Arsenal, Chelsea karşısında çok etkiliydi; Lucy Bronze ise Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyette Blues'un daha iyi olduğunu vurguladı
Blues'un Avrupa hayalleri hayal kırıklığıyla sona erdi
Stamford Bridge'deki maç, kıl payı farklar ve ev sahibi takımın son dakikalardaki atılımıyla şekillendi, ancak bu çabalar sonuçta yetersiz kaldı. Sjoeke Nusken'in 94. dakikada attığı dramatik gol, Sonia Bompastor'un takımına o geceki 1-0'lık galibiyeti getirdi, ancak ilk maçta alınan mağlubiyetin yarattığı hasar, aşılması imkansız bir engel olarak kaldı. Blues, ilk maçın ardından aşılması gereken engel, son şampiyon karşısında tırmanılması imkansız bir dağ gibi durduğundan, toplamda 3-2 mağlup oldu.
Bronze, klinik alanda yeterince etkili olamamasını eleştiriyor
Bronze, serinin tam olarak nerede kaybedildiğine dair değerlendirmesinde çekinmedi. O geceki galibiyeti elde etmelerine rağmen, tecrübeli bek, iki maçın nihai belirleyici faktörünün Chelsea’nin son üçte bir sahadaki zorlukları olduğunu vurguladı. “İki maç boyunca yapabileceğimiz pek bir şey yoktu. Daha iyi takımdık ama en etkili takım değildik. Aradaki fark buydu," dedi BBC'ye. "İlk maçta etkili bitirmeler yaptılar ve bu da bize üst düzey bir takıma karşı zorlu bir mücadele yaşattı. Bu gece galibiyeti alabileceğimizi biliyorduk ve tabii ki aldık da, ancak çok fazla kaçırılan fırsat ve üst direğe çarpan top oldu.
"Yapabileceğimiz pek bir şey yoktu. Kaleci gerçekten çok iyi kurtarışlar yaptı. Kendimizle gurur duyabiliriz, daha iyi takımdık, bugün maçı kazandık. Bu enerjiyi ve konsantrasyonu sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz çünkü hala mücadele etmemiz gereken şeyler var," diye ekledi Bronze.
Bompastor, hakemlik tartışması yüzünden öfkeli
Maç, Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor’un son dakikalarda oyundan atılmasıyla kaotik bir atmosferde sona erdi. The Blues’un teknik direktörü, Katie McCabe ve Alyssa Thompson’ın karıştığı bir olay karşısında öfkeye kapıldı ve maç sonrası röportaj sırasında cep telefonunu çıkararak, VAR tarafından cezalandırılmayan Amerikalı kanat oyuncusunun saçının çekilmesini gösterdi. “Telefonu yanımda getirdim. Bunu görebiliyor musunuz bilmiyorum, bu muhtemelen olağan bir durum değil," dedi Bompastor. "Ama bu videoya bakarsanız... bana göre bu, Arsenal oyuncusu için açıkça kırmızı kartlık bir hareket. Alyssa'nın saçını çekiyor. Bu yüzden bence yine VAR, o bu durumu kontrol edemiyor. Neden VAR var bilmiyorum."
Azalan lig umutları ve FA Kupası'na odaklanma
Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığına rağmen, Chelsea kampındaki hava, takımın dikkatini yeniden iç sahadaki maçlara çevirmesiyle birlikte hâlâ kararlı. The Blues, bu sezon Kadınlar Lig Kupası'nı çoktan garantiledi, ancak Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğuna olan sıkı tutunmaları zayıflıyor. Bompastor'un takımı, sadece üç maç kala lider Manchester City'nin dokuz puan gerisinde bulunuyor ve bu durum, onları altı sezondur ilk kez ve 11 sezonda sadece üçüncü kez lig şampiyonluğunu kaçırmanın eşiğine getiriyor.
WSL umutları pamuk ipliğine bağlıyken Bronze, takım arkadaşlarını Arsenal'e karşı oynadıkları ikinci maçtaki performans seviyesini korumaya çağırdı ve şu sözlerle bitirdi: "Kendimizle gurur duyabiliriz, daha iyi takımdık, bugün maçı kazandık. Bu enerjiyi ve konsantrasyonu sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz çünkü hala mücadele etmemiz gereken şeyler var." Takım, Pazartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Tottenham ile karşılaşmaya hazırlanırken hızlı bir şekilde toparlanmalı ve sezonun ikinci kupasını kazanarak Avrupa'dan elenmenin üzüntüsünü atlatmaya çalışmalı.