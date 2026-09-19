Brighton, Arsenal'ı yalnızca yenmekle kalmadı; bunu, normalde Arteta'nın takımıyla özdeşleştirilen türden bir fiziksel üstünlükle yaptı. Fabian Hurzeler, Diego Gomez ve Maxim de Cuyper'i kullanarak ön alan baskısını canlandırdı ve takımını yüksek koşu gücüyle sahaya sürdü. Orta sahada Yasin Ayari ile Gross durmaksızın koşarken, savunmada Luka Vuskovic hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıktı.

Bu sayede Brighton hücumcuları, David Raya'nın göndereceği uzun topları savunma hattının karşılayabileceğini bilerek önde baskı yapabildi. Ev sahibi ekip bu yoğunluktan faydalandı ve uzaktan iki harika bireysel gol bulduktan sonra Andres, Gross'un içe falsolu kornerinde kafayla ağları sarstı.