Getty Images Sport
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Arsenal büyük bir darbe alırken Brighton, baskın bir performansla Premier League şampiyonunu dağıttı
Arsenal, Brighton deplasmanında şok bir yenilgi aldı
Arsenal, yakın dönemdeki en zayıf takım performanslarından birini ortaya koydu. Premier League şampiyonunun tüm kulvarlardaki kusursuz serisi, Brighton'a 3-0 yenilmesiyle sona erdi.
125. yıl dönümünde Brighton, ilk dakikadan itibaren Arsenal'ın başa çıkamayacağı kadar yoğun oynadı. Devre arasına gelindiğinde Arsenal, Pascal Gross ve Charalampos Kostoulas'ın uzaktan attığı gollerle zaten 2-0 geriye düşmüştü. Maç, ikinci yarının başlarında Chema Andres'in kafa golüyle fiilen ulaşılmaz hale geldi ve bu gol, Arteta'nın ekibinin etkisiz performansını da özetledi. Karşılaşma 3-0'lık skorla uzatma dakikalarına girerken, hayal kırıklığı yaşayan Arsenal taraftarlarının stadyumu terk ettiği görüldü.
- Getty Images Sport
Hurzeler şampiyonları nasıl alt etti
Brighton, Arsenal'ı yalnızca yenmekle kalmadı; bunu, normalde Arteta'nın takımıyla özdeşleştirilen türden bir fiziksel üstünlükle yaptı. Fabian Hurzeler, Diego Gomez ve Maxim de Cuyper'i kullanarak ön alan baskısını canlandırdı ve takımını yüksek koşu gücüyle sahaya sürdü. Orta sahada Yasin Ayari ile Gross durmaksızın koşarken, savunmada Luka Vuskovic hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıktı.
Bu sayede Brighton hücumcuları, David Raya'nın göndereceği uzun topları savunma hattının karşılayabileceğini bilerek önde baskı yapabildi. Ev sahibi ekip bu yoğunluktan faydalandı ve uzaktan iki harika bireysel gol bulduktan sonra Andres, Gross'un içe falsolu kornerinde kafayla ağları sarstı.
Savunmadaki hatalar Arsenal'a pahalıya mal oldu
Bugünden önce Arsenal, Premier League'de yalnızca bir gol yemişti ve bu da savunmada yaşanan bu ani çöküşü ciddi bir endişe kaynağı hâline getiriyordu. Brighton'ın açılışta bulduğu iki golün ikisi de ceza sahası dışından geldi, ancak Arsenal savunmacıları boş alanı kapatmakta başarısız olduğu için bu vuruşlar daha kolay yapıldı.
Gross'un açılış golünde hata Riccardo Calafiori ve Gabriel'deydi, Kostoulas'ı durdurmak için ise Gabriel ile Ezri Konsa yeterince çabuk reaksiyon gösteremedi. Arsenal neredeyse her pozisyonda geri çekildi; kötü adam paylaşımı, ilham veren bir rakip karşısında baskı altında topu etkili şekilde ileri taşıyamama ve genel olarak yaşanan zorluklarla boğuştu.
- Getty Images Sport
Milli ara öncesine bakıldığında
Yaklaşan milli ara, Arsenal için daha iyi bir zamana denk gelemezdi. Arteta, ivmesini yeniden yakalamaya ve savunmanın sağındaki zayıf bölgeyi gidermeye çalışırken oyuncularının sağlıklı ve dinlenmiş şekilde dönmesini umacak. Arsenal, 10 Ekim'de Leeds'i konuk edecek; Brighton ise aynı gün Sunderland deplasmanında harika formunu sürdürmeyi hedefleyecek.
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