"Arsenal cezalandırıldı!" - Samir Nasri, Şampiyonlar Ligi finalindeki kararları nedeniyle hakemi sert bir şekilde eleştirdi, ancak uzatmalarda verilen penaltı kararının "skandal" olduğunu reddetti
Hakem, zaman kazanmaya çalışan Arsenal'i 'cezalandırdı'
Budapeşte'deki final maçının ardından, 1-1'lik beraberliğin ardından Gabriel Magalhaes'in kritik penaltıyı üstten dışarı atmasıyla PSG'ye kupayı kazandıran maçın ardından Nasri sözünü sakınmadı. Canal+'ın "Late Football Club" programında konuşan eski milli oyuncu, hakemin ikinci yarıda Mikel Arteta'nın takımına karşı tavır aldığını iddia etti.
Nasri, "İkinci yarıda hakem sistematik olarak Arsenal aleyhine kararlar verdi. İlk yarıda zaman kaybettikleri için onları cezalandırdı" dedi. Arsenal, Kai Havertz'in golüyle erken öne geçmişti ve ilk yarının büyük bir bölümünü disiplinli bir savunma bloğu ile son şampiyonu zorlayarak geçirdi. Nasri, bu taktiğin hakem ekibi nezdinde ters teptiğine inanıyor.
Uzatmalarda yaşanan penaltı tartışması
Maçın en tartışmalı anlarından biri, uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Noni Madueke’nin Nuno Mendes’in baskısı altında ceza sahasında yere düşmesiyle yaşandı. Arsenal taraftarları ve oyuncuları penaltı için haykırırken, Nasri tarihin akışını değiştirebilecek bu olaya daha incelikli bir bakış açısı getirdi.
Nasri, "Eğer penaltı düdüğü çalsaydı, VAR'ın bunu iptal edeceğini sanmıyorum. Ancak düdük çalmaması da bir skandal değil" dedi. Daha önce hakemin taraflı olduğunu eleştirmiş olmasına rağmen, Madueke'ye penaltı verilmemesinin kesin bir hakem hatası değil, öznel bir "gri alan" olduğunu kabul etti.
Luis Enrique'den ustalık dersi
Nasri hakem performansını eleştirirken, Luis Enrique yönetimindeki PSG’nin taktiksel uygulamasına ise övgüler yağdırdı. İspanyol teknik direktörün, Havertz’in 6. dakikada attığı açılış golünün Parislilerin üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu yolunu tehlikeye atmasına rağmen soğukkanlılığını koruduğunu belirtti.
"O asla hesaplanmamış bir risk almaz. Doğru formülü bulduğundan beri her şey kontrol altında. Her zaman rakip teknik direktörü alt etmek için bir planı vardır," dedi Nasri, PSG teknik direktörü hakkında. Fransız ekibinin ikinci yarıda Ousmane Dembele'nin penaltısıyla skoru eşitleyerek ritmini nasıl bulduğunu vurguladı.
PSG, "efsanevi" statüye ulaştı
PSG, arka arkaya iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak seçkin bir kulüpler grubuna katıldı. Nasri, bu başarının önemini hemen kabul ederek, Paris ekibini eski takımı Marsilya da dahil olmak üzere hiçbir Fransız kulübünün daha önce ulaşamadığı bir konuma yerleştirdi.
Nasri, analizini zaferin tarihsel önemini vurgulayarak şu sözlerle tamamladı: "İlki tarihi bir olay. İkincisi ise efsanevi." Hakem kararları ve verilmeyen penaltı konusunda tartışmalar sürse de, eski Arsenal oyuncusu PSG'nin Avrupa'nın devleri arasındaki yerinin artık tartışılmaz olduğunu kabul etti.