Arsenal, Carabao Kupası finalindeki yenilginin ardından "kirli" oynamayı öğrenmesi gerektiği yönünde eleştiriler alırken, eski Arsenal oyuncusu Kepa Arrizabalaga'yı ilk 11'de oynatma kararının bir hata olmadığını söyledi

Covers.com'a konuşan eski Arsenal savunma oyuncusu Sagna, maçın sonucunu kalecinin üzerine yıkmayı reddetti ve bunun yerine ikinci yarıdaki taktiksel gerçekçilik eksikliğine işaret etti. Daha direkt bir yaklaşımın, galip gelme şanslarını artırabileceğini öne sürdü.

Sagna şunları söyledi: "Mikel Arteta, David Raya yerine Kepa'yı kalede oynatarak hata yapmadı. Kepa üst düzey bir kaleci ve yaptığı hata Arsenal'e bir gol kaybettirse de, Gunners'ın maçı kaybetmesinin tek nedeni bu değildi. Arsenal ikinci yarıda geri çekilmeye başladı ve Manchester City'nin baskısına kapı açtı. Baskıyı azaltmak ve kendi ceza sahası yerine daha yüksek bir blok oluşturmak için sert oynamayı ve uzun paslar atmayı öğrenmeleri gerekiyor. Topu her aldıklarında arkadan oynamakta ısrar ettiler ve bunun bedelini ödediler.

"Kai Havertz maçın başlarında yakaladığı fırsatı gole çevirmiş olsaydı, sonuç tamamen farklı olabilirdi. Hedefe daha rahat vurabilmek için biraz daha erken şut çekmesi gerekiyordu, ancak James Trafford bir dizi harika kurtarış yaptı - performansı için büyük övgüyü hak ediyor. Arsenal bu sonucu unutmalı ve hatalarından ders çıkarmalı. Arteta, Pazar günkü yenilgiyi, sezonun geri kalanında takımına ilham vermek ve kazanma şansı yüksek olan üç büyük kupa için mücadele etmek amacıyla kullanacaktır."