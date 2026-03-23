Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal, Carabao Kupası finalindeki yenilginin ardından "kirli" oynamayı öğrenmesi gerektiği yönünde eleştiriler alırken, eski Arsenal oyuncusu Kepa Arrizabalaga'yı ilk 11'de oynatma kararının bir hata olmadığını söyledi
Wembley'de yaşanan hayal kırıklığı
Arsenal’in lig şampiyonluğu hayalleri, Wembley’de Nico O’Reilly’nin ikinci yarıda attığı iki golle City’nin galibiyetini garantilemesi üzerine suya düştü. Rekabetçi geçen ilk yarıya rağmen, Gunners baskılarını golle sonuçlandıramadı; Kai Havertz’in altın değerindeki fırsatı James Trafford tarafından engellendi ve ardından Kepa’nın pahalıya mal olan hatası nedeniyle maçın gidişatı kesin olarak değişti. İspanyol kalecinin hatası, Arteta'nın takımında artan endişeyi vurguluyor. Takım, son 22 maçında golle sonuçlanan yedi bireysel hata kaydetti; bu, önceki savunma güvenilirliğine kıyasla keskin bir artış.
- Getty Images Sport
Sagna, Kepa'yı savundu ve Arsenal'e 'kirli oynamalarını' söyledi
Covers.com'a konuşan eski Arsenal savunma oyuncusu Sagna, maçın sonucunu kalecinin üzerine yıkmayı reddetti ve bunun yerine ikinci yarıdaki taktiksel gerçekçilik eksikliğine işaret etti. Daha direkt bir yaklaşımın, galip gelme şanslarını artırabileceğini öne sürdü.
Sagna şunları söyledi: "Mikel Arteta, David Raya yerine Kepa'yı kalede oynatarak hata yapmadı. Kepa üst düzey bir kaleci ve yaptığı hata Arsenal'e bir gol kaybettirse de, Gunners'ın maçı kaybetmesinin tek nedeni bu değildi. Arsenal ikinci yarıda geri çekilmeye başladı ve Manchester City'nin baskısına kapı açtı. Baskıyı azaltmak ve kendi ceza sahası yerine daha yüksek bir blok oluşturmak için sert oynamayı ve uzun paslar atmayı öğrenmeleri gerekiyor. Topu her aldıklarında arkadan oynamakta ısrar ettiler ve bunun bedelini ödediler.
"Kai Havertz maçın başlarında yakaladığı fırsatı gole çevirmiş olsaydı, sonuç tamamen farklı olabilirdi. Hedefe daha rahat vurabilmek için biraz daha erken şut çekmesi gerekiyordu, ancak James Trafford bir dizi harika kurtarış yaptı - performansı için büyük övgüyü hak ediyor. Arsenal bu sonucu unutmalı ve hatalarından ders çıkarmalı. Arteta, Pazar günkü yenilgiyi, sezonun geri kalanında takımına ilham vermek ve kazanma şansı yüksek olan üç büyük kupa için mücadele etmek amacıyla kullanacaktır."
Tarihi bir lanet
Bu yenilgi, Arsenal'in bu turnuvadaki son dönemdeki kötü performansını daha da pekiştirdi; kulüp, Lig Kupası finallerinde üst üste dört kez yenilen ilk takım oldu. Kepa için de öğleden sonra aynı derecede iç karartıcı geçti; artık üç Lig Kupası finalinde forma giymiş olmasına rağmen kupayı hiç kaldıramadı ve böylece Les Sealey ile Roy Keane'in elinde bulunan rekoru egale etti.
- Getty Images
Dayanıklılık testi
Arsenal, ligin zirvesinde 9 puanlık bir avantajla, heyecan dolu Premier Lig şampiyonluk yarışına geri dönerken, Wembley'deki bu hayal kırıklığını bir an önce geride bırakmak zorunda. Nisan ayı, üçlü kupa hedefleri için kesin bir sınav olacak; Gunners, Southampton'a karşı oynanacak FA Cup çeyrek finali ve Sporting CP ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçlarının yer aldığı zorlu bir fikstürü atlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktörün en büyük zorluğu, Sagna'nın talep ettiği "kirli" oyun yönetimini hayata geçirmek olabilir, zira takım Bournemouth, Manchester City ve Newcastle ile oynayacağı, ligin kaderini belirleyebilecek maçlara çıkacak.