konusunda onun da özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; burada genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek derecede olağanüstü bir hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönünde. O sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, oyuna sonradan girip katkı veren düzgün bir oyuncuydu. En önemlisi de artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücum hattının merkezinde yer alacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu zaten büyük bir ücret ve bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece kurnazca bir iş. Altı yıl önce sadece 2 milyon sterline imza attırdıkları bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak, futbol dünyasının en iyi satış yapan kulüplerinden biri olma itibarlarını daha da güçlendirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadium’daki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra bitecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, ancak daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin ($94m) olarak görüldüğü bildirilmişti. Bu bonservis gelirini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedeğe yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olur. Halihazırda stoper seçenekleri açısından çok da sıkıntı yaşamıyorlar; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında yer alırken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen Brighton’ın ona 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberlerin çıkmasının ardından Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissine kapılmamak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiğini düşünürdünüz, ancak Brighton pazarlık masasında kötü şöhretli derecede zorlu bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Van Hecke ile Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılacak gibi görünüyor ve diğer stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmış değil, topu iyi kullanıyor ve takımın uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, çok mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında gidebilecekleri tek yön yukarı görünüyor; en azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça sağlıklı bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi, Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50’lik sonraki satış payı maddesi nedeniyle en başından beri eli kolu bağlı durumdaydı. Bu da 40 milyon avroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak yine de 15 milyon avroluk (£13m/$17m) kazanç, Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemel görünüyordu ve serbest kalma maddesi, bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine bir halka daha! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyele sahip genç bir kanat oyuncusunu ileride bir fırsat transferi olarak görülebilecek bir bedelle kadroya kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, görünüşe göre bu transferin gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik direktör Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi duruyor. Ancak genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, yine de kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edilmişken, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen erken kariyerinde bir miktar göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da ona uyum sağlamasında yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için hamle yapmasının beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu 2024-25 sezonunda kazanılan şampiyonlukta gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz olarak ayrıldı. Nitekim Liverpool'un, aylar ve aylar boyunca süren yıpratıcı görüşmeler hiçbir sonuç vermemişken, oyuncu nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen, dağınık geçen ve çok konuşulan bir dizi hatayla noktalanan bir sezonda Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu durum yine de herkes için muazzam bir zaman kaybı oldu. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun vadeli hedefi Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Üstelik bonservis ödemeyecek olsa da, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirmeye karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına da henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen bahis oynuyor ve bu hamle kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlarla medyanın birlikte oluşturduğu yoğun baskı düşünüldüğünde bunun çok kısa sürede ters gidebilecek bir transfer olduğu hissi var. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlıca uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu denen o kazan ortamında, Anfield'daki son sezonunu sarsan hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar ona bir uyarı niteliğinde olmalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ama bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek finansal açıdan elbette harika değil ancak dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, yalnızca bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'ya da imzayı attırma yarışında üstünlük sağladı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin, yani yetenek ile mücadele gücünün o kusursuz karışımının vücut bulmuş hali. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncu için Barca'nın hamlesini neden araya girerek bozduğunu anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir aradığı İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, onu defalarca Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zorlu bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, hiç kuşkusuz onun benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir miktar üzücü olsa da Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de geldikten sonra iyi başlamamış olsa da o tarihten bu yana Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararla ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi mevkisinde dünyanın en iyileri arasında olduğu rahatlıkla savunulabilir. Bununla birlikte, Chelsea ilk etapta İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken kesinlikle fazla ödeme yaptı ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulüp muhtemelen £52 milyon ($69m) gibi bir rakamı geri kazanmaktan memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca tecrübe açısından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünen o ki Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp daha geçen yaz Benfica’dan Alvaro Carreras’ı Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke yüklü bir harcama yapmıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için çok yüksek bir bedel ve bu, son aylarda formunda bir miktar düşüş görülen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerekli kılacak. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella gücünün zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılacak oyuncular açısından mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin asıl kazananının Cucurella olduğu şüphesiz; rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Dolayısıyla anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit bir oyuncu haline gelme şansı da oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman yer alması bekleniyor. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, hemen katkı vermek zorunda, aksi halde özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde Bernabeu tribünlerinin kötü şöhretli sabırsızlığını karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olarak kadroya katıldı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın etkilemeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam anlamıyla alışamamış olması. Ayrıca Liverpool adına zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da fazlasıyla aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı ama Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bedelsiz olarak gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi devam ediyor değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Yine de Robertson, De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu düşünüldüğünde, Tottenham'ın şu an ocak ayına göre daha cazip bir seçenek olduğunu gerçekten görebilir. Ancak biz yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla oynayacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle adına: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etmiş, ardından onu ancak gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebinde bulunur bulunmaz pes edip gitmesine izin vermeleri çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için mesele, bu parayı akıllıca yatırmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz hiç de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna ek olarak Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçme isteği, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona adına: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; dolayısıyla nihayet düzeni sağladıktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon'a €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kuşkusuz faydalı bir takviye olacaktır. İleri üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediğini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması bir yana, başka yerlerde daha iyi bir fırsat vardı; bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon adına: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de çok istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile önceki bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern, istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barcelona, €80m'yi yan rolde kalacak bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'i hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunun ne kadar zor olduğunu, Barcelona'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon büyük ihtimalle şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la aynı sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle